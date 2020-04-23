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Оградили от вируса: Старомарьевку изолировали так, что людям, говорят они, негде купить еду. Жители прифронтового села рассказывают, что с 18 апреля очутились в полной изоляции. Люди говорят, что военные не пускают в соседнее село к магазинам, больнице и аптеке из-за коронавируса. Якобы был такой приказ. Военные говорят, что такого приказа не было.

По словам же волонтеров, это уже четвертый случай, когда военные изолируют людей в прифронтовых селах.

Оксана, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», живет в прифронтовом селе Старомарьевка (это Волновахский район Донецкой области).

Женщина говорит, что вся жизнь селян с самого рождения связана с соседним селом Гранитным. Там – и врачи, и детский сад, и аптека, и школа, и продукты.

Чтобы добраться до благ цивилизации, жителям Старомарьевки надо преодолеть путь длиной около 2 километров.

Важный отрезок этого пути – пешеходный мостик (местные называют его «кладка») через Кальмиус. Именно эта река разделяет два села.

А 18 апреля селяне из Старомарьевки, по словам местных, не смогли пройти в соседнее село – переход по мостику перекрыли военные.

Кладка была закрыта. Сказали, что нельзя «по распоряжению свыше»



«С 18 апреля его закрыли на три дня в связи с пасхальными праздниками. В принципе, так и было: три дня была кладка закрыта полностью. Три дня прошло – и мы пошли по своим делам. В аптеку, в больницу. Но кладка была закрыта. Сказали, что нельзя «по распоряжению свыше», – делится Оксана.

В гуманитарной миссии «Пролиска» сообщают, что украинские военные заблокировали жителей Старомарьевки по приказу с целью «недопущения распространения коронавирусной инфекции с неподконтрольной правительству Украины территории».

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал нам, что примерно в двух километрах от села расположен блокпост российских гибридных сил для проезда в оккупированное Тельманово, куда по спискам пропускали людей из села.

«Две недели назад на сторону «ДНР» людей прекратили пропускать со стороны Старомарьевки, ссылаясь на ограничения, введенные с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции со стороны, подконтрольной украинскому правительству», – говорит Каплин.

По сведениям Евгения Каплина, в изоляции остались 146 мирных жителей. Среди них – дети и пожилые больные люди.

«Жители Старомарьевки заключили договора с семейным врачом в Гранитненской амбулатории, 55 пенсионеров из Старомарьевки получают пенсию через отделение «Укрпочты», которое находится в Гранитном. Таким образом, с 18 по 22 апреля жители находились в полной изоляции», – описывает ситуацию Каплин.

«Для противодействия коронавирусной инфекции»

Местная жительница Оксана говорит, что изоляция Старомарьевки привлекла внимание миссии ОБСЕ.

21 апреля жители села высказали участникам мониторинговой миссии свои беды.

Почему наши права ущемляются, почему нас не выпускают?

«Мы спрашивали: почему наши права ущемляются, почему нас не выпускают? Действительно, вы понимаете, у нас нет выхода: мы не можем никуда попасть», – вспоминает Оксана.

А Евгений Каплин говорит, что за последний месяц было еще три таких случая.

В конце марта жители поселка Песчаное Луганской области сообщили, что военные их полностью изолировали. Через шесть дней изоляции, после переговоров людей разблокировали.

31 марта жители Старого Айдара (это Луганская область) рассказали, что военные разобрали пешеходный мост «для противодействия коронавирусной инфекции», после вмешательства «Пролиски» мостик восстановили.

14 апреля, по словам местных жителей, военные перерыли единственную дорогу, по которой жители прифронтового поселка Опытное могли добраться в Авдеевку. После переговоров и резонанса в социальных сетях к концу дня трехметровую яму зарыли.

Старомарьевку открыли

Чтобы привлечь внимание к проблеме, гуманитарная миссия «Пролиска» опубликовала официальное обращение.

Волонтеры попросили разблокировать старомарьевцев и восстановить их доступ в подконтрольное Украине село Гранитное.

22 апреля, как рассказал нам Евгений Каплин, военные сообщили хорошие новости.

Сообщили представители штаба ООС, что решение будет пересмотрено. Пропуск людей будет возобновлен

«Сообщили представители штаба ООС, что решение будет пересмотрено. Пропуск людей будет возобновлен в определенные временные рамки и при условии, что люди будут в масках, в средствах защиты. Наша миссия сейчас рассматривает возможность предоставления на этом пункте перехода средств защиты для людей», – рассказал нам волонтер.

«Запрета нет, есть ограничения» – ООС

Ситуацию Радио Донбасс.Реалии прокомментировал подполковник Виталий Соколенко, начальник пресс-группы оперативно-тактической группировки «Схід».

Он говорит, что на мостике через Кальмиус возникло недоразумение. Местных жителей возмутил приказ о якобы прямом запрете передвижения. Но такого приказа, по словам Виталия Соколенко, нет.

Есть распоряжение про ограничения во время пересечения блокпоста. Они связаны с тем, чтобы недопустить распространение коронавирусной инфекции.

Подполковник Соколенко рассказал, что у сельского головы есть списки местных жителей – и военные пропустят, если людям из Старомарьевки надо купить продукты, лекарства, обратиться к врачу или, например, получить пенсию.

Люди могут решить социально-бытовые вопросы. Социального напряжения нет

«С сегодняшнего дня с семи часов утра пеший переход между Старомарьевкой и Гранитным для жителей этих населенных пунктов открыт. Люди могут решить социально-бытовые вопросы. Социального напряжения нет», – уверил нас Виталий Соколенко

Во время пересечения блокпоста, по его словам, надо иметь средства защиты (маску и перчатки) и придерживаться социальной дистанции.