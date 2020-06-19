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19 червня 2020, Київ 23:21
Новини | Події

На Одещині успішно звершилися випробування ракетного комплексу «Нептун»

Під час випробування новітнього українського комплексу крилатих ракет «Нептун» на Одещині, 5 квітня 2019 року

В Одеській області успішно завершилися випробування ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Про це повідомляє «Укроборонпром».

«Ми провели перші в історії незалежної України ракетні пуски з бойовою частиною. Вони пройшли повністю успішно і ми перевірили бойові можливості наших крилатих ракет. Можна сказати, що сьогодні ми маємо повноцінний ракетний комплекс берегового базування і наші плани щодо переходу Військово-Морських сил від концепції ВМС, який чекає на противника біля своїх берегів, до концепції ВМС, які будуть зустрічати противника біля його берегів, продовжує виконуватися», – заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

У Генштабі раніше заявили, що ракети проєкту «Нептун» є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, бо здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні.

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