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Право голосовать на местных выборах смогут получить переселенцы и трудовые мигранты уже в ближайшее время. Для этого парламент должен одобрить новый избирательный кодекс. Предыдущий ветировал президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты считают, что воспользоваться своим правом смогут десятки тысяч вынужденных мигрантов. Вскоре переселенцы смогут голосовать на выборах мэров городов и местных советов.

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Пять лет без права голоса провели переселенцы из неподконтрольной Киеву территории. Среди тысяч людей, которые обосновались в новых для себя городах, устроились на работу и платят налоги, – и переселенка из Горловки Александра Папина. Женщина возмущена тем, что, будучи активным членом громады Краматорска, не может выбирать местную власть.

«Кажется, что я какая-то не такая. Почему я не имею права голоса?! Так сложилась ситуация, это не моя прихоть. Я вынуждена была уехать из моего города. Бросить всё, что у нас было, взять две сумки с вещами и с мужем и детьми уехать. Мы с мужем здесь работаем, платим налоги, наши дети ходят в школу, в детский сад. Я никак не могу влиять на местную власть. Это обидно», – говорит женщина.

В первом туре выборов президента Украины для голосования зарегистрировалось около 75 тысяч переселенцев. Если государство утвердит механизм голосования для переселенцев, то своим правом голоса, убеждены эксперты, сможет воспользоваться гораздо больше людей.

Законопроект, регулирующий такой механизм, существует давно, но предыдущий парламент за пять лет так и не смог проголосовать за него. Вероятно, это зависело от политической воли большинства, допускает аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

«Раньше ощущалась проблема политической предубеждённости, когда депутаты парламента предыдущего созыва оценивали этот вопрос с точки зрения собственных электоральных рейтингов. Сейчас ситуация совершенно иная. По вопросу предоставления права голоса для переселенцев мы наблюдаем консенсус между ветвями власти. Будем надеяться, что он сохранится, и путём принятия избирательного кодекса проблема избирательных прав переселенцев будет решена быстро», – говорит он.

В парламентском комитете по правам человека утверждают, что после того, как предложенный избирательный кодекс ветировал президент Украины Владимир Зеленский, депутаты согласовали с правозащитниками и активистами положения, дающие право голоса переселенцам. Теперь новый законопроект снова ждёт рассмотрения на сессии Верховной Рады Украины.

«Мы участвовали в круглом столе вместе с правозащитными организациями, вовлечёнными в решение проблемы права голоса для переселенцев. Мы пришли к мнению, что предложения, которые подал Владимир Зеленский, когда ветировал предыдущий вариант избирательного кодекса Украины, учитывают предоставление права голоса переселенцам», – заявил глава парламентского комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Эксперты допускают, что у нового парламента хватит политической воли одобрить новый избирательный кодекс и вернуть переселенцам право голоса. Бюллетени для голосования вынужденные мигранты могут получить уже на ближайших выборах в городские и сельские советы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроєкту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)