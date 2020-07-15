Як Україні вийти із пастки «Мінська»? (Огляд преси)

Експерти газети «День» аналізують реалістичність пропозицій віцепрем’єра Олексія Резнікова про «пошук нових моделей» переговорів щодо врегулювання війни на Донбасі.

Видання пише, що не дивлячись на відсутність активних бойових дій, які тривали в 2014-2015 роках, позиційне, окопне протистояння все одно постійно забирає життя українських військових. От чому без вирішення 1-го пункту Мінських домовленостей рухатися далі по списку немає сенсу, наголошує видання.

Тим більше, Кремль зі своїми підконтрольними маріонетками, обстрілюючи українські позиції, тримає українських захисників у постійній напрузі, а під час дипломатичних переговорів і заяв вимагає виконання угод з боку України, яка начебто не дотримується взятих на себе зобов’язань,

Абсолютно, як стверджують газетярі, єзуїтська і притаманна Москві політика, яку вона проводить щодо України, та й інших своїх сусідів, хто насмілився рухатися в незалежному від Росії фарватері.

Що робити із зухвалим агресором? – запитує видання. Адже Мінські угоди 2014-2015 років давно застаріли, не кажучи про те, що із самого початку вони були невигідними для України, окрім того, що дали можливість зупинити активний наступ російських військ на Донбасі.

На думку експерта видання політолога Олега Саакяна, Мінські домовленості не відображають сьогоднішніх реалій ні по суті, ні по формі. Чи вдасться переглянути Мінські домовленості – відкрите питання. Оскільки три сторони мають між собою узгоджену позицію, а Росія відмовляється. Тому тут все залежатиме не стільки від переговорів в Мінську, скільки від домовленостей лідерів «норманської четвірки» та реального плину подій, переконаний експерт.

Він вважає, що якщо Росія й далі втрачатиме свої позиції, то цілком ймовірно, що їй доведеться погоджуватися на перегляд, щоб зафіксувати певний рівень домовленостей. «Але якщо процес не буде значно змінюватися, Росія стоятиме на своєму і ми не побачимо перегляду Мінська», – зазначає Саакян. З думками інших експертів видання знайомить у статті «Чи вдасться вийти з пастки «Мінська»?»

На Харківщині почалася нова «жукініана». Цього разу демонтувати меморіальні дошки одіозному маршалу відмовилися депутати міськради Ізюма, інформує газета «Україна молода».

«Ми вже зверталися до них із приводу не лише цих дошок, а й ще кількох об’єктів, – прокоментував інцидент лідер громадської організації «Декомунізація. Україна» Вадим Поздняков. – І якщо з останніми питання вирішилося досить оперативно, то стосовно дошок отримали відмову. В Ізюмській міськраді чомусь вважають, що пан маршал Жуков не потрапляє під дію закону, тому ми попросили профільну інституцію трохи це роз’яснити».

Фахівці Українського інституту національної пам’яті вже відреагували на прохання колег i направили до харківського райцентру відповідне роз’яснення, але й після цього меморіальні пам’ятки ніхто не прибрав. Тож, процес декомунізації в місті й далі важко назвати таким, що повністю завершився. Про те, як далі можуть розвиватися події, йдеться в статті «Ізюмська міська рада відмовляється демонтувати меморіальні дошки Георгію Жукову».

У більшості сільські ради отримують гроші за те, що здають в оренду майно, що належить громаді. Звісно, чим дорожче здати майно, тим більше коштів надійде до місцевого бюджету, зазначає «Голос України». Хитрі орендарі користуються схемами, які дозволяють платити менше. Окремі з них не бажають платити належне навіть тоді, коли вже є відповідні рішенні судів і прокуратура стала на захист громади. Про одну з таких історій йдеться в публікації «А гроші вислизають з рук».

Кожна наступна криза буквально виштовхує українських працівників за кордон, де ринок праці гнучкіший і більш високооплачуваний. Підготовлені робітничі кадри піднімають економіку інших країн. Та й якість професійної освіти сьогодні відстає від світових стандартів. Що треба змінити, щоб кваліфіковані робітники залишалися працювати вдома, та про те, як реанімувати профосвіту, розповідає газета «Голос України» у публікації «Пацієнт швидше живий, ніж мертвий».