(Друкуємо мовою оригіналу)

«В этом убийстве есть признаки военного преступления» – заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, о событиях в районе оккупированной российскими гибридными силами Горловки. По состоянию на 14 часов 14 июля тело украинского военного, погибшего из-за подрыва взрывного устройства, забрали на оккупированные территории. А вот убитый медик из состава эвакуационной группы и раненный сержант продолжают находиться на поле боя. Реакцию экспертов на эти события узнало Радио Донбасс.Реалии.

14 июля, на следующий день после убийства военного медика, государственную позицию на онлайн-брифинге озвучил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.​

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Кулеба сообщил, что убитый имел все знаки отличия, которые указывали на профессию военного врача.

С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления

Мы сделаем все, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену



Вот что заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: «С юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

А с моральной точки зрения речь идет не о чем ином, как об акте варварства.

Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло. О том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международного гуманитарного права оккупационными силами.

И, в частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим.

Убийство нашего медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров. И мы сделаем все, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену».

Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе



На убийство военного медика отреагировали в посольстве США в Украине. В посольстве сообщили: «Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии».

О чем говорили в ТКГ за 4 дня до убийства врача

За четыре дня до убийства украинского военного врача состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. Заглавие новости на сайте Офиса президента написали так: «Результаты заседания ТКГ: беспрепятственная и безопасная ликвидация пожаров на Луганщине, новые КПВВ и участки разминирования».

Уже во втором предложении сообщили, что «Украина настаивала на неотложном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, в частности, и из-за лесных пожаров в Луганской области».

Также известно, что на этой встрече полномочный представитель России Борис Грызлов сказал, что «на сегодня в Украине создано еще два государства».

Эти слова спровоцировали дипломатический скандал.

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Евгений Цымбалюк, постоянный представитель Украины при международных организациях, призвал представителя России при ОБСЕ ответить на вопрос: означает ли заявление Грызлова, что Россия выходит из Минских договоренностей, или Россия планирует признать оккупированные территории?

От России ответа на дипломатическом уровне так и не было.

А еще, как сообщил участник ТКГ Денис Казанский представители ОРДЛО в очередной раз отказали в возврате оккупированного Дебальцево. Этот город Донецкой области, согласно Минским соглашениям, должен находится под контролем Украины.

Во время обсуждения закона об особом статусе Донбасса, по словам Казанского, россияне потребовали убрать из преамбулы закона упоминание о возвращении и реинтеграции вынужденных переселенцев.

Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами блокируются



«Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе - яркий тому пример», – подытожил Денис Казанский.

Итоги этого заседания в эфире Радио Донбасс.Реалии проанализировала Мария Золкина, политический аналитик фонда «Демократические инициативы».

Говоря о тактике России на переговорах в Трехсторонней контактной группе и о поведении на Донбассе, она сказала, что страна-агрессор вернулась к привычной модели поведения, – это провокации и шантаж.

«Это политически провокативные заявления о том, что происходит интеграция или может произойти интеграция оккупированных территорий в состав России, или о том, что возможно какое-то наступление в ближайшие месяцы. То есть, Россия всячески пытается показать, что как только снижается возможность договариваться, «зацепить» Украину, – Россия всегда, на всех этапах переговоров и конфликтов делала ровно то, что она делает сейчас», – подчеркнула Мария Золкина.

«Не может глава государства стоять в стороне» – Бутусов

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов говорит, что впервые за шесть лет войны слышит, чтобы во время согласованной эвакуации тела погибшего бойца было произведено нападение.

К каким последствиям может привести убийство врача?

Последствие одно – будет обострение ситуации на фронте



Вот что говорит Юрий Бутусов: «Последствие одно – будет обострение ситуации на фронте. Это еще одна демонстрация абсолютно российских провокаций и намерения России продолжать эскалацию военного конфликта».

А еще журналист считает, что на это событие должен реагировать не министр, а глава государства.

То, что президент молчит, – это просто непонимание своих служебных обязанностей и политической реальности



Вот что сообщил нам Юрий Бутусов: «Должен делать президент такого рода заявления. Давать оценки – это его уровень. Он верховный главнокомандующий. То, что президент молчит, а такого рода вопросы решает министр, на мой взгляд, – это просто непонимание своих служебных обязанностей и политической реальности. Не может глава государства стоять в стороне от такого рода трагических ситуаций, агрессии врага, гибели подчиненных ему людей».

Также Бутусов убежден, что без решительной и четкой позиции Украины в этой трагедии невозможно будет добиться реакции международных партнеров.

«Украине надо переходить к более агрессивным действиям» – Самусь

То, что произошло 13 июля в районе Зайцево, Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, называет «откровенным военным преступлением».

Эксперт рассказал Радио Донбасс.Реалии, что, говоря о России, можно не ссылаться на общепринятую практику эвакуации тел погибших бойцов.

Россия никогда не действует по правилам. Россия действует по праву сильного



«Россия никогда не действует по правилам. Россия действует по праву сильного. Если они чувствуют возможность, они атакуют украинские корабли в Керченском проливе, если они чувствуют силу, – они оккупируют Крым. Если они чувствуют силу, – они убивают украинских солдат и офицеров в Иловайске. При этом, вспомните, там тоже было договорено», – говорит Самусь о действиях России в Украине.

По мнению эксперта, Украине на Донбассе надо переходить к более агрессивным действиям.

Михаил Самусь говорит, что сейчас российские гибридные силы обстреливают разведанные позиции ООС, а силы ООС потом отвечают на обстрелы.

Но украинские войска расположены на своей территории. И ОРДЛО – это тоже территория Украины. Поэтому, считает Михаил Самусь, по всем международным нормам и правилам Украина имеет право на любые действия для восстановления территориальной целостности и суверенитета.

Украина должна использовать все возможные средства для уничтожения российских оккупационных войск



«Я считаю, что с военной точки зрения мы должны действовать несимметрично. У нас сейчас есть ударные беспилотники турецкого производства. Турция продемонстрировала, какие они эффективные в том числе и против российской противовоздушной обороны и советской техники.

Если российские снайперы, или такой случай, как сейчас, убивают украинских солдат, то Украина должна использовать все возможные средства для уничтожения российских оккупационных войск. И не адекватно отвечать, а намного мощнее.

Если российский снайпер убил одного украинского солдата, то украинский «Байрактар», ударный беспилотник, должен подняться и отработать, например, по базе хранения техники. Это не будет нарушением Минских договоренностей на самом деле, потому что в Минских договоренностях о действиях беспилотников ничего не написано», – сообщил военный эксперт.

Михаил Самусь считает, что если международные партнеры озаботятся такими действиями Украины, то россияне их поймут правильно.

«Если они будут действовать так, как вчера (13 июля – ред.), то они будут уничтожены. Россияне понимают только силу», – уверен Самусь.

Украина будет действовать в рамках международного законодательства, но вот Россия, говорит эксперт, не признает своего участия в боях на Донбассе. Поэтому, по мнению Михаила Самуся, надо сделать так, чтобы россияне понесли ответственность.

Если там будет погибать много россиян, – они успокоятся. Это проверено уже



«Если там будет погибать много россиян, – они успокоятся. Это проверено уже», – считает Самусь.

По состоянию на 14 часов 14 июля тело погибшего бойца забрали боевики российских гибридных сил. А тело убитого медика и раненный сержант из состава эвакуационной группы остаются на поле боя.

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