«Люди дійсно живуть на блокпостах»: чому вони не можуть перетнути лінію зіткнення

Десятки людей по обидві сторони лінії зіткнення не можуть потрапити до себе додому, до хворих родичів або отримати медичну допомогу. З 22 березня штаб ООС закрив в’їзд на непідконтрольну частину Донбасу навіть людям з місцевою пропискою. Після цього доступ туди перекрили і угруповання «ЛДНР».

Люди знімають житло в містах біля блокпостів на Донбасі, а якщо грошей немає, то просто живуть на вулиці.

Що робити людям, які застрягли на блокпостах, і наскільки виправдані обмеження, введені українським командуванням?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар і юрист громадської організації «Донбас СОС» Михайло Фоменко.

– Що порадите людям, які опинилися в подібній ситуації: втратили роботу, житло, приїхали до лінії зіткнення, щоб перебути, мабуть, карантин на непідконтрольній території – там, де у людей домівка: але їх не пускають? Що їм робити?

Активізація бойових дій, в чому числі з застосуванням важкого озброєння, збільшилася



Богдан Бондар: Продовжується операція об’єднаних сил, продовжуються бойові дії. Останнім часом, в зв’язку з певними деталями, в тому числі можливими перемовинами, активізація бойових дій, в чому числі з застосуванням важкого озброєння, збільшилася.

КПВВ було закрите по рішенню уряду, в той же час ми давали можливість для переміщення особам, у яких була необхідність перетинати лінію зіткнення.

Я хочу проінформувати, що з 21 березня був закритий Донецький напрямок і з 23 березня – Луганський. Жителі, які не змогли до цього часу переміститися, відповідно не мали такої можливості ні на територію тимчасово окуповану, ні з тимчасово окупованих територій.

Дуже складна ситуація відносно патрулів Спільної моніторингової місії ОБСЄ . Вона повинна і має можливість, має мандат переміщатися по всій території України, в тому числі тимчасово окупованою територією. І вона нам давала дуже багато інформації, яким чином розвивається ситуація, в тому числі на територіях, які ми не контролюємо, щоб можна було розуміти наскільки там складна ситуація з Covid-19, в той же час, яка ситуація в нас.

У нас є інформація, про намагання донести коронавірус в бойові підрозділи наших підрозділів, які знаходяться на лінії зіткнення. А ми розуміємо, що у військових колективах, коли трапляються такі випадки, по-перше, дуже складно боротися з ними. Я думаю, що в масштабі, як було сплановано, всієї держави, так і відповідно на території, де проходять бойові дії, було прийняте рішення максимально обмежити переміщення, в тому числі населення через КПВВ.

– Ви кажете, що не штаб ООС перекрив рух через лінію зіткнення 21 и 23 березня, як ви уточнили, а саме Кабмін. Але ж штаб ООС розпоряджається перетином лінії зіткнення. Чи ні? Кабмін все-таки закрив перетин?

Богдан Бондар: Звичайно, безпосередньо, де проводиться операція об’єднаних сил, – це відноситься до сфери командувача. На основі загального плану держави, плану, який затверджений Кабінетом міністрів, були прийняті відповідні заходи. В той же час з 22 березня більше 800 звернень було до командування. Близько 200 звернень було позитивно вирішено: практично 25% прийняте позитивне рішення, щоб люди могли переміститися або на тимчасово окуповані території або звідти. При цьому і оформлялися гуманітарні вантажі, обмін полоненими на цей час пройшов якраз. Крайній перетин був 25-го квітня – 42 особи здійснили переміщення: 22 на ту сторону і 20 на територію, яка контролюється Україною. Ми здійснюємо такі переміщення, але тим людям, які найбільш потребують.

– За якими критеріями вирішує, як так розумію, командувач ООС Володимир Кравченко, кого пропустити на непідконтрольну територію, кого звідти випустити?

Поховання, лікування – два основних випадки, коли даємо дозволи на переміщення



Богдан Бондар: Командувач безпосередньо вирішує в тому числі, але ми прислухаємося до інформації, яка подається СММ ОБСЄ, Червоним Хрестом. Це, наприклад, поховання, лікування осіб, якщо є нагальна потреба. Це два основних випадки, коли даємо дозволи на переміщення. Я надіюсь, що найближчим часом все ж таки, враховуючи тенденцію, яка є, в тому числі і КПВВ зможе працювати більш відкрито, але все ж таки треба трошки почекати.

– Десятки людей із дуже різними історіями зараз перебувають по різні боки лінії зіткнення. Багато людей знаходяться на КПВВ, що їм робити?

Богдан Бондар: Це питання є дуже нагальним і, з однієї сторони, складним. Але в той же час ми повинні максимально забезпечити і військовослужбовців, які виконують завдання в ООС. Ми максимально прислухаємося до проблем, з якими люди звертаються до командувача. Близько 25% даємо позитив на переміщення. Як я уже сказав, у зв’язку з деяким пом’якшенням карантинних заходів, я думаю, що ці заходи будуть пом’якшуватися і на КПВВ.

– Розумієте логіку Кабміну і штабу Операції об’єднаних сил: зараз не пускають на непідконтрольну територію навіть людей з тамтешньою пропискою. Навіщо це робити?

Люди дійсно живуть зараз на блокпостах



Михайло Фоменко: Логіка є. Проблема не в логіці, а в реалізації. Необхідність обмеження прав і свобод громадян зрозуміла і, в принципі, виправдана – це показує кількість смертей від коронавірусу і в інших країнах. Проблема в підході. Згадуючи той момент обмеження виїзду, який почався просто з заборони пропуску через лінію зіткнення протягом декількох годин – це нерозсудливо. І тоді це значно ускладнило ситуацію аж до сьогодні, бо залишилися люди, які до сих пір не можуть виїхати. Це було б набагато простіше зробити тоді, коли на території України ще не було підтверджених випадків. Люди дійсно живуть зараз на блокпостах по факту.

– Як багато? Наскільки масштабна ця проблема зараз?

Михайло Фоменко: Проблема досить щільна, спочатку ми отримували дуже велику кількість звернень, аж до 200 за день: за мірками гарячої лінії це дуже багато – це чверть від звичайної кількості тільки з цього питання.

Процедура досить неоднорідна, непрозора і ручна. Повинен бути адекватний метод вирішення ситуації



Ця проблема досі залишається, до сих пір люди дзвонять – просто ми вже досить широко це висвітлюємо, виробилася практика звернення і перенаправлення на потрібні органи, в тому числі на штаб ООС з цього питання. Зараз люди вже дізналися і хвиля трошки спала, але тим не менш проблеми залишаються. Це ускладнено тим, що процедура досить неоднорідна, непрозора і ручна. Повинен бути адекватний метод вирішення ситуації. Обмеження виїзду, виїзду з однієї території на іншу через лінію зіткнення на основі тієї ситуації, яка зараз є з пропискою – це нерозсудливо. Це не відображає рівний підхід.

Таких звернень була величезна кількість, коли у людини немає або є прописка на окупованій території, але вона проживає, працює, у неї діти, сім’я на іншій території, в принципі, це не завжди враховується при перетині.

– За якими критеріями пропускає, Україна принаймні, через лінію зіткнення? Що є гарантією того, що людина потрапить на окуповану або на вільну територію?

Михайло Фоменко: Це медичні показання, родичі, в окремих випадках, розлука з дітьми, з сім’єю, але все вирішується штабом, за участю в деяких ситуаціях міжнародних організацій: останній обмін був у взаємодії з Червоним Хрестом. Якихось конкретних, крім цих вимог, я не чув, ніде немає, треба розуміти, прописаних.

До 24 числа діяв наказ командувача ООС № 270 щодо обмежень, на даний момент про інший нормативний акт мені невідомо. Ми робили запит на штаб ООС, на Міністерство оборони з цього питання. Поки що відповіді немає.

Обмежується робота СММ ОБСЄ окупаційною адміністрацією, ОБСЄ не може нам допомагати в плані переміщення осіб



Богдан Бондар: Обмеження продовженні відповідно до того наказу, який був, в зв’язку з тим, що продовжується загальний стан карантину в державі. І це дозволяє нам підтримувати в тому числі в Донецькій і Луганській областях таку більш-менш позитивну динаміку щодо коронавірусу. Ми не бачимо суттєвих збільшень або росту, в той же час є певні бачення, що в травні ці значні обмеження будуть певним чином зняті. Обмежується в тому числі робота СММ ОБСЄ: не Україною, а окупаційною адміністрацією, і ОБСЄ не може нам допомагати в плані переміщення цих осіб.

– Чи пускають угруповання «ЛДНР» людей, яких пропустила Україна? Є інформація, як вони себе ведуть?

Михайло Фоменко: Якоїсь конкретної, точної немає. Наскільки я бачив у вільному доступі, є акти так званої «влади» про припинення переміщення через лінію зіткнення, пропуск громадян, які не зареєстровані. Наскільки мені відомо, Росія пропускає жителів Донецької і Луганської області через російський кордон.

Слухач: Олександр, я на підконтрольній території. У мене зараз друг в Донецьку, виїхав з дружиною. Він лікувався і застряг, дві квартири вже поміняв. Там виходу немає. Вони кажуть так: до якихось з’ясувань. І кажуть: якщо навіть ми пропустимо, то тут не пропустять. Тут навпаки кажуть.

Богдан Бондар: Я вже говорив, що 25 квітня у нас крайній був перехід через лінію зіткнення. Ми працюємо над цим питанням.

Я практично три чи чотири дні займаюся таким: людина померла на підконтрольній території, його рідні хочуть похоронити в місті Брянка, ми до цього часу не можемо отримати згоди, підтвердження з Луганська, що вони готові прийняти.

Ми намагаємося вирішувати такі питання навіть індивідуально, але не завжди протилежна сторона йде на зустріч. Тому що, як і юрист казав, інформація, яка звідти надходить, дуже суперечлива і не достовірна до кінця.

– У випадку з будь-якою людиною, щоб її пропустила Україна, треба дозвіл угруповавань «ЛДНР»? Без нього Україна не попустить?

Богдан Бондар: Повинна бути згода і тої сторони, і нашої сторони. В будь-якому випадку, якщо Україна каже «так, ми пропускаємо», звертаємося через ОБСЄ з листом на непідконтрольну територію. Вони говорять: «ні, у нас заходи, у нас карантин, ми не дозволяємо». Тому ця складність і обмін цими листами не дозволяє більш ефективно використовувати КПВВ і інструмент ОБСЄ, Червоний Хрест.

– Чи є можливість у людей, які чекають свою чергу пересікти лінію розмежування або у яких немає грошей, щоб зняти квартиру в цих містах біля блокпостів, пожити хоча б у наметі ДСНС на лінії зіткнення? Є там умови для цього?

Богдан Бондар: Так, я вже говорив, що вся адміністрація працює на КПВВ, в тому числі розгорнуті палатки ДСНС, де можна похарчуватися, є бутерброди, можна відпочити, отримати медичну допомогу – там розгорнуті такі пости. Вони розгорнуті і для того, щоб перевіряти під час переміщення температурний режим. Там такі послуги надаються: я думаю, тим, хто буде звертатися, відповідно ми будем також надавати допомогу.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).