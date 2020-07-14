Вбивство військового медика бойовиками на Донбасі: реакція депутатів

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. Що кажуть про це народні депутати?

Ірина ВЕРЕЩУК, членкиня фракції «Слуга народу»:

Росія, як завжди, застосувала свій підлий прийом і продовжує у такий спосіб демонструвати своє небажання йти на припинення вогню.

Я вважаю, що Росія повинна відчути, що порушувати домовленості не можна, і відчути фізично.

Думаю, що президент відреагував у той спосіб, який вважав за потрібне, бо просто можна в різний спосіб реагувати, можна кожного разу робити заяву, виходити до журналістів, а можна зробити роботу і боляче вдарити цим Росію.

Яна ЗІНКЕВИЧ, членкиня фракції «Європейська солідарність»:

Ми бачимо, що неможливо реалізувати мирний план якийсь по Донбасу, неможливо домовитись із терористами. Просто припиняєш стріляти, але вони не перестануть стріляти.

І вчорашній випадок, на жаль, дуже яскравий цьому приклад, тому що наші громадяни були у білих касках, тобто вони повністю були з дозволу ОБСЄ, з дозволу тої сторони для того, щоб забрати людину, на жаль, терористи знову не виконали своїх обіцянок.

Я вважаю, це загострення. При чому серйозне.

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, член фракції «Батьківщина»:

Це був зухвалий воєнний злочин проти України і вбивство російським окупантом. Тому міжнародна відповідальність через такий важкий воєнний злочин одразу має бути поставлена руба. Ким? Україною!

Чому відмовчуєтеся всі? Скільки міністрів у нас? Міністр оборони, міністр закордонних справ, віцепрем'єри, прем'єр-міністр... Настав час професійно діяти і не боятися діяти!

Справа української влади негайно ініціювати і тимчасову групу контактну, і зустріч в нормандському форматі або глав держав, або хто їх представляє (зовнішньо-політичні і оборонні радники). Для того, щоб Україна представила причини загострення, докази. І найголовніше: ми маємо вимагати припинити вбивати наших захисників.

Роман КОСТЕНКО, член «Голос»:

Те, що вчора сталося, це реально неприпустимо, як з військової точки зору, так і цивільної, медичної і взагалі міжнародного права: коли медик іде рятувати життя або забирати вже загиблого бійця, і при цьому потрапляє в засідку... Не знаю, хто там був, хто цим керував, але це вершина підлості.

Росія багато чого приховує, не визнає міжнародного права, і тому про щось заявляти... Я думаю, їх тільки силою потрібно повертати в ракурс міжнародного права і показувати їм, що вони повинні його притримуватись.

Тому що прості переговори, як ми бачимо, вони на них не діють. Якщо вони так зробили, ми повинні у відповідь не так підступно, але в рамках ведення бойових дій показувати, що вони будуть за все відповідати.