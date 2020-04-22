(Друкуємо мовою оригіналу)

Дончане, покинувшие город из-за войны, часто говорят, что стали забывать улицы родного города. Не могут проложить маршрут от дома до работы по памяти... Но скучать не перестают. Радио Донбасс.Реалии прошлось по весеннему Донецку, чтобы вы смогли побывать дома. Смотрите и узнавайте родные места.

Ленинский проспект, одна из главных транспортных артерий города. По утрам можно было услышать от горожан, кто победил в соревнованиях по стоянию в утренних пробках: Ленинский, Мотель или Ильича.

А это уже бульвар Пушкина, центр города. Одно из любимых мест для прогулок и фотографирования в Донецке. Сюда приезжали на променад не только со всего города, но и из области, а фото с крыльями фонтана-кораблика есть в альбомах у многих дончан и гостей города. Фонтан стал одной из достопримечательностей наравне с пальмой Мерцалова, что находится выше по бульвару.

Набережная. Ещё одно дорогое место для дончан. Здесь всегда было многолюдно, особенно в тёплое время года. На берегу часто танцевали капоейро, занимались йогой или устраивали запуск небесных фонариков летними вечерами.

Каждый находил на Набережной своё. Дети катались на велосипедах и роликах, кто-то выгуливал домашних питомцев, бегал или кормил уток.

С приходом тепла, Набережная наполнялась музыкой. Компании с гитарами часто устраивали импровизированные концерты по заявкам. Уличные музыканты выходили по уикендам играть на сакфофоне, аккардеоне, а порой и на ударных инструментах.

Ленинский проспект, горка возле цирка «Космос», вид на храм святых Петра и Февронии, который находится на территории Центра славянской культуры. Зимой с этой горки любили кататься дети и взрослые, возвращаясь с цирковых представлений.

И снова бульвар Пушкина, его центральная часть. Если пойти влево, то можно выйти к драматическому театру и на улицу Артёма, если вправо, то выйдете на улицу Университетскую, к главному корпусу Донецкого национального университета.

А это уже другой конец бульвара, возле Парка Щербакова. Аллея художников, где местные живописцы устраивали свои вернисажи, рисовали портреты и шаржи, продавали картины и сувениры.

Проспект Ильича, спуск от площади Ленина к Набережной. К Евро-2012 фасады домов утеплили и сделали их одинаковыми.

Парк Щербакова. Место проведения концертов, городских гуляний и ещё одна любимая точка для фотопрогулок горожан. Кто-то любил гулять по аллеям в старой части между прудов, кто-то – атракционы, кто-то – смотреть на цветочные композиции. А на мосту через первый городской пруд ежегодно проводили дрим-флеш – запуск мыльных пузырей.

Мост через Кальмиус, соединяющий проспект Ильича по оба берега реки.

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