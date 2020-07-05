Бойовики обстрілювали позиції українських військових п’ять разів протягом дня – штаб

Гібридні російські війська 5 липня п’ять разів обстрілювали позиції українських військових, повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, внаслідок обстрілів сьогодні ніхто з українських військових не постраждав.

«На світанку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів. Згодом противник активізувався у передмісті Мар’їнки. Неподалік цього населеного пункту окупанти два рази обстріляли наші оборонні укріплення з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також загарбники вели вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького», – повідомляють у штабі.

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Крім того, штаб зафіксував обстріл поблизу Хутору Вільний із застосуванням мінометів 120-міліметрового калібру, гранатометів і кулеметів.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» не заявляли про обстріли окупованих ними територій протягом дня 5 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.