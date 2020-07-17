Бойовики передали з окупованої території «неідентифіковане тіло» – штаб

Російські гібридні війська передали українським військовим тіло неідентифікованої людини, повідомляє штаб ООС.

За повідомленням, передачі домоглася українська сторона Спільного центру контролю та координації.

«Після нелегких перемовин УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ «Мар’їнка» на підконтрольну Уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає», – зазначають у штабі.

В штабі додають, що зараз тіло перевозять до місця проведення експертизи ДНК.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве. В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик загинув, а сержант був поранений. Їх досі не можуть забрати.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, 15 липня було передане Збройним силам України російськими гібридними силами. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь. Його поховають 17 липня у Лимані Донецької області.