(Друкуємо мовою оригіналу)

Участников пасхальной службы в Святогорской лавре теперь устанавливают, и будут тестировать на COVID-19 тех, чье самочувствие ухудшится. В Донецкой области проходят «разборы полетов» после богослужения, которое в пасхальную ночь собрало несколько сотен человек (сейчас официально областная власть говорит о 400-ста). Большинство из них живут в самой лавре, но небольшое количество все же вышло за ее пределы. Как оказалось, побывала в храме и и.о. мэра Святогорска.

Скандальную Пасху в Святогорской лавре обсудили в Офисе президента. Павел Кириленко, руководитель Донецкой области, сообщил, что сейчас полиция устанавливает личности всех участников богослужения, чтобы не допустить их выезда за пределы области.

Если будет ухудшение, будут приняты дополнительные меры



Позднее Кириленко уточнил: «Состояние лиц, которые там находились, находится под контролем. И если будет ухудшение, то, конечно, будут приняты дополнительные меры, и всем будут проведены и экспресс-тесты, и в дальнейшем – ПЛР-исследования». Станислав Загурский, руководитель полиции Славянска, рассказал подробности той Пасхи участникам комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Святогорского горсовета.

Как сказал начальник полиции Славянска, около 50 человек в лавре на Пасху были в масках. С ними силовики «поработали».

На остальных полиции было сложно повлиять, признается Загурский. Кто же эти люди?

Это около 200 переселенцев, 18 «козаков» и около 180 монахов



Вот что сообщил полицейский: «Это около 200 переселенцев, 18 «козаков» и около 180 монахов, послушников, батюшек. Это около 400 человек, которые живут там».

Станислав Загурский сказал, что он вместе с представителем СБУ беседовал с настоятелем лавры Арсением, чтобы все карантинные требования были выполнены.

«Но мы все увидели, как оно все придерживалось», – разводит руками полицейский.

Больных коронавирусом в лавре не было. Мы констатируем тот факт, что происходит самоизоляция



А вот что сообщил руководитель областной полиции Николай Семенишин: «Больных коронавирусом в лавре не было. Мы констатируем тот факт, что происходит самоизоляция. Те лица, которые проживают и проводят богослужения, они пребывают на самоизоляции. У нас есть полное понимание с руководством лавры о том, что недопустим выход за пределы лавры»

Чиновничья Пасха

На службе в другом храме Лавры – Святых мучениц (территориально он расположен в самом городе) побывала и Татьяна Божко, и.о. городского головы Святогорска. Вот она в красной одежде:

Священник на фото – настоятель Святогорской лавры митрополит УПЦ МП Арсений. Эти фото на сегодня с сайта Лавры удалены, но поиск в Google ведет именно на него, дата публикации – вторник.

Позднее эти же фото обнародовал и Виталий Мороз, депутат городского совета Святогорска.

Почему это нас заставляют выполнять определенные карантинные условия. А почему им можно находиться без маски



«Мне отправили (эти фото) люди с очень сильными возмущениями. Говорят: Виталий Сергеевич, а почему это нас заставляют выполнять определенные карантинные условия, мы должны сидеть дома, не ходить никуда. А почему им можно находиться без маски, в присутствии маленьких детей», – говорит Мороз.

Сама Татьяна Божко еще 23 марта призывала горожан удерживать детей дома, а пожилых людей – воздержаться от выхода на улицу. «Все под контролем, власть заботится о вас», – заверила Божко.

Мы пробовали связаться с Татьяной Божко и по телефону, опубликованному на сайте Святогорского горсовета, и по мобильному. Ответа нет. Но мы опубликуем точку зрения Татьяны Божко, если она захочет ее озвучить.

«Санкций может и не быть» – полиция

Депутат Виталий Мороз говорит, что на поступки святогорских чиновников должна быть реакция и должно быть наказание.

Должна полиция обязательно отреагировать. Ведь это – лицо города



«Должна полиция обязательно отреагировать, должна выписать какой-то штраф. Должна облгосадминистрация обратить на это внимание, Министерство здравоохранения должно обратить внимание. Ведь это – лицо города», – убежден Виталий Мороз.

Николай Семенишин 23 апреля в ответ на вопрос Радио Донбасс.Реалии сказал, что впервые услышал о пасхальных фото святогорских чиновников – пообещал провести проверку.

Также полицейский заверил, что в рамках уголовного производства по событиям в лавре проведут все следственные действия и экспертизы.

Будет принято законное решение



«Будет принято соответствующее законное решение», – пообещал Николай Семенишин.

А вот Станислав Загурский ранее так высказался о том, какая «кара» может постигнуть участников пасхального обряда в лавре:

Если последствий не будет, то, я считаю, что может не быть и санкций



«Каждый хочет спросить: а какие могут быть санкции? Про санкции очень рано говорить. Самое главное: какие будут последствия. Если последствий не будет, то, я считаю, что может не быть и санкций».

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