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Только за один день, 30 марта 2020 года, в Горловке, контролируемой группировкой «ДНР», по обвинению в «шпионаже» задержали четверо украинцев. Такие данные озвучивает представитель Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. По ее словам, с начала года группировка «ЛНР» за любовь к Украине незаконно задержала 32 человека. Хотя, на самом деле, посчитать точное количество пленных на территории ОРДЛО невозможно. Некоторые истории мы узнаем спустя годы, когда родственники незаконно удерживаемых в отчаяние решаются говорить с журналистами.

Так, например, Радио Донбасс.Реалии узнало о Марине Юрчак – жительнице Донецка 1979 г.р., незаконно задержанной за репосты в Twitter.

«Изоляция», СИЗО и колония

«Вы можете помочь хотя бы тем, что просто услышали», – говорит мама Марины Юрчак Наталья.

В начале боевых действий женщина с семьей выехала из Донецка. Просила уезжать из города и дочь, но Марина отказалась, сказав, что дождется, когда Донецк снова будет мирным.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, Марина Юрчак, химик-эколог по образованию, пыталась устроиться на работу реализатором. С родными женщина общалась по мобильному телефону. Но однажды не вышла на связь, как должна была. И ее мама забила тревогу.

«Марина, – говорит Наталья Юрчак, – пропала 9 ноября 2017 года. Не буду рассказывать, какой путь мне пришлось пройти, пока не выяснилось, что дочку удерживают на территории бывшего завода «Изоляция». Я искала ее и в больницах, и даже в моргах».

В месте, которое освобожденные украинцы описывают как самую страшную каторгу, дончанку продержали около года. Потом ее перевели в СИЗО №5 в Донецке. А 26 марта 2020-го незаконно «осудили» на 15 лет лишения свободы.

Как удалось выяснить родителям женщины, причиной плена стали ее проукраинские репосты в Twitter.

Сейчас дочка ждет «перевода» в женскую колонию в Снежном

«Сейчас дочка, – подытоживает Наталья, – ждет «перевода» в женскую колонию в Снежном. Вместе с ней такой же участи ожидает, например, научная сотрудница из Горловки Елена Пех, которой одновременно с Мариной дали 13 лет лишения свободы».

Ранее Радио Свобода уже сообщало о людях, незаконно осужденных на территории ОРДЛО за публикации в соцсетях. Так, 16 апреля в ходе обмена был освобожден студент из Луганска Сергей Русинов, который был пленен за публикации во ВКонтакте (писал о том, что «любит маму, хардкор и Украину»). Тем временем, до сих пор в застенках боевиков группировки «ДНР» остается 31-летний Павел Подвезко. Парня незаконно «арестовали» в мае 2018 года за якобы передачу украинским спецслужбам важной информации с помощью Twitter.

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