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28 квітня 2020, Київ 19:50
Донбас.Реалії

Нужны препараты для «терапии отчаяния»: как работает одна из опорных по COVID-19 больниц на Донетчине

Александровская больница, Киев, 12 апреля 2020 года

(Друкуємо мовою оригіналу)

Лекарства для лечения больных есть, но хотелось бы иметь «особый список» на случай поступления пациентов в тяжелом состоянии. Такая ситуация в инфекционной больнице Константиновки, где сейчас лечат троих жителей региона, пораженных коронавирусом. В больнице говорят – защитных средств для медиков при такой загрузке хватит на месяц-полтора.

Надежда Шейченко – и.о. директора инфекционной больницы Константиновки. В ее больнице работает 77 человек, 71 из них – это медработники. Они работают с больными посменно.

Надежда Шейченко говорит, что с 1 апреля больница перешла на финансирование от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины). Первые три месяца деньги будут идти по показателям прошлого года, когда коронавируса еще и в помине не было. Поэтому в нынешних условиях пандемии, говорит Шейченко, НСЗУ дает недостаточно средств.

Начинали в противочумных костюмах

Первых двух больных коронавирусом здесь приняли как раз 8 марта. Тогда не хватало защитной одежды, – пришлось использовать еще советские противочумные костюмы.

Константиновские предприниматели помогли с покупкой и одежды, и дезсредств. А один человек из Киева, с благодарностью вспоминает Шейченко, просто перевел 50 тысяч гривен. На эти деньги купили лекарства.

А областная администрация купила один стационарный аппарат ИВЛ и два портативных, пульсоксиметры (это приборы для измерения показателей кислорода в крови), шприцевые дозаторы, концентратор кислорода, ларингоскопы, ингаляторы и другое необходимое оборудование.

Александровская больница, Киев
Александровская больница, Киев

За последние две недели, говорит доктор Шейченко, департамент охраны здоровья поставил защитную одежду в достаточном количестве. Сейчас делают закупку кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ.

Около двух миллионов на нас потратил областной бюджет
Надежда Шейченко


«Уже около двух миллионов на нас потратил областной бюджет», – сообщила Надежда Шейченко.

По ее словам, активно помогают больнице Красный Крест и ЮНИСЕФ. А благодаря организации «Врачи мира» врачи из Константиновки с помощью вебинаров перенимают опыт коллег из Нью-Йорка.

Персонал больницы, по словам Шейченко, обеспечен средствами индивидуальной защиты на сто процентов: это и дезсредства, и защитная одежда разных вариантов. При таком режиме работы, прогнозирует доктор, защиты хватит на месяц-полтора.

Что есть из лекарств, а чего не хватает

На 28 апреля у нее на лечении трое больных с коронавирусом (это жители Славянска, Бахмута и Николаевки) и два человека с подозрением на инфекцию.

Шейченко говорит, что для этих больных есть все лекарства.

У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков
Надежда Шейченко


«У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков, ну, скажем, «Цефтриаксон», «Левофлоксацин» у меня присутствуют. Применяю ингаляции «Лаферобионом» и назначаем «Озельтамивир». Они у меня идут на обычных антибиотиках: получают «Цефтриаксон». Очень сейчас рекомендуют применение «Азитромицина», его у меня достаточно. «Плаквенил» я пока не назначала, потому что у меня сейчас пациенты, которые в таком препарате не нуждаются»,– делится доктор опытом борьбы с коронавирусом.

Однако врачам хотелось бы иметь под руками и препараты для особо тяжелых пациентов. Как говорит Надежда Шейченко, – для «терапии отчаяния». Чтобы постараться не довести пациента до состояния, когда необходимо использовать аппарат ИВЛ. Пока таких случаев в Константиновке не было.

Тестирование в лаборатории
Тестирование в лаборатории
Если у меня будут спонсоры, то постараюсь приобрести именно эти препараты. Но эти препараты – не бюджетные
Надежда Шейченко


«Я бы хотела иметь больше «Плаквенила». Я хотела бы «Актемру» иметь. Потому что описание клиник говорит о том, что буквально после первой капельницы у больных изменяется ситуация в лучшую сторону. И это очень важно. «Озельтамивир» мне нужен, его сейчас нет. И мне нужны интерфероны, в частности, «Лаферобион», который применим для ингаляции. И вот из антибиотиков «Тиенам» и «Авелокс» – это у меня первая задача, чтобы их купить. И если у меня будут спонсоры, то постараюсь в первую очередь приобрести именно эти препараты. Но эти препараты – не бюджетные. Как бы ни финансировались больницы, – у нас не может быть столько денег, чтобы их иметь», – рассказывает Надежда Шейченко о потребностях больницы.

А что, если поступитит больной коронавирусом в тяжелом состоянии? Для него в Константиновке есть лекарства?

Если больной поступает тяжелый, у меня есть, чем ему оказать помощь
Надежда Шейченко


Надежда Шейченко уверяет, что запас лекарств есть: «Эта вся «неотложка» – у меня лежит неприкосновенный запас. То есть, если больной поступает настолько тяжелый, у меня есть, чем ему оказать помощь».

Что в области

Как рассказал Александр Педенко, представитель департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, опорные больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарствами обеспечили.

Александр Педенко
Александр Педенко
Среди пациентов, которые находятся на стационарном лечении, лекарственное средство «Плаквенил» еще не применяли
Александр Педенко


«Донецкая область получила 20 упаковок лекарственного средства «Плаквенил». Эти упаковки были распределены: 5 упаковок в Константиновку, 5 – в Мирноград, 7 – в больницу скорой медицинской помощи, и 3 – в четвертую больницу Мариуполя. В соответствии с рекомендациями и протоколами, которые утверждены приказами МОЗ Украины, на лечение пациента в среднем или тяжелом состоянии с использованием лекарственного средства «Плаквенил» необходимо 20 пилюль. В упаковке 60 пилюль. Среди пациентов, которые находятся на стационарном лечении, лекарственное средство «Плаквенил» еще не применяли, потому что больные были в состоняии средней тяжести или в удовлетворительном», – сообщил Педенко.

Чиновник уверяет, что лекарств, которые купили за государственные деньги, пока хватает.

Но предугадать, по словам Александра Педенко, какие именно таблетки понадобятся, – тяжело.

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