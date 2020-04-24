(Друкуємо мовою оригіналу)

На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней – гардеробная комната медицинского учреждения, где работники скорой помощи по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования. Рядом висит их одежда, лежат вещи. Источник рассказал Радио Донбасс.Реалии, как медикам обещают мстить за публикацию этого фото.

Мария (имя изменено в целях безопасности), медработник, рассказывает, что фото было сделано на 2-й подстанции скорой помощи Луганска.

Это всё, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!



– Со стороны медиков это – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами «Это всё, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!» Я считаю, «дальше» всем медикам Луганска стоит отказаться выходить на работу. Можно выставить по одному дежурному на неотложку в реанимации и хирургии, а остальным не работать. Пусть Пасечник (самопровозглашенный глава группировки «ЛНР» – ред.) ездит на скорой, а Пащенко (так называемый «министр здравоохранения») ведет первичный прием, без защитных костюмов, разумеется, ведь их же нет. В конце-концов, она бывший терапевт! Как-нибудь справится.

Очевидно, главврач подстанции считает, что её коронавирус не коснётся, пересидит пандемию в кабинете. Медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным. Я даже не знаю, плакать или смеяться...

На 4-й подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу.

Не закуплено ни одного аппарата ИВЛ



«Министерство здравоохранения» надувает щёки, проводит профилактическую работу, отправляют в обсервацию тех, кто въезжает из России. Терапевты следят за очагами, но всё это очковтирательство – видимость деятельности. На самом деле, этих мер недостаточно, чтобы сдержать пандемию. Реальной подготовки к ситуации не было: не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников. Единственная мера, которую внедрить для борьбы с коронавирусом – режим всеобщей самоизоляции. Но ведь даже даже этого не делается. У меня такое впечатление, что всё это нарочно – на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид».

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