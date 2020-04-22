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В марте в Киеве презентовали телеканал для вещания на оккупированные территории – «Дом»​. Его решили сделать развлекательным, для чего использовать контент крупнейших телеканалов Украины. Однако из-за вопросов с авторским правом, вещать канал пока может только в цифровом и аналоговом формате, что сужает возможности доставки сигнала. Радио Донбасс.Реалии решило поискать, где созданный канал уже вещает? Видел ли кто его вообще?

На презентации канала «Дом» говорилось, что пока трансляция на оккупированные территории будет идти из подконтрольных Украине территорий только с цифровых и аналоговых передатчиков. Из-за проблем с авторским правом канал не может пойти на спутник и в Интернет. То есть искать канал нужно либо на тюнере Т2, либо на обычную дециметровую антенну.

Анатолий Максимчук, на тот момент первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта на презентации канала заявлял, что в момент запуска к вещанию были готовы 5 цифровых и 3 аналоговых передатчика. В дальнейшем их количество должно было увеличиться.

До конца года должно быть 18 точек, где будет вещать телеканал



«В марте будут запущены еще 3 передатчика. Еще 2 цифровых передатчика будут запущены в течение июня-июля. И вообще до конца года должно быть 18 точек, где будет вещать телеканал», – говорил Анатолий Максимчук.

Если трансляция ведется из подконтрольной Украине территории, то сигнал канала можно найти и в подконтрольных городах и селах. Радио Донбасс.Реалии обратилось к жителям нескольких населенных пунктов с просьбой поискать канал «Дом». Для начала взяли города на удалении от линии разграничения.

«У нас на тюнер можно поймать 32 канала. Но канала «Дом» там нет», – рассказала жительница Североденцка Алла.

Я заново выполнил поиск каналов. Но канала «Дом» там не было



«Увидел в интернете информацию о том, что появился новый телеканал «Дом». Я попробовал его найти у себя на телевизоре. У меня аналоговая антенна. Я заново выполнил поиск каналов. Но канала «Дом» там не было», – рассказал житель Северодонецка Дмитрий.

Есть ли канал в Краматорске, мы решил спросить у людей в социальных сетях?

«Из 32 каналов нет такого», – пишет Александр Решетник.

«У меня Т2. Такого канала нет», – ответил Дмитрий Балховитин.

«В Т2 Краматорска его нет, поскольку 7 мультиплекс еще не запущен», – написал Андрей Климченков.

Далее мы решили проверить, транслируется ли канал Дом в населенных пунктах на линии разграничения.

Село Троицкое Луганской области. Населенный пункт находится в километре от оккупированного Калинового, куда должен вещать канал «Дом». Жительница Троицкого Анжелика рассказывает, что найти новый канал там не смогла.

На обыкновенные антенны не принимает сигнал



«На обыкновенные антенны не принимает сигнал. Поэтому, можно сказать, что не ловит», – говорит Анжелика.

На оккупированных территориях «Дом» не нашли

Еще один населенный пункт на линии разграничения – Станица Луганская. Там канал «Дом» тоже не нашли.

«У нас транслятор стоит на Бахмутовке. Там 2 мультиплекса. 40 и 23. На 23 восемь каналов, на 40 еще где-то четыре. Это если говорить про Т2. Нужно попробовать посмотреть еще. Но раньше «Дома» там не было. Раньше – это недельки 2 назад. Если аналоговое брать, то там только вроде UA: Перший», – рассказал местный житель Сергей Цюра.

После проверки Сергей подтвердил, что на 40 мультиплексе есть только 8 каналов, но канала «Дом» среди них нет.

Ранее Донбасс.Реалии просили проверить местных жителей, есть ли вещание телеканала «Дом» на подконтрольных пророссийским силам территориях Луганской и Донецкой областей. В начале марта в Луганске, в конце марта в Донецке. Канала там не нашли.

Говорят, что мы есть – руководитель канала «Дом» ​

На данный момент канал транслируется с 10 передатчиков, рассказывает исполняющая обязанности директора телеканала «Дом» Юлия Островская. Из них 6 цифровых и 4 аналоговых. Часть из них находится в Херсонской области для вещания на Крым, остальные в Луганской и Донецкой областях. Правда, в Луганской области есть пока только 1 передатчик, рассказывает Юлия Островская. Во многом, так произошло потому, что канал не может не только транслировать, но даже и транспортировать сигнал через спутник. Поэтому пришлось искать другой путь. Но до середины мая в Луганской области должны заработать еще 3 передатчика – в Бахмутовке, Старобельске и Широком. В Донецкой области, по словам Юлии Островской, канал видели. В том числе и на оккупированной территории.

Есть люди, которые мониторят это. Есть переписка. У многих там живут знакомые. Вот говорят, что мы есть



«Говорят, что видят. Нам даже рассказывали, что на нашей частоте, нас нашли под Донецком, появлялся канал ТВЦ. Мы боролись с этим, побороли. Правда, мы не можем каждый день отлаживать эту ситуацию. РРТ когда может, сообщает нам. Ну а так, есть люди, которые мониторят это. Есть переписка. У многих там живут знакомые. Вот говорят, что мы есть. Бывает, что пропадаем. Потом опять появляемся», – рассказала Юлия Островская.

Помимо увеличения количества передатчиков, в дальнейшем планируется усиление сигнала, говорит Юлия Островская. Однако все эти процессы нужно согласовывать с медиахолдингами, которые дают контент для канала.

Напомним, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко на презентации «Дома» заявлял, что канал на собственное производство контента должен выйти в течении 2 лет. И после этого можно будет говорить о других способах доставки сигнала до потребителя.