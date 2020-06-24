(Друкуємо мовою оригіналу)

Через 12 дней после того, как Украина частично открыла блокпосты «Марьинка» и «Станица Луганская» на линии соприкосновения, об открытии одного КПВВ «Еленовка» объявила и группировка «ДНР». До этого российские силы в Донецке требовали «диалога с Киевом» для того, чтобы начать выпускать людей.

Через почти три месяца блокирования боевики группировки «ДНР» также наконец решили дать доступ на подконтрольную им территорию и мониторинговой миссии ОБСЕ.

Почему боевики группировки «ДНР» наконец решили выпускать людей и пустить ОБСЕ? Как отреагировали люди по обе стороны линии соприкосновения на то, что группировка продолжала блокировать подконтрольную ей территорию? И с какими бедами из-за этого столкнулись жители ОРДЛО?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили координатор «горячей линии» ОО «Донбасс СОС» Виолетта Артемчук и журналист, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов.

– Почему группировка «ДНР» решила открыть пока что один пункт пропуска?

У многих были действительно серьёзные причины пересечь линию разграничения

Виталий Сизов: Я считаю, что такое решение назревало давно, потому что накопилась достаточно критическая масса людей, которым было тяжело существовать без проезда. Помимо выплат пенсий и прочих социальных дел, люди там были без лекарств. У многих были действительно серьёзные причины для того, чтобы пересечь линию разграничения. И чтобы избежать определённого социального напряжения, такое решение необходимо было принять. Тем более, что пока оно достаточно локальное – это только один пропускной пункт и пропускают ещё не всех.

Ситуация эта не могла продолжаться вечно. И удивительно вообще, что они пришли к общему знаменателю так поздно.

– Почему так поздно? Мы же видели, что после того, как Украина открыла со своей стороны два пункта пропуска, пусть и частично, в Минске представители группировки «ДНР» требовали от Украины напрямую с ними согласовать открытие пунктов пропусков. Может, в этом загвоздка: чтобы ради гуманитарных вопросов пошёл Киев на прямые переговоры с Донецком?

Виталий Сизов: Что бы там стороны не говорили, но определённая координация всегда присутствовала с двух сторон работы пропускных пунктов. Всё равно не может одна сторона произвольно открыть пропускные пункты, потому что они с двух сторон находятся – это просто и естественно: когда одна сторона открывает в одностороннем порядке, другая вряд ли может мгновенно поддержать эту инициативу.

– Но Украина же смогла: группировка «ДНР» открыла КПВВ «Еленовка» со своей стороны – и немедленно Украина открыла со своей стороны «Новотроицкое».

Виталий Сизов: Она проявила тут большую гибкость, чем «ДНР». Но могла с таким же успехом и не открывать. Хорошо, что открыла, и эту ситуацию группировка «ДНР» не может использовать для какой-то информационной работы и дискредитации украинской стороны в свою пользу. Тут зачёт для украинской власти. Но в целом, чтобы пункты работали, нужно согласие двух сторон. Видимо, они не хотели быть в роли догоняющих, возможно, их как-то возмутило, что открытие пункта произошло в одностороннем порядке.

– Вы не просматриваете в этом плане возможности шантажа: допустим, Киев начнёт разговаривать по гуманитарным вопросам с Донецком непосредственно, Донецк об этом отчитается, откроет пункт пропуска – там уже можно и политические вопросы?

Виталий Сизов: Они так или иначе разговаривают напрямую с этими людьми в «минском формате». Поэтому я бы сказал, что тут скорее больше информационное противостояние, чем принуждение к прямому диалогу. Хотя они всегда целенаправленно повторяют, что заинтересованы в прямом диалоге. Возможно, они хотят поменять конфигурацию, чтоб россияне были чисто наблюдателями формально. Но вряд ли они бы смогли эту историю с пунктами пропуска использовать для долговременного шантажа, потому что есть проблемы из-за того, что люди не могут пересечь линию разграничения. Они накапливаются – и всё это ведёт к социальному напряжению.

Это не в интересах самопровозглашённой власти в тяжёлой экономической ситуации, в которой они оказались – и протесты шахтёров, и другие вещи, связанные с карантином. То, что люди не могут получить пенсионные выплаты, тоже бьёт по «бюджету» ОРДЛО. Поэтому, естественно, в их интересах как можно быстрее открыть линию разграничения, чтоб люди могли обналичить свои пенсионные выплаты, решить какие-то социальные вопросы. Чтобы весь негатив, агрессия людей не была направлена против самопровозглашённых властей, поддерживаемых Российской Федерацией.

– Вы говорите об информационном противостоянии: кто его выиграл? Упал ли престиж главарей боевиков среди жителей Донбасса?

Виталий Сизов: Престиж там – довольно эфемерная вещь, его там никогда не было. И даже для представителей различных политических сил и движений, которые открыто декларируют своё намерение стать частью России, весь этот процесс является дорогой на пути к реинтеграции в Россию. Потому говорить, что можно дискредитировать то, у чего нет авторитета, – это громко сказано.

Пропускные пункты – не место для информационного противостояния, это место для решения проблем людей



С другой стороны, меня лично расстраивает, что мы вообще обсуждаем этот вопрос в формате того, кто выиграл информационное противостояние. Не это должно быть главным, а желание помочь свои согражданам, которые оказались на неподконтрольной территории либо запертыми на пропускных пунктах. Хотелось бы, что бы все стороны понимали, что пропускные пункты – это не место для информационной войны, информационного противостояния, это место для решения проблем людей. И, возможно, через нормальную организацию работы пропускных пунктов можно было бы донести гораздо больше, чем создавая очереди на пропускных пунктах, которые в итоге не открываются, и люди возвращаются обратно: кто в Донецк, кто на подконтрольную часть Донецкой области, абсолютно разочарованы в действиях каких-либо властей, в идеях гуманизма.

– Виолетта, что происходит сейчас в вашей организации: «горячей линии» ОО «Донбасс СОС»?

Виолетта Артемчук: Нам звонят люди, которые знают об открытии КПВВ (открылось в полуполном объеме КПВВ «Новотроицкое»), люди, которые сидели по 4 месяца с обеих сторон от линии разграничения, давно хотят ехать и выясняют как: какие есть ограничения, что делать.

– Кому открыта дорога? Есть ли возможность у пенсионеров приехать и снять причитающиеся им деньги, которые лежат на карточках?

Они смогут вернуться назад после того, как закончится карантин на оккупированной территории, так заявило так называемое «правительство» ОРДО



Виолетта Артемчук: Да, при соблюдении определённых условий. Без установленного приложения «Дія» не пропускают через КПВВ. Нужны смартфон, приложение «Дія», место для самоизоляции. И, пройдя эту изоляцию в течении 14 дней, они смогут вернуться назад после того, как закончится карантин на оккупированной территории, так заявило так называемое «правительство» ОРДО. То есть на сегодня нет возможности поехать, снять деньги. И это вызывает очень сильную реакцию у людей, которые нам звонят.

– Как много людей хотят пересечь линию соприкосновения, попасть в свободную Украину? И каковы причины того, что люди рвутся на подконтрольную Киеву территорию?

Виолетта Артемчук: На сегодняшний день у нас уже 250 звонков, проехать на подконтрольную хотят приблизительно семьдесят процентов. Основные причины: воссоединение с семьёй, потому что многие поехали туда навестить кого-либо – пожилых родителей либо, наоборот, молодых родственников – и застряли, не могут вернуться к своим детям, пожилым родителям. Также это выезд на лечение. Очень волнуются выпускники, которые выбрали для своего будущего поступления в вузы Украины, что они не пересекут линию разграничения и не примут участие во ВНО.

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