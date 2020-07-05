Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який 2014 року керував обороною Краматорського аеродрому, вважає, що сили Антитерористичної операції могли зупинити колони бойовиків, які виходили зі Слов’янська та Краматорська 5 липня 2014 року.

«Маючи певну інформацію зі своїх джерел зі Слов’янська і Краматорська, ми розуміли, що вони будуть виходити. Це розуміння було чітко сформоване між 2 і 3 липня. І вже 4 числа було зрозуміло, що вони підуть в цю ніч з 4 на 5 (липня – ред.). Ми активно вели розвідку і давали координати безпосередньо і по нічному пересуванню колони, і по денному розташуванню противника в Краматорську і потім по виходу колон Гіркіна з Краматорська. Ці координати давалися. Реалізації цих координат не було», – розповів Кривонос в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалії».

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В ніч з 4 на 5 липня 2014 року угрупування бойовиків, які захопили Слов’янськ, змогли вийти з оточення. Спершу колони перемістились в сусідній Краматорськ, а звідти попрямували в Донецьк.

Водночас, за словами начальника Генерального штабу ЗСУ в 2014-2019 року Віктора Муженка, обстріли колон бойовиків не велись через ризик для життя місцевих мешканців.

«По-перше, була проблема з застосуванням артилерії, бо були вже максимальні дальності, а то й поза максимальними дальностями можливого ураження артилерії. А якщо б ми застосували авіацію бомбардувальну чи штурмову? Які могли б бути наслідки? Не розуміючи, хто там у нас внизу. Нас і так звинувачують у багатьох моментах, що ми діяли, умовно кажучи, неадекватно обстановці. Тобто набагато більше застосовували сил і засобів, чим було потрібно. А якщо б це було підтверджено масовими жертвами? Яке було б ставлення до сил АТО і як би оцінювалася ситуація по кожному військовослужбовцю, який приймав у цьому участь? Це питання серйозної відповідальності», — говорить Муженко.

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5 липня 2014 року сили АТО відновили контроль над Слов’янськом та Краматорськом. На той момент угрупування бойовиків залишили ці населені пункти.

Більше про операцію зі звільнення Слов’янська та обставини втечі бойовиків ви можете дізнатись, переглянувши фільм проекту «Донбас.Реалії» «Прорив в Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків».