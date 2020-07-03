Як Росія «управляє Україною зсередини», та загроза нового наступу Кремля: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Жителі окупованої частини Донбасу останні шість днів курсували через неконтрольовану частину українсько-російського кордону, щоб голосувати за поправки до Конституції Росії. Скільки ж проголосувало насправді – ми спробували підрахувати.

Експерти та військові керівники України знову кажуть про загрозу нового наступу Росії. Чому чаме зараз? Кремль істотно наростив військове угруповання вздовж кордону з Україною, а у липні почнуться навчання Кавказ-2020 – а це ще більше військ і техніки. Тут – більше про реальність загрози.

Як вивчити українську мову, якщо ти живеш в окупації – так, щоб скласти ЗНО й вступити до українського вишу? А що, як бойовики ще й погрожують не пустити тебе додому після іспитів? Почитайте, чого вартує підготуватися до вступу до українського вишу дитині з Луганська.

Як Росія «управляє Україною зсередини» – і до чого тут президентські й парламентські вибори в Україні 2019 року? Про це йдеться у дослідженні про агентів впливу Росії в Україні – ми розпитали, що виявили аналітики.

Під Офіс президента у Києві з акцією протесту вийшли шахтарі з державниз шахт – але зокрема, і працівники ДТЕК Ахметова з Добропілля. Шахти холдингу олігарха зупинилися у квітні, бо через відкриття імпорту електроенергії у них більше не купують вугілля – людям припинили зарплати. Тож що, цей імпорт – на шкоду, чи насправді це Рінат Ахметов тисне на державу, аби повернути собі ринок?

Російські гібридні сили знову схопили 29-річного Григорія Сінченка – бранця, якому вдалося втекти з донецького ізолятору наприкінці травня.

Окупаційна адміністрація Донецька закрила єдиний пункт пропуску в ОРДО, який сяк-так працював останні тижні. Тепер повернутися додому на окуповану частину Донеччини взагалі неможливо. Експерти кажуть, що тепер у заручниках бойовиків в буквальному сенсі – все населення ОРДЛО.

Якщо ви переселенець або трудовий мігрнат, цієї осені ви нарешті зможете проголосувати за місцеву владу в тій громаді, де фактично живете. Тут пояснюємо, як це зробити.

Насамкінець – трохи драйву й швидкості: діти-спортсмени зі Слов'янська показали, як тренуються на трасі з мотокросу в передмісті:

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