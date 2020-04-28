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Лекарства для лечения больных есть, но хотелось бы иметь «особый список» на случай поступления пациентов в тяжелом состоянии. Такая ситуация в инфекционной больнице Константиновки, где сейчас лечат троих жителей региона, пораженных коронавирусом. В больнице говорят – защитных средств для медиков при такой загрузке хватит на месяц-полтора.

Надежда Шейченко – и.о. директора инфекционной больницы Константиновки. В ее больнице работает 77 человек, 71 из них – это медработники. Они работают с больными посменно.

Надежда Шейченко говорит, что с 1 апреля больница перешла на финансирование от НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины). Первые три месяца деньги будут идти по показателям прошлого года, когда коронавируса еще и в помине не было. Поэтому в нынешних условиях пандемии, говорит Шейченко, НСЗУ дает недостаточно средств.

Начинали в противочумных костюмах

Первых двух больных коронавирусом здесь приняли как раз 8 марта. Тогда не хватало защитной одежды, – пришлось использовать еще советские противочумные костюмы.

Константиновские предприниматели помогли с покупкой и одежды, и дезсредств. А один человек из Киева, с благодарностью вспоминает Шейченко, просто перевел 50 тысяч гривен. На эти деньги купили лекарства.

А областная администрация купила один стационарный аппарат ИВЛ и два портативных, пульсоксиметры (это приборы для измерения показателей кислорода в крови), шприцевые дозаторы, концентратор кислорода, ларингоскопы, ингаляторы и другое необходимое оборудование.

За последние две недели, говорит доктор Шейченко, департамент охраны здоровья поставил защитную одежду в достаточном количестве. Сейчас делают закупку кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ.

Около двух миллионов на нас потратил областной бюджет



«Уже около двух миллионов на нас потратил областной бюджет», – сообщила Надежда Шейченко.

По ее словам, активно помогают больнице Красный Крест и ЮНИСЕФ. А благодаря организации «Врачи мира» врачи из Константиновки с помощью вебинаров перенимают опыт коллег из Нью-Йорка.

Персонал больницы, по словам Шейченко, обеспечен средствами индивидуальной защиты на сто процентов: это и дезсредства, и защитная одежда разных вариантов. При таком режиме работы, прогнозирует доктор, защиты хватит на месяц-полтора.

Что есть из лекарств, а чего не хватает

На 28 апреля у нее на лечении трое больных с коронавирусом (это жители Славянска, Бахмута и Николаевки) и два человека с подозрением на инфекцию.

Шейченко говорит, что для этих больных есть все лекарства.

У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков



«У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков, ну, скажем, «Цефтриаксон», «Левофлоксацин» у меня присутствуют. Применяю ингаляции «Лаферобионом» и назначаем «Озельтамивир». Они у меня идут на обычных антибиотиках: получают «Цефтриаксон». Очень сейчас рекомендуют применение «Азитромицина», его у меня достаточно. «Плаквенил» я пока не назначала, потому что у меня сейчас пациенты, которые в таком препарате не нуждаются»,– делится доктор опытом борьбы с коронавирусом.

Однако врачам хотелось бы иметь под руками и препараты для особо тяжелых пациентов. Как говорит Надежда Шейченко, – для «терапии отчаяния». Чтобы постараться не довести пациента до состояния, когда необходимо использовать аппарат ИВЛ. Пока таких случаев в Константиновке не было.

Если у меня будут спонсоры, то постараюсь приобрести именно эти препараты. Но эти препараты – не бюджетные



«Я бы хотела иметь больше «Плаквенила». Я хотела бы «Актемру» иметь. Потому что описание клиник говорит о том, что буквально после первой капельницы у больных изменяется ситуация в лучшую сторону. И это очень важно. «Озельтамивир» мне нужен, его сейчас нет. И мне нужны интерфероны, в частности, «Лаферобион», который применим для ингаляции. И вот из антибиотиков «Тиенам» и «Авелокс» – это у меня первая задача, чтобы их купить. И если у меня будут спонсоры, то постараюсь в первую очередь приобрести именно эти препараты. Но эти препараты – не бюджетные. Как бы ни финансировались больницы, – у нас не может быть столько денег, чтобы их иметь», – рассказывает Надежда Шейченко о потребностях больницы.

А что, если поступитит больной коронавирусом в тяжелом состоянии? Для него в Константиновке есть лекарства?

Если больной поступает тяжелый, у меня есть, чем ему оказать помощь



Надежда Шейченко уверяет, что запас лекарств есть: «Эта вся «неотложка» – у меня лежит неприкосновенный запас. То есть, если больной поступает настолько тяжелый, у меня есть, чем ему оказать помощь».

Что в области

Как рассказал Александр Педенко, представитель департамента охраны здоровья Донецкой ОГА, опорные больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарствами обеспечили.

Среди пациентов, которые находятся на стационарном лечении, лекарственное средство «Плаквенил» еще не применяли



«Донецкая область получила 20 упаковок лекарственного средства «Плаквенил». Эти упаковки были распределены: 5 упаковок в Константиновку, 5 – в Мирноград, 7 – в больницу скорой медицинской помощи, и 3 – в четвертую больницу Мариуполя. В соответствии с рекомендациями и протоколами, которые утверждены приказами МОЗ Украины, на лечение пациента в среднем или тяжелом состоянии с использованием лекарственного средства «Плаквенил» необходимо 20 пилюль. В упаковке 60 пилюль. Среди пациентов, которые находятся на стационарном лечении, лекарственное средство «Плаквенил» еще не применяли, потому что больные были в состоняии средней тяжести или в удовлетворительном», – сообщил Педенко.

Чиновник уверяет, что лекарств, которые купили за государственные деньги, пока хватает.

Но предугадать, по словам Александра Педенко, какие именно таблетки понадобятся, – тяжело.

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