Був шанс завершити АТО раз і назавжди – Забродський про втечу бойовиків Гіркіна зі Слов’янська

Якби в ніч з 4 на 5 липня 2014 року силам АТО вдалося зупинити колони бойовиків на чолі з Ігорем Гіркіним, які тікали з міста, ситуація на Донбасі могла б кардинально змінитись. Таку думку висловив Михайо Забродський, народний депутат від «Європейсьої солідарності» та колишній командир 95 десантно-штурмової бригади ЗСУ, яка брала участь в операції зі звільнення Слов’янська.

«Відчуття досади від того, що, якби тоді в Слов’янську з ними покінчили, то, можливо, зовсім по-іншому розвивалися б події, наприклад, в тому ж Донецьку. Тому що зараз ми знаємо, що все, що відбувалося в Донецьку, воно отримало зовсім новий імпульс після прибуття туди групи бойовиків разом з Гіркіним. Був досить унікальний шанс завершити антитерористичну операцію тоді раз і назавжди», – розповів в інтерв’ю проекту «Донбас.Реалії» Михайло Забродський.

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В ніч з 4 на 5 липня 2014 року угрупування бойовиків, які захопили Слов’янськ, змогли вийти з оточення. Спершу колони перемістилися до сусіднього Краматорська, а звідти попрямували в Донецьк.

Водночас, на думку Віктора Муженка, який з 2014 по 2019 роки очолював Генеральний штаб ЗСУ, вихід колон зі Слов’янська і їх переміщення в Донецьк, не могло відчутно вплинути на подальший хід бойових дій на Донбасі.​

«Якщо загальна чисельність цих терористичних угрупувань нами оцінювалась на середину, на кінець червня порядку 20 000 людей, – ці півтори тисячі, які вийшли зі Слов’янська і Краматорська могли могли суттєво посилити угруповання в Донецьку, Луганську, Шахтарську, на кордоні і таке інше? Я не думаю, що це кардинально змінило співвідношення сил та засобів сторін», – вважає Муженко.

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5 липня 2014 року сили АТО відновили контроль над Слов’янськом та Краматорськом. На той момент угрупування бойовиків залишили ці населені пункти.

Більше про операцію зі звільнення Слов’янська та обставини втечі бойовиків ви можете дізнатись, переглянувши фільм проекту «Донбас.Реалії» «Прорив в Донецьк: чому Україна не зупинила бойовиків».