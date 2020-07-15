Чому Зеленський не згадує Росію, коли говорить про війну на Донбасі? (відео)
Радіо Свобода запитало народних депутатів, навіщо, на їхню думку, президент Зеленський уникає згадок Росії, говорячи про війну на Донбасі? «Та сторона» – саме так Володимир Зеленський назвав російські гібридні сили, які 13 липня обстріляли групу українських військових, внаслідок чого загинув військовий медик у процесі евакуації тіла загиблого перед тим українського воїна. Така заява очільника України та головнокомандувача обурила частину суспільства. Критики наголосили: замість формулювання «та сторона», вони хотіли б чути у словах українського президента чіткі згадки про Росію, яка від 2014 року підтримує бойовиків на окупованій частині Донбасу. Чому ж Володимир Зеленський досі не зробив цього?
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