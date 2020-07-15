ЄС: Вбивство військового медика на Донбасі – це порушення Мінських угод

Обстріл військових медиків підконтрольними Росії бойовиками – це порушення Мінських угод та домовленостей Нормандського саміту, заявило 15 липня представництво Євросоюзу в Києві.

«Ескалація насильства на Донбасі, в тому числі вбивство військового медика, є порушенням Мінських угод, домовленостей саміту в Нормандії та міднародного гуманітарного права», – йдеться в заяві.

Крім того, речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі в коментарі Радіо Свобода звернула увагу на те, що вбитий медик намагався евакуювати тіло загиблого військового.

«Необхідно продемонструвати максимальну стриманість, аби деескалувати ситуацію та відновити повагу до міжнародного гуманітарного права. Ми очікуємо, що Росія візьме на себе віповідальність, використає свій вплив на збройні угруповання, які підтримує, та повністю виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами», – сказала Массралі.

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13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.

За даними Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода), станом на 15 липня поранений сержант та тіло військового медика досі залишалися на полі бою.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.