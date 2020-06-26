(Друкуємо мовою оригіналу)

Работает ли Конституция Украины на Донбассе, где есть и война, и переселенцы, и карантин. Этот вопрос мы задали людям, которые занимаются восстановлением нарушенных прав людей. А еще нас интересовало: можно ли полагаться на Конституцию и суд в прифронтовой зоне. На наши вопросы ответили Юлия Трало, представитель БФ «Право на захист», и Владимир Елец, координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека в прифронтовом Торецке.

Правозащитники по много раз, десятки и сотни раз за день встречаются с людьми, чьи права регулярно нарушаются

Судебная система работает таким образом, что защитить свои права в суде абсолютно реально



Работает ли Конституция Украины здесь, на Донбассе? У Юлии Трало по этому вопросу неоднозначное мнение: «У законодательства два аспекта: это соблюдение законодательства и возможность восстановить нарушенное право.

Правозащитники по много раз, десятки и сотни раз за день встречаются с людьми, чьи права регулярно нарушаются. Как пример, сейчас ситуация на контрольно-пропускных пунктах.

И ранее – это вопросы, связанные с социальными выплатами, восстановление жилья, компенсации и так далее.

Права нарушаются достаточно регулярно и системно.

Все-таки наша судебная система работает таким образом, что при наличии определенных усилий и затратив определенное количество времени, защитить свои права в суде абсолютно реально».

Юлия Трало говорит, что БФ «Право на захист» удалось восстановить права более трех тысяч пенсионеров. А одно дело стало образцовым. Вот что сообщила нам Юлия: «В этой сфере конечно самым важным было ведение образцового дела по пенсионным выплатам в Верховном суде в 2018 году. Это решение, которое потом стало образцовым для принятия решений всеми судами в аналогичных делах.

На тот момент были еще проверки переселенцев. Если человек не проходил проверку, то его лишали выплат.

Решение суда состояло в том, что независимо от того, где человек находится, не находится, – если он имеет право на пенсию по возрасту, в связи с инвалидностью, то не может вопрос выплат зависеть от его местонахождения или других такого рода обстоятельств».

В связи с закрытием КПВВ прожила на Станице Луганской около месяца в совершенно жутких условиях. И суд первой инстанции принял решение о компенсации морального ущерба



А вот пример еще одного успешного дела, связанного с карантином и закрытием КПВВ: «Это решение было связано с защитой прав женщины, которая в связи с закрытием КПВВ прожила на Станице Луганской около месяца в совершенно жутких условиях.

И суд первой инстанции принял решение о компенсации морального ущерба за пребывание в таком положении больше месяца.

Судом была признана противоправной бездеятельность местных органов власти, что они ей не помогли, не предоставили какие-то элементарные условия пребывания, оставили на произвол судьбы, хотя она к ним обращалась за помощью.

И таким образом обязал эти органы местной власти компенсировать моральный ущерб человеку».

«Оккупация нашей территории – это нарушение Конституции» – Владимир Елец

Оккупация нашей территории Россией, – это явное нарушение даже первых трех статей Конституции Украины



По мнению Владимира Ельца, реалии прифронтового города четко показывают нарушения основного закона: «Оккупация нашей территории Россией, – это как раз явное нарушение даже первых трех статей Конституции Украины. И мы видим, как сейчас наши воины защищают нашу Конституцию. Она защищена на освобожденной территории. У нас правовое государство, и мы стараемся, чтобы конституционные права человека были защищены».

И если нас бомбят, – то это нарушение права жизнь



А вот что он говорит о частых нарушениях конституционных прав людей в прифронтовом городе: «Нарушений, как обычно, их очень много. Это нарушения и социальных, и трудовых прав, и права перемещения свободного, если мы говорим, что находимся в прифронтовой зоне. И если нас бомбят, – то это нарушение права жизнь. Это основное право человека, закрепленное и в Конституции в том числе».

Защита прав в прифронтовой зоне

Правозащитник уверяет: сейчас, даже неподалеку от зоны боевых действий, реально защитить свои права в суде.

И это возможно даже в прифронтовой зоне, даже во время боевых действий



«По нашим обращениям в суд наверное процентов 90 мы защищаем права. Другие 10 процентов тоже надо разделить, потому что защита бывает очень сложной. И долгое время приходится заниматься этим. И это возможно даже в прифронтовой зоне, даже во время боевых действий», – сообщил Елец.

А вот как описывает Владимир один из успешных случаев защиты конституционных прав.

Есть накладки бюрократические или нежелание работать



«Женщина каким-то образом попала в списки СБУ с формулировкой, что она участвовала в организации незаконного «референдума» за группировку «ДНР». При этом из-за попадания ее фамилии в список она была лишена возможности пользоваться банковскими картами и прочими социальными вещами, которые помогают человеку жить.

Удалось с помощью юристов в суде защитить ее права.

Очень часто восстанавливаем в своей работе права людей на получение пенсий, субсидий. Есть накладки бюрократические или нежелание работать», – описывает прифронтовые реалии правозащитник.

И Юлия Трало, и Владимир Елец советуют людям не бояться и не лениться защищать свои нарушенные конституционные права и обращаться за помощью к специалистам.

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