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25 квітня 2020, Київ 16:56
Новини | Події

Генштаб заявляє про успішні льотні випробування ракети «Вільха-М»

«Вільха» – український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії

Генштаб Збройних сил України повідомляє про успішні льотні випробування української ракети «Вільха-М», що тривають на державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань.

«Потрапляння точно у ціль з першого пуску… За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми», – йдеться в повідомленні.

«Вільха» – український ракетний комплекс із коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів, взятий позаторік на озброєння української армії.

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