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Разбить стереотипы о Европе, познакомить жителей востока Украины с европейскими ценностями и привить вкус к хорошему авторскому кино – для этого команда онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» с 21 до 27 апреля открыла для Украины бесплатный доступ без регистрации к 8 европейским фильмам – триумфаторам мировых кинофестивалей.

Что такое Европа? Почему команда планировала показать эти фильмы именно жителям востока Украины? И зачем европейские киноинституции пропагандируют в Украине европейское кино?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили программный директор онлайн-фестиваля европейского кино «Еврофест» Илья Дядик и кинокритик Анна Дацюк.

– Сейчас новый вынужденный тренд: фестиваль документального кино Docudays пройдет в онлайн-формате, было сообщение, что Каннский кинофестиваль – также. С вашей точки зрения, как поменяется культура проведения фестивалей после окончания карантина? Зачем теперь будет ходить в кинотеатры для просмотра кино, если это можно теперь сделать дома?

Здорово, что во время карантина мы себе можем позволить посмотреть все культурные проекты в онлайне, но в кинотеатрах, как для меня, – лучше



Илья Дядик: Я, на самом деле, надеюсь, что в ближайшем времени кинотеатры снова откроются, и мы сможем выйти из онлайна, зайти в чёрный зал с большим экраном. Это всё-таки совершенно другая атмосфера: коллективный просмотр фильма с незнакомыми людьми, в специально отведенном для просмотра месте помогает сконцентрироваться, окунуться в атмосферу фильма. Просмотр дома очень часто происходит хаотично: тут мы сидим, тут нам захотелось пойти попить чая, нас кто-то отвлёк. Конечно здорово, что во время карантина мы себе можем позволить посмотреть все культурные проекты в онлайне, но в кинотеатрах, как для меня, – лучше.

– Почему хотели показать эти европейские фильмы именно жителям востока Украины?

Илья Дядик: Европейский кинофестиваль – один из кинопроектов делегации ЕС в Украине. Например, вместе с делегацией проходил еврофестиваль «Кино для каждого»: сначала фильмы этой программы показывались в кинотеатре «Жовтень» в Киеве, после киевских показов они были доступны для просмотра через сеть киноклубов. Активисты в разных городах могли подать короткую заявку и провести фестиваль у себя в киноклубах: то есть в библиотеках, университетах, школах. После этого делегация ЕС решила провести специальные показы именно на Востоке. Восток наиболее приближенный к фронту, зоне военных действий. Европейский Союз захотел поддержать жителей этого региона: устроить им, с одной стороны, культурный досуг, а с другой стороны – должны были обсудить фильмы, рассказать, что режиссёры хотели снять в картинах, узнать мнение зрителей. То есть это должна была быть своего рода образовательная платформа, место для дискуссии. Теперь этот фестиваль пройдет для всех зрителей Украины.

– В каких городах планировали показать эти фильмы, в каком формате? С вашей точки зрения, актуальны ли подобные европейские фильмы для жителей Донбасса, поймут ли они их?

Директоры кинотеатров вынуждены с экономической точки зрения брать голливудские блокбастеры, на которые проще продать билет



Илья Дядик: Мы хотели проводить фестиваль в кинотеатрах 6-ти городов: это Мариуполь, Краматорск, Славянск, Северодонецк, Бердянск и Никополь. Было бы интересно посмотреть реакцию зрителей на фильмы, которые очень редко приезжают в меньшие города в связи с объективной реальностью. В том же Краматорске один кинотеатр-однозальник, максимум 2 зала. Директоры кинотеатров вынуждены с экономической точки зрения брать какие-то голливудские блокбастеры, на которые проще продать билет. В Мариуполе всё-таки культурная жизнь отличается от других городов, сейчас там проходит и «Гогольфест», разные культурные события. Насколько мне известно, при содействии того же Европейского Союза Мариуполь стал «Большой культурной столицей Украины». Я думаю, в Мариуполе не было бы проблем, тем более у нас там постоянно происходят разные фестивали: и немецкого кино, и детский кинофестиваль. А в меньших городах было бы интересно посмотреть реакцию зрителей.

Мы договаривались с кинотеатрами, что цены будут минимальными, чтобы все зрители могли себе позволить купить билет. Часть билетов собирались распространять через университеты, службы социальной помощи, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, чтоб нашим кинокритикам было с кем обсуждать просмотренные фильмы.

– О чем эти 8 фильмов в целом, по какому критерию их обирали? Что их объединяет?

Нам кажется, это – та классика, которую следует пересмотреть в то время, когда вы на карантине



Анна Дацюк: Это лучшие европейские фильмы последних лет. Нам кажется, это – та классика, которую следует пересмотреть в то время, когда вы на самоизоляции, на карантине. Возможно, это кино, которое вы пропустили в силу популярности блокбастеров на больших экранах, но это то кино, которое у вас есть возможность наверстать, когда вы оказались дома с возможностью стать участником онлайн-фестиваля. В Украине это не слишком распространенная практика.

– Каннский, Берлинский кинофестивали – это те мировые площадки, в которых фигурировали фильмы, которые вы будете показывать. Они были отмечены, выигрывали, у них такой имидж высоколобых авторских артхаусных фильмов. С вашей точки зрения, всем ли они прийдуться по вкусу? Советуете ли вы попробовать посмотреть их людям, которые не увлекались или не знают, что такое современное авторское европейское кино?

Поверьте, это не артхаус, который вам понадобится пересмотреть несколько раз, чтобы его понять



Анна Дацюк: Абсолютно все фильмы, которые мы отобрали в программу, это – зрительское кино. Поверьте, это не артхаус, который вам понадобится пересмотреть несколько раз, чтобы его понять. Это совершенно земные истории с персонажами, с которыми вы найдете отклик и связь. Например, в программе есть фильм «Чемпионы». Это испанский фильм, который в 2018 году был самым популярным у себя на родине. Это немного противоречит концепции, что перед нами фестивальное кино исключительно для кинокритиков. У нас есть «Король бельгийцев» – тоже очень зрительская, комедийная лента. Единственное отличие этого фильма от тех, которые мы привыкли видеть, - что это кино, которое не производит Голливуд, это кино именно из Европы.

– Что сейчас волнует европейских кинорежиссёров, о чём они снимают фильмы и почему?

Любая европейская кинематография – это попытка переварить боль прошлого и отрефлексировать его на экране



Анна Дацюк: Европейские режиссёры сейчас рефлексируют о событиях прошлого. У каждой страны есть какие-то свои болезненные темы, о которых сейчас не боятся говорить кинорежиссёры, которые они пытаются интерпретировать в какой-то очень особенный свой художественный способ. Скажем, греки отреагировали на кризисное состояние, в котором оказались. Это всё вылилось в очень самобытный греческий кинематограф, новую волну, которая начиналась как способ преодолеть кризис и снимать кино при минимальных средствах, а закончилось абсолютно уникальным абсурдистских стилем, в котором очень сильно присутствует греческий театральная традиция. То есть любая европейская кинематография – это попытка переварить боль прошлого и отрефлексировать его каким-то образом на экране. Пусть это будет какой-то абсурдистский стиль, как греки, которых я вспомнила, или гиперреализм в новой румынской или венгерской волн.

– Зачем эти фильмы смотреть жителям Донбасса, с вашей точки зрения? Перекликаются ли темы, вопросы? Что они могут найти для себя в этом кино?

Это кино рассказывает универсальные истории: взросления, принятие себя, самоидентификации в своей стране, истории, которые учат принимать себя в социуме



Анна Дацюк: Все темы, привязанные к стране, рассказанные с помощью человеческих личных историй. Все они показывают нам неидеальных, но очень настоящих персонажей, с которыми всегда можно найти отклик, так как по сути это кино рассказывает универсальные истории: взросления, принятие себя, самоидентификации в своей стране, истории, которые учат принимать себя в социуме.

«Чемпионы», например, ставят под сомнение понятие нормальности: способен вообще хоть кто-то из нас назвать себя нормальным? Потому что, по сути, у всех есть какие-то свои фобии, особенности – это то, что делает нас уникальными, и даже в некоторой степени роднит с персонажами, с которыми нам кажется, у нас нет ничего общего.

– Зачем европейским институциям показывать свои фильмы, в частности, на Востоке Украины – промотировать их? Это такая своеобразная европейская «мягкая сила» – пропагандировать европейские ценности, взгляды на мир среди украинцев?

Мы, на самом деле, ничем особо не отличаемся от жителей Болгарии, Бельгии, Португалии. Мы находимся рядом



Илья Дядик: Украинцы – часть европейского континента. Мы, на самом деле, ничем особо не отличаемся от жителей Болгарии, Бельгии, Португалии. Мы находимся рядом. Конечно, у нас есть у всех свои особенности, но именно в этих всех различиях мы являемся европейцами. Одним из главных задач и Французского института и Гёте-института является промоция культуры и Германии, и Франции. Они помогают со своей стороны развивать украинскую культуру: с одной стороны – развивать идентичность украинцев, а с другой стороны – делать это вместе: снимать кино в копродукции и с Францией, и с Германией, развивать культурные, экономические связи. Это заканчивается положительно для стран всего континента.

– Что такое Европа, с вашей точки зрения? Если это ценности, которые транслируются через эти фильмы, то какие? Что главное в этих фильмах?

Анна Дацюк: Действительно в этих фильмах заложены идеи толерантности, возможно, даже доброты, принятия. Мне кажется, что в этом году в программе «Еврофеста» очень хорошо проработан момент и идея памяти исторической. На примере той же «Холодной войны», где персонажи встречаются в послевоенной Варшаве, на примере фильма «Франц», где говорится о Германии и Франции времен после Первой мировой войны. Происходит отрефлексирование событий прошлого. Событий, которые имели разрушительный характер и то, как они сформировали следующее поколение. Мне кажется, что это также определенным образом говорит об этой европейской целостности. Я думаю, что каждый кинематограф в Европе имел вот этот особый период отрефлексирования и того, как будет расти новое поколение после разрушительных действий военных. Поэтому, я думаю, это найдёт свой отклик и среди, в частности, зрителей восточной Украины.

– Планировалось показывать фильмы на востоке Украины, где есть определённое влияние российских СМИ. Почему с вашей точки зрения, Российская Федерация, пропаганда так не любит Европу, европейские ценности? Почему они вызывают определённую аллергию? Наверное, это распространяется и на европейское кино: некоторое запрещается к прокату в России.

Европа рассказывает про индивидуальную личность, человека, в России в первую очередь стоит государство, машина, которая над человеком



Илья Дядик: Мне кажется, главная причина всей истории: Европа рассказывает про индивидуальную личность, человека, в России в первую очередь стоит государство, какая-то тоталитарная машина, которая над человеком. Главное, как мне кажется в России – настройка над индивидом. В Европе всё идёт от индивида. И самым главным в государстве в европейских странах является именно человек, его права, потребности. Тут идёт конфликт как раз между идеологией в России и идеологией Европы.

Кино – это достаточно дорогое удовольствие для маленьких стран, не таких богатых, как та же германия, Британия, Франция. Снять кино за свои собственные деньги – достаточно сложно, поэтому это проще делать коллективно. Много историй пересекаются, они рассказывают историю не одной страны, а нескольких.

Почему государство выделяет деньги на сьёмку фильмов? Оно хочет поддерживать индивидуальность, личность европейцев, их культуру. Между прочим, Украина стала недавно членом организации, которая занимается финансированием кинопроизводства. Это позволит украинским кинематографистам искать финансирование в Европе и снимать больше фильмов. Это – существенный прорыв для украинского кинематографа.

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