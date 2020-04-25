Генштаб заявляє про успішні льотні випробування ракети «Вільха-М»

Генштаб Збройних сил України повідомляє про успішні льотні випробування української ракети «Вільха-М», що тривають на державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань.

«Потрапляння точно у ціль з першого пуску… За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми», – йдеться в повідомленні.

«Вільха» – український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії.