Як спекулянти за гроші видають українські пенсії в Донецьку

Під час карантину в окупації почали заробляти на пенсіонерах, які не можуть зняти свої виплати на вільній території України. У Донецьку з'явилися послуги з переведення у готівку коштів з українських банківських карт. Про це проєкту Радіо Донбас.Реалії повідомляють донеччани.

Очевидці помітили принаймні декілька таких точок в місті. На вихідних біля них було особливо велелюдно, але люди займають чергу і в будні.

Схема, як пояснюють, донеччани, така: людина перекидає свої кошти з картки на картку, а готівку їй видають уже в рублях – і беруть за це 5%.

Курс такого обміну – 2,2 рублі за гривню. Ринковий курс на 28 квітня становить 2,7.

Нагадаємо, лінія розмежування вже місяць закрита на карантин: пенсіонери з ОРДЛО – як і всі, хто має будь-яку надходження на українські карти – не можуть зняти свої гроші, оскільки зробити це можна лише на підконтрольній уряду території.

Через КПВВ зараз пропускають лише у критичних випадках: смерть родича або термінове лікування.

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