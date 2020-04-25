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Как вернуть российско-украинскую границу под контроль Киева? Это должна теперь решить консультативная группа в Минске. Создать ее предложила украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы. В отличие от предыдущих инициатив, в частности, по созданию «консультативного совета с ОРДЛО», эта не вызвала резкой негативной реакции в украинском обществе. На этот раз переговорщики все сделали правильно? Радио Донбасс.Реалии спросило специалистов.

Об украинской инициативе на минских переговорах сообщил официальный сайт президента. Там указывается, что украинская сторона инициировала создание рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России, а также посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы.

Возможность создания таких групп предусмотрена



«Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», – говорится в сообщении.

Инициатива неплоха, но скорее всего и нежизнеспособна – Мария Кучеренко

Такая инициатива украинской стороны в переговорной группе сама по себе неплоха, считает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. В отличие от «консультационного совета с ОРДЛО», там речь идет только о представителях Украины, России и ОБСЕ. По сути, как и в самой Трехсторонней контактной группе. Ни о каких представителях ОРДЛО там не говорится. Однако есть сомнения, что такой вариант будет принят Россией. И об этом можно судить по заявлениям со стороны группировок «ЛДНР», которые появились сразу после заседания. В частности, они хотят внедрения регламента встреч, на которых решения должны протоколироваться и подписываться всеми участниками, в том числе и представителями группировок. То есть продолжаются попытки показать все, как внутренний конфликт в Украине. К тому же, говорит Мария Кучеренко, сложно такие заявления рассматривать в отрыве от предыдущих. В том числе и по «консультативному совету c ОРДЛО», от которого украинская сторона так и не отказалась.

Инициатива идет в отрыве от всего того, что уже успели подписать, что успели наговорить



«Инициатива и не плоха, и не хороша. Но она идет в отрыве от того, что уже успели подписать, что успели наговорить. Прежде всего, речь о протоколах Ермака. И не стоит недооценивать Дмитрия Козака (замглавы администрации президента России, – ред.), который вряд ли отступиться от своего проекта. Это явно его стиль – через одно решение ТКГ разрушить всю структуру понимания того, что такое ТКГ, введя туда боевиков в качестве стороны», – говорит Мария Кучеренко.

Никаких маркеров, что Россия может пойти на ослабление своих позиций по Донбассу, я не вижу – Михаил Жирохов

Заявление офиса президента – такая себе «морковка», чтобы сбить вал недовольства внутри страны, который был вызван заявлениями о создании «консультационного совета» с представителями ОРДЛО, а также вопросами касательно обмена. Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов. По его мнению, вполне возможно, что на такой шаг мог пойти Кремль, чтобы в позитивном свете показать Андрея Ермака и его миротворческие усилия. Однако, по мнению эксперта, даже если такая группа и будет создана, то, скорее всего, работать она не будет. Россия будет продолжать настаивать на своем порядке выполнения минских соглашений. Сначала изменение Конституции и проведение выборов, и только потом остальные вопросы.

Если бы был настрой на выполнение договоренностей, то они приостановили бы выдачу паспортов



«Никаких маркеров, что Россия может пойти на ослабление своих позиций по Донбассу, по минским договоренностям, я не вижу. Внутренняя российская дискуссия сводится к тому, что Донбасс – это российская территория и надо ее продолжать интегрировать к себе. Несмотря на пандемию, они продолжают выдавать российские паспорта. Если бы был настрой на выполнение договоренностей в любом формате, то это было бы приостановлено», – говорит Михаил Жирохов.

К тому же, говорит военный эксперт, такие вопросы сначала нужно решать в рамках «нормандского формата». До этого все такие инициативы – только разговоры.