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Вплоть до апреля большинство жителей оккупации в разговоре твердили, что глобальная пандемия их не коснется, а если это произойдет, то с ней быстро справятся. После первого подтвержденного случая риторика этих людей изменилась, оставив прежним лишь убеждение, что «ситуация под контролем». Но медработники настроены не так оптимистично.

«Чтобы понять, как в Луганске борются с коронавирусом, нужно рассказать Вам одну занятную историю», – интригует луганчанка Екатерина, работающая в сфере медицины.

Начали с бахил, потом перчатки, халаты, шапки и маски



«На днях я застала момент дезинфекции одной из аптек в центре города. Бригада уже закончила и выходила из здания с баллонами пульверизаторов с дезсредством. Все как полагается, в полной экипировке – одноразовые хирургические халаты, бахилы до колен, маски, шапки, перчатки. И все бы хорошо, если бы я не видела их действия дальше. Вместо того, чтобы правильно утилизировать все, они прямо на улице стали его с себя снимать, при чем в неправильной последовательности. Начали с бахил, потом перчатки, халаты, шапки и маски, которые в принципе в таких обстоятельствах не снимаются. По протоколу нужно начинать с халата, затем бахилы, шапка, в последнюю очередь снимают перчатки, выворачивая их внутреннюю поверхность наружу. Всё это бросается в ведро с дезраствором, которого у них не было. Как можно рассказывать о «ситуации под контролем», если элементарных правил здесь не придерживаются?» – рассуждает женщина.

Хотя официально первый случай «завезли» из Москвы, многие луганчане считают Украину виновной в распространении коронавируса



По состоянию на 18.04 в ОРЛО подтвержден 21 случай заражения COVID-19 (в ОРДО – 36). Об этом заявляли подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. Хотя официально первый случай «завезли» из Москвы, многие луганчане считают Украину виновной в распространении коронавируса. Вплоть до апреля большинство жителей оккупированного Донбасса в разговоре твердили, что глобальная пандемия их не коснется, а если это произойдет, то с ней быстро справятся. После первого подтвержденного случая риторика этих людей изменилась, оставив прежним лишь убеждение, что «ситуация под контролем». Однако, наши источники среди медработников настроены не так оптимистично.

Екатерина рассказывает, что, по ее информации, у работников скорой помощи не хватает необходимой защитной экипировки и самих машин скорой тоже.

От одной подстанции работают всего 2 машины на смене: она ездит в случаях подозрения на коронавирус, вторая – на все остальные вызовы



«У моей коллеги муж работает на скорой. Им выдали по одной марлевой повязке. От одной подстанции работают всего 2 машины на смене: она ездит в случаях подозрения на коронавирус, вторая – на все остальные вызовы. А чего вы удивляетесь? Работать-то некому. Врачей, фельдшеров не хватает», – утверждает луганчанка.

Причина тому, по словам Екатерины, – небольшой оклад и незащищенность. Если раньше выплачивали премию, в последнее время считается лишь оклад и доплата за выслугу лет. «В среднем выходит около 12-13 тысяч рублей в месяц (4 тысячи гривен – ред.), на «скорых» немного больше за счет ночных смен и колесных», – говорит медик.

«Также расширяют круг тестируемых на коронавирус. Делают тесты всем людям с признаками ОРВИ, пневмониями, старше 65 лет. Делают ПЦР-тест, но защитных средств для этого нет. Раз увеличится количество тестируемых, то будет рост зафиксированной заболеваемости», – прогнозирует женщина.

Пенсионеры: Следуем всем правилам безопасности

Пенсионерке Светлане – 71 год, но, несмотря на свой почтенный возраст, женщина вынуждена два раза в неделю ездить на работу в условиях карантина.

Уволиться с работы не могу, ведь прожить лишь на одну пенсию не получится



«Я уже давно на пенсии, но уволиться с работы не могу, ведь прожить лишь на одну пенсию у меня не получится»,– рассказывает женщина.

Она признается: выходить из дома страшновато, но другого выхода нет.

«Я следую всем правилам безопасности – езжу в транспорте в перчатках, маске, людей в принципе в маршрутках немного. В остальном, без надобности не выхожу, разве что на рынок. Как на них не ходить, если качество продуктов лучше, а цена меньше?» – говорит Светлана.

Светлана такая не одна. Пенсионер Виталий с начала карантинных мер в городе старался придерживаться режима самоизоляции, но выйти все-таки пришлось – закончились средства.

Я быстро получил и домой, обратно в самоизоляцию



«Решил поехать в банк за пенсией в центр, ведь в том, который возле дома, будет огромная очередь местных бабушек. Надел перчатки, маску, подобрал специально нелюдное время и поехал. В маршрутке за весь путь было только 4 человека. В очереди за пенсией – всего 3. Выплатили в полном объеме. Я быстро получил и домой, обратно в самоизоляцию», – рассказывает мужчина.

Пенсионерка Анна прямо накануне закрытия пункта пропуска в Станице Луганской вернулась в Луганск и оказалась взаперти. Женщина с начала войны живет за границей, решила вложиться в недвижимость в Москве и, чтобы обойти налог, приехала оформлять гражданство.

В начале мая получу «паспорт ЛНР», а еще через месяц российский. Правда проблема – паспортные рейсы-то пока приостановили



«На днях мне позвонили, что наступила моя очередь «скатывать» пальцы. Я удивилась, что процесс не приостановили, но пошла. В начале мая получу «паспорт ЛНР», а еще через месяц российский. Правда проблема – паспортные рейсы-то пока приостановили»,– говорит Анна.

Детские сады в Луганске работают в прежнем режиме.

«Наша воспитательница просит стараться не болеть»

«Наша воспитательница просит стараться не болеть. Каждый день обзванивают с вопросом, будем ли мы завтра. На носу ведь утренник всего сада, серьезное мероприятие, праздник весны», – делится луганчанин Михаил.

Все собеседники сказали, что на кладбище и в церковь на Пасху не пойдут, но все как один уверены, что «фанатики найдутся».

«Как в прошлые годы, автобусов для развозки людей по кладбищам не будет. Но ходить туда не запрещают, лишь вводят ограничения – пропуск на территорию в масках и перчатках по 2-3 человека. Может, обойдется, хотя, думаю, и горстки фанатиков хватит для вспышки», – считает луганчанка Валентина.

Женщина рассказала, по ее мнению, «забавный случай».

«Мои соседи, вроде вменяемые люди, выпили водки. Им стало плохо, поднялась температура, вызвали скорую. Забрали их в 4-ю инфекционную в боксы, где лечат больных коронавирусом. Им сделали тесты, коронавирус не подтвердился. Оказалось, они попросту отравились паленкой. Но вот чего ожидать теперь от них – непонятно, ведь они были в самом эпицентре»,– говорит Валентина.

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