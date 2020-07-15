Радіо Свобода запитало народних депутатів, навіщо, на їхню думку, президент Зеленський уникає згадок Росії, говорячи про війну на Донбасі? «Та сторона» – саме так Володимир Зеленський назвав російські гібридні сили, які 13 липня обстріляли групу українських військових, внаслідок чого загинув військовий медик у процесі евакуації тіла загиблого перед тим українського воїна. Така заява очільника України та головнокомандувача обурила частину суспільства. Критики наголосили: замість формулювання «та сторона», вони хотіли б чути у словах українського президента чіткі згадки про Росію, яка від 2014 року підтримує бойовиків на окупованій частині Донбасу. Чому ж Володимир Зеленський досі не зробив цього?