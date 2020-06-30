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Бывшие луганчане и дончане наконец смогут принять участие в местных выборах в Украине осенью этого года – вместе с трудовыми мигрантами и людьми без регистрации. Всего, это около 5 миллионов человек, считают аналитики.

Как участие «донецких» повлияет на результаты будущих выборов? Почему они получили право голоса только при Зеленском – на седьмом году войны? И как проголосовать трудовым мигрантам и переселенцам?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили директор общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева, аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев и политолог Олег Саакян.

– Почему сейчас, с вашей точки зрения, стало возможным участие в голосовании внутреннее перемещённых лиц? Что мешало этому раньше – их не видели? Ведь без права голоса только переселенцев по всей Украине было пять миллионов.

Татьяна Дурнева: Видели и слышали, я точно могу сказать, сколько наша организация приложила усилий, чтобы объяснить предыдущей власти, что нельзя ограничивать право голоса людей из-за собственных гипотез о том, как они проголосуют, или страхов. Нам обещали, что ещё чуть-чуть – и мы точно рассмотрим законопроект: по Конституции есть право голоса и можно его реализовать, но по факту никаких изменений не происходило многие годы.

С годами уже и жители принимающих громад начали по-другому относиться к переселенцам

Мы начинали в 2015 году с общего неприятия идеи о том, что переселенцы могут голосовать в громадах, куда они переселились. Это не принимало даже само общество, не говоря уже об отсутствии политической воли.

Но с годами уже и жители принимающих громад начали по-другому относиться к переселенцам. Они уже не называют их переселенцами, они говорят «наши соседи», «жители нашей громады»: все прекрасно понимают, что уже никто никуда не будет переезжать, не будет в скором времени выборов на Донбассе и не будет, к сожалению, скорого возвращения домой, а для некоторых людей его, в принципе, не будет даже после окончания боевых действий.

С каждым годом мы видим увеличение статистики по ответам на вопросы «Планируете ли вы вернуться в покинутые места?»: уже две третьих говорят, что не планируют. При этом до сих пор мы слышим фразы представителей определённых политических сил, которые не давали в прошлом созыве пройти этому законопроекту, что переселенцы – это всё равно наш голос на Донбассе, они должны вернуться на Донбасс. То есть это совершенно не тот подход, на котором мы основываем свою работу, это не подход на основании прав человека.

С одной стороны, изменилось общественное мнение, с другой – повысилась активность самих переселенцев.

Изменилось общественное мнение, с другой – повысилась активность самих переселенцев.



Если говорить о местных выборах 2015 года, тогда люди ещё не думали о политических правах: они думали, где жить, как найти работу, действительно очень много людей планировали возвращаться.

Спустя пять лет ситуация изменилась, появилась политическая воля. Многие политические силы делали ставку в том числе и на переселенцев на общенациональных выборах.

– Как определяется, что человек – часть местной громады, нужно ли это как-то доказывать? Каким будет механизм голосования для переселенцев?

Александр Клюжев: Текущая редакция Закона «О Государственном реестре избирателей» требует от граждан подтверждающие документы. Там есть перечень документов, начиная от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, заканчивая документом, удостоверяющим родственные связи с другим гражданином, который проживает по новому избирательному адресу для того гражданина, который будет идти в Орган ведения государственного реестра. Есть там и справка о ведении предпринимательской деятельности.

Сейчас на уровне рабочей группы в комитете парламента идёт разговор о возможности пересмотра этого перечня документов или модификации подхода по изменению избирательного адреса, чтобы гражданам это было доступнее. Но нынешняя модель, которая есть в текущей редакции законодательства, является своеобразным компромиссом в тех политических условиях, о которых говорила Татьяна. Потому что законопроект разрабатывался в условиях, когда значительная часть депутатов предыдущего созыва имела предубеждение к внутренне перемещенным лицам и другим мобильным категориям граждан внутри страны.

Поэтому определенный баланс между новыми возможностями для граждан и определенным бюрократическим механизмом, чтобы не допустить злоупотреблений этой процедурой, был найден. Я считаю, что этот баланс и с точки зрения документов, которые нужно подать для изменения избирательного адреса, и с точки зрения сроков на тот момент был оправдан, так как политики тогдашнего периода не были б готовы говорить на эту тему.

Уже сейчас надо начинать информационную кампанию и объяснять, что человек должен сделать

Определённые модификации в этой процедуре могут быть в пределах нынешней дискуссии об изменении Избирательного кодекса, но нет оснований считать, что процедура будет кардинально пересмотрена. Поэтому уже сейчас надо начинать информационную кампанию и объяснять, что человек должен сделать.

Люди должны принять определенные меры, чтобы восстановить свою возможность проголосовать на местных и общенациональных выборах. Ещё должна быть проактивная позиция со стороны самих людей.

– Могут ли люди с оккупированной части Донбасса голосовать на этих местных выборах?

Татьяна Дурнева: Я не считаю, что жители оккупированной территории, которые не относятся к жителям громад на подконтрольной территории, массово поедут и будут голосовать в громадах, в которых они не проживают. Это будет достаточно сложно даже технически. Чтобы проголосовать на выборах 25 октября, человеку нужно будет один раз выехать с неподконтрольной территории до 9 сентября, подать заявление об изменении избирательного адреса и потом ещё раз приехать на день выборов: зачем, если человек тут не живёт?

Мы анализировали количество смены места голосования на выборах Президента и на выборах в Верховную раду 2019 года. Тогда были запугивания и фейковые сообщения, что вдруг резко увеличилось количество людей, которые пересекают линию столкновения, чтобы поменять место голосования.

Официальная статистика открыта на сайте Государственного реестра избирателей, где можно посмотреть сколько людей, когда поменяло место голосования и какая у них прописка. Всего по Украине во время второго тура выборов место голосования поменяли 325 тысяч граждан. Это очень небольшой процент людей, которые воспользовались такой возможностью.

Для внутреннее перемещённых лиц это была единственная возможность голосовать. И не более семи процентов переселенцев поменяли место голосования.

На выборах в местные советы, как правило, и явка ниже, и плюс надо дополнительно действовать. Чтобы поменять место голосования на выборах Президента, нужно было просто подать заявление и показать паспорт с донецкой или луганской пропиской.

Чтобы проголосовать на местных выборах, нужно будет ещё подать подтверждающие документы в ограниченные сроки. Я не вижу никакой угрозы, не вижу причины людям, которые продолжают жить на оккупированной территории, приехать в день выборов и голосовать.

– Что нужно сделать, чтобы проголосовать на будущих местных выборах? Можно ли уже делать что-то сегодня?

Орган ведения Государственного реестра рассматривает заявление и принимает решение об изменении избирательного адреса



Александр Клюжев: Надо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с заявлением об изменении избирательного адреса. Это заявление должно быть подтверждено документами, о которых мы ранее говорили.

Но подана оно должно быть не позднее, чем на 5-й день после начала избирательного процесса. Если мне память не изменяет, это не позднее 9 сентября. И уже орган ведения Государственного реестра рассматривает это заявление и принимает решение об изменении избирательного адреса, если заявление обосновано. То есть фактически осталось мало времени, потому что поздно парламент принял это решение.

– Как с вашей точки зрения, поменяет электоральную карту Украины это изменение в Избирательном кодексе? Переселенцы, трудовые мигранты, люди без регистрации – пять миллионов человек получают право голоса таким решением. Почему это стало возможно? Могут ли люди этих категорий повлиять на результаты выборов?

Олег Саакян: Внутреннее перемещенные лица – это категория, чьи интересы очень хорошо понятны: жилье, работа, социальные проблемы. Соответственно с этой аудиторией политтехнологам будет легче работать. Из-за того, что у переселенцев абсолютно разные политические предпочтения, причём действительно очень пёстрые, здесь, конечно, больше будет выигрывать местная власть, которая сейчас постарается этим воспользоваться.

Местные власти наконец-то увидели, что у них на седьмом году войне в громадах добавилась жизнь. Сейчас это вполне себе может быть один, где-то – два, а где-то даже больше процентов населения, которые могут проголосовать. Но я не думаю, что это сильно повлияет на кардинальное изменение ситуации в рамках всей страны. Я не ожидаю, что будет какая-то астрономическая явка и что это сможет кардинальным образом сейчас изменить электоральную карту.

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