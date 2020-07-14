У «Слузі народу» прокоментували вбивство військового медика: плануються дипломатичні кроки

Україна може подати ноту протесту у зв’язку з обстрілом групи військових медиків, який призвів до загибелі одного з них, заявив голова фракції «Слуга народу» та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія 14 липня.

«Я думаю, що там є низка запланованих дипломатичних кроків, тому що дозвіл ОБСЄ був отриманий на цю місію, це було порушення. Тобто це (буде – ред.) нота протесту за допомогою всіх міжнародних наших дипломатичних можливостей», – припустив народний депутат у відповідь на питання журналістів.

Він додав, що, за його даними, військові частини поблизу місця подій отримали доручення перейти в режим підвищеної бойової готовності.

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«Треба тиснути, як ми можемо, всіма засобами: і дипломатичними, і військовими, і залучати наших міжнародних партнерів», – додав він.

Раніше цього ж дня Офіс президента повідомив, що президент України Володимир Зеленський «тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області».

14 липня прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства військового медика, який загинув через обстріл бойовиків під Зайцевим.

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого. Внаслідок обстрілу один військовий медик загинув, один війсковий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах.