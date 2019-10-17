Олег Давиденко

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Поезд «Киев-Война» – документальный фильм украинского режиссера Корнея Грицюка о рейсе номер 126, объединяющем Киев с прифронтовой Константиновкой. Каждый день, после двенадцати с половиной часов пути, поезд прибывает в Константиновку, в нескольких километрах от которой начинается «серая зона», а чуть дальше – оккупированная территория. Это фильм о реальных людях, которые каждый день курсируют этим поездом «между миром и войной».

Контингент поезда довольно разнообразен: военные, волонтеры, переселенцы, жители оккупированных территорий и люди, судьба которых каким-либо образом связана с Донбассом. Очень часто мировоззрения этих людей диаметрально противоположны. Несмотря на это, они обязаны провести двенадцать с половиной часов вместе, ругаясь и споря о том, что же на самом деле происходит в стране.

Некоторые люди закрыты для общения, некоторые – очень даже не против поговорить. Большинство пассажиров поезда сосредоточены на своих проблемах, ведь завтра им предстоит проходить, казалось бы, бесконечные блокпосты и проверки. Многие просто травмированы войной: не понаслышке знают, что это такое.

«Мне как режиссеру было интересно передать атмосферу этого поезда, – говорит режиссер фильма Корней Грицюк. – Отдельное спасибо Украинскому культурному фонду, который поддержал нашу идею. Два года мы искали финансирование, но нам постоянно отказывали, утверждая, что это не патриотическое кино. Украинский культурный фонд поверил, что у нас получится сделать фильм-диалог, который сможет объединить украинцев, научив их больше общаться, слышать и понимать друг друга».

Координаторка проекта Наталья Исаева-Урбан считает, что проект необычен тем, что несет социальную миссию – показывает, как можно выстроить всеукраинский диалог и взаимопонимание.

«Необходимо показать людям, что для диалога не нужны посредники в лице политиков или СМИ, нужно учиться слушать и понимать друг друга, путешествовать по Украине, интересоваться историей и культурой своей страны», – считает она.

Хотелось бы, чтобы люди перестали говорить с экраном



По словам организаторов проекта, совсем скоро будет запущена социальная кампания с постерами и листовками в поездах «Укрзалізниці». На них изобразят героев фильма, поделившихся своими проблемами, переживаниями и надеждами на то, какой может быть Украина. «Очень хотелось бы, чтобы люди перестали говорить с экраном и слышать только то, что угодно политикам или некоторым коррумпированным медиа, а стали слушать и понимать друг друга», – говорит Наталья.

Исходя из впечатлений съемочной группы, которой пришлось провести более двух месяцев в поезде, бесконечно общаясь с людьми, можно сделать вывод, что в разговорах на простые человеческие темы между пассажирами не возникает напряжения, вне зависимости от того, волонтер ты или переселенец, да пусть даже проводник, живущий в Донецке и каждый день пересекающий линию разграничения, чтобы добраться на работу. Разжечь пожар способен внезапно начавшийся разговор о политике и геополитическом векторе Украины. Во всех этих спорах отчетливо прослеживается влияние медиа на умы людей.

Возвращаясь домой, я пересматривал материал и понимал, что мне безумно жаль этих людей, мне больно



«После фильма постоянно чувствую себя режиссером, который сканирует людей, – говорит Радио Донбасс.Реалии Корней Грицюк. – На прошлой неделе ездил в Харьков на кинофестиваль, где была закрытая презентация трейлера. Оказавшись в поезде, очень долго не мог заснуть, не понимая, где наша команда, почему я просто расстелил кровать и лежу без дела. Было постоянное ощущение неудовлетворенности, будто бы я что-то не сделал. Даже написал в наш рабочий чат: Куда вы все пропали? Чувствую, что поезд – мой родной дом. Немного устал от этого, поэтому планирую не ездить поездами в ближайшее время. Люди делились со мной очень откровенными историями, которые я постоянно пропускал через себя. Конечно, на съемках я больше думал о технических моментах, но, возвращаясь домой, я пересматривал материал и понимал, что мне безумно жаль этих людей, мне больно».

Режиссер уверен: не стоит делить Украину, считая, что Донбасс – это какая-то особенная часть. Но информационную войну государство в регионе однозначно проиграло:

Эти города были освобождены кровью украинских героев, но все равно Украина присутствует там крайне слабо в информационном плане



«В фильме есть момент с украинскими военными, где они говорят, что если бы завтра в Славянске или Краматорске попробовать снова «замутить днр», его бы снова поддержало довольно много людей. Возможно, в этот раз были бы нужны новые лозунги, однако, если все это снова свести к одной общей идее «русского мира», население, вероятнее всего, поддержит это. Грустно от того, что пять лет назад, эти города были освобождены кровью украинских героев, но все равно сегодня Украина присутствует там крайне слабо в информационном плане», – говорит Корней.

Автор надеется, что фильм поможет укрепить позиции Украины в этой информационной войне. Несмотря на то, что вся съемочная команда придерживается проукраинской позиции, в фильме не будет пропаганды, там можно будет услышать абсолютно разные точки зрения. Будут и те, кто поливает Украину грязью, рассказывая, что пережил за эти пять лет. Именно возможность услышать разные мнения может заставить людей на оккупированных территориях посмотреть этот фильм и задуматься, надеятся авторы.

Сейчас картина находится на стадии пост-продакшена. Выход фильма в прокат запланирован на весну 2020-го года.