(Друкуємо мовою оригіналу)

Рыночные торговцы Славянска требуют от городских властей возобновить работу рынков. «Это же нечестно!» – говорят они о карантинных запретах и не понимают: почему крупным магазинам можно торговать, а мелкому бизнесу – нет. Люди жалуются на безденежье. А еще говорят, что один из владельцев рынка требует половину арендной платы за те дни, когда торговли не было. Власти обещают помощь, но говорят, что не могут обойти постановление на запрет рыночной торговли.

У Ольги продуктовый бутик на рынке «Лесной» в Славянске. Этот бизнес, говорит женщина, был единственным источником дохода для семьи.

Когда случился карантин, нас прикрыли. И мы остались вообще без средств к существованию

«Когда случился карантин, нас прикрыли. И мы остались вообще без средств к существованию. Взять деньги нам вообще негде. Налоги никто не отменял. Их платить обязательно нужно. То что рассказывали: мол, в период карантина не будут платиться какие-то налоги, сделает какие-то скидки государство. Никто ничего не делает, и все: поговорили и забыли», – говорит Ольга.

Женщине, как и многим другим мелким предпринимателям, не понятно, почему магазинчики закрыли, а супермаркеты продолжают работать.

Почему закрыли рынки, и допускают «несанитарные нормы» в супермаркетах? Это же нечестно!

«Лично меня возмущает несправедливость, тотальная причем. Если приняли какие-то меры для карантина, то вы должны или применять их ко всем, или быть ко всем лояльными. Но нельзя сделать так, чтобы в супермаркетах бабушки без масок чихали на продукты и собирали их голыми руками. А потом закрывают рынки из-за того, что мы все соблюдаем, – но все равно что-то не так. Почему закрыли рынки, и допускают «несанитарные нормы» в супермаркетах? Это же нечестно!» – возмущается Ольга.

Светлана торгует женской одеждой в местном «Универсаме». Сейчас, говорит она, продукты в магазине продают, а ряды с непродовольственными товарами – перегородили.

Светлане эта ситуация непонятна. Обычно, говорит она, покупателей немного, да и расстояния между соседними отделами, по мнению женщины, достаточно для санитарной безопасности. Из-за карантина она товар не продала, денег нет.

Вы убили самую низкооплачиваемую работу

«У меня отец получает 5 тысяч гривен с той тысячей, которую сейчас добавили. Так у него больше денег. Я мужу не даю на сигареты, не покупаю молоко… Так что вы хотите тогда?! Вы убили самую низкооплачиваемую работу», – не сдерживает эмоций женщина.

Владимир торгует продуктами на нескольких рынках. Говорит, в одном месте взяли арендную плату фактически за те дни, когда можно было торговать. А на другом надо платить половину стоимости аренды – это 2100 гривен.

А еще все торговцы уверяют: когда торговать было можно, то выполняли все санитарные требования.

«Мы планировали рынки открыть» – Вадим Лях

Вадим Лях, городской голова Славянска, сообщил предпринимателям, что во вторник после Пасхи рынки собирались открыть.

Две проверки на территории рынка не зафиксировали нарушений

«Две проверки, которые проходили на территории рынка, – они не зафиксировали никаких нарушений, карантинные мероприятия соблюдались. Расстояние, дистанция между торгующими и посетителями, – она соблюдалась», – сказал Лях.

Но главный санитарный врач Донецкой области 16 апреля подписал постановление № 4.

Василий Гончаренко постановил руководителям рынков, субъектам хозяйствования всех форм собственности: «Временно запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков с 17.04.2020 до завершения установленного периода карантина».

Городской голова Славянска сообщил о наказании за нарушение этого постановления: «Если постановление будет нарушаться – от 34 до 170 тысяч минимальный штраф и уголовная ответственность до 3 лет. Обойти это постановление своим решением мы никак не можем».

Ранее Василий Гончаренко в комментарии Радио Донбасс.Реалии объяснял, почему супермаркеты работают, а рынки – закрыли. В магазинах, по мнению Гончаренко, легче контролировать соблюдение санитарных норм.

А городские власти Славянска пообещали рыночным торговцам поддержку.

«На ближайшей сессии будем рассматривать вопрос (касательно коммунального имущества), чтобы на время карантина убрать арендную плату. Плюс работников рынка без наемного труда – 470 гривен единый налог. Мы тоже можем вынести на рассмотрение, чтобы депутаты его аннулировали или нет. Я думаю, что они поддержат и аннулируют», – пообещал городской голова.

Также он сказал, что напишет санитарному врачу письмо с просьбой открыть рынки в Славянске с соблюдением всех карантинных мероприятий под свою личную ответственность.

«Такое сегодня письмо пойдет», – заявил Лях.

Также акции протеста с требованием открыть рынки прошли еще в Краматорске и Покровске.

В этот же день стало известно, что 29 апреля правительство рассмотрит вопрос о восстановлении работы некоторых рынков.

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