До дня ВМС України. Історія українського флоту. Коротко

Відколи фахівці починають історію українського флоту? Як створювалися військово-морські сили незалежної України? І що таке «москітний флот»? Про це в блозі «М Плюс» до Дня ВМС України.

Сучасний флот незалежної України народжувався в складних умовах і під постійним тиском Росії. Потім була окупація Криму і втрата 80% активів і спроможностей.

Тепер Україна відновлює свої Військово-морські сили. Хоч досі не контролює велику частину власних суверенних морських акваторій. І першим етапом відродження є створення москітного флоту (тобто швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів). Так сказано у Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035.