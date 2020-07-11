(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему в Кремле боятся украинских переселенцев? Как в Луганске борются против всего украинского? И почему в Славянске трудно выявить людей, контактировавших с носителями коронавируса? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​

Вычеркнуть полтора миллиона людей

В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях. Об этом пишет представитель Донецкой области на переговорах в Минске Денис Казанский.

По словам журналиста, россияне потребовали сократить преамбулу и убрать из нее упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев. То есть, Россия и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей.

По мнению Казанского, они боятся самого факта существования переселенцев, ведь они портят их пропагандистскую картинку. Россия боится возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких «ЛДНР». Кроме того, они пользуются захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать.

Покой нам только снится…

Владимир Путин правит Россией уже двадцать лет, и отныне у него в запасе есть еще шестнадцать. Обнуление сроков открыло для него новый горизонт. Об этом пишет журналист сайта «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Президент России, как отмечает журналист, вслух говорит о том, что в соседних странах есть территории, которые им не принадлежат. Рассуждает об ущербности советской конституции, позволившей союзным республикам получить независимость. Вводит в основной закон своей страны пункт, запрещающий властям возвращать украденные регионы. То есть, по мнению журналиста, Владимир Путин сейчас президент ревизии и реванша.

Это человек, по словам Казарина, который недоволен влиянием своей страны, а потому готов и дальше погружать мир в хаос. Чтобы по итогу новой турбулентности выторговать России место в «мировом политбюро». Следовательно, ближайшие шестнадцать лет не сулят спокойствия российским соседям.

Кобзарь впал в немилость в Луганске

Украинские книги в ОРЛО – повод для уголовных преследований. Их хранение грозит наказанием до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

Блогер отмечает, что в школьной юности многие читали о храбрых подпольщиках, которые тайком переписывали запрещенную литературу и распространяли ее, а затем несли суровое наказание за свою смелость. Так вот, спустя десятки лет в ОРЛО это стало реальностью. За книги можно получить наказание. И это не просто слова.

Викторова утверждает, что порядки еще никогда не были столь строгими, как сейчас. Раньше литературу на украинском языке не воспринимали как преступление. Но не так давно, под прокурорскую проверку, например, попали сразу несколько преподавателей Луганского национального университета имени Шевченко за то, что их научные работы выдали в Украине после 2014 года, что строго запрещено.

Кстати, сам национальный университет имени Шевченко в Луганске лишен всех регалий – он уже не национальный и не Шевченко. Известного украинского поэта больше не считают в ОРЛО великим.

Вперед в прошлое

«Реальная Газета» также пишет о том, что украинский поэт Тарас Шевченко попал в опалу в Луганске – группировка «ЛНР» уже убрала его имя из названия вуза, а в «республиканских» СМИ задаются вопросом о целесообразности его памятника в центре города.

Издание отмечает, что 8 июля так называемый «министр образования ЛНР» Сергей Цемкало заявил о переименовании клона Луганского национального университета имени Тараса Шевченко в «педагогический университет». Кроме того, с нового учебного года украинский язык и украинскую литературу убрали из обязательной школьной программы. Так что Шевченко будут редко упоминать даже в школе.

Газета напоминает, что педагогическому вузу в Луганске присвоили имя Тараса Шевченко в 1939 году. Тогда он назывался «Ворошиловградский педагогический институт».

«Карантинные» реалии в Славянске

С начала карантина в Донецкой области по состоянию на 10 июля зафиксировали 751 случай заражения коронавирусом, половина из них – в Славянске. Большинство заболевших – сотрудники и подопечные психоневрологического интерната. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

По словам специалистов, самая сложная задача заключается в том, чтобы установить круг контактных лиц и убедить жителей Славянска соблюдать требования карантина. Процесс, этот не только отнимает много времени, но и сопрягается с повышенным нервным напряжением. По словам заведующего Славянским филиалом Донецкого областного лабораторного центра Сергея Моховика, метод определения контактного круга – обычный опрос носителя. Иногда это сделать бывает непросто. Встречаются и факты неадекватной реакции, когда человек отказывается идти на контакт.

Еще больше сложностей создают для специалистов люди, которые точно входят в круг контактных лиц, но категорически отказывающиеся от проведения теста. По информации начальника Славянского горздрава Елены Джим, таких людей достаточно много, причем причины отказа они приводят самые невероятные.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбуці чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)