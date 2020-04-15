Незабуті полонені і заручники: хто зараз чекає на обмін

Обмін утримуваними, за повідомленням Офісу президента, має відбутися до Великодня. На останній зустрічі у форматі відеоконференції тристороння контактна група досягла «принципових домовленостей» щодо списків для взаємного звільнення між Україною та російськими гібридними силами а Донбасі. «Тривають останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом. Дата постійно уточнюється», – сказано у заяві ОП 15 квітня.

У лютому міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв, що Росія на наступному обміні може віддати 200 людей з окупованих територій. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова додала, що з них 86 – незаконно ув’язнені кримські татари, які перебувають безпосередньо на території Росії.

Підконтрольні Росії угруповання зараз заявляють, що мають намір віддати Україні 19 заручників, а забрати – 18 засуджених за злочини проти України. Ось кого вони готові відпустити.

«На підвалах», на території катівні «Ізоляція», у СІЗО та колоніях бойовиків досі залишаються десятки незаконно утримуваних людей. Ми почали серію #Незабуті у 2019-му. Багато героїв циклу повернулися на волю під час обміну 29 грудня 2019 року. Багато, але не всі. Тут ми нагадуємо, хто залишається в незаконному ув'язненні підконтрольних Росії силовиків. До багатьох із них застосовували тортури. Цей перелік в жодному разі не є вичерпним.

Олена Федорук

За маму, яка тримала у рідному Кальміуському (Комсомольску) квітковий магазин, борються двоє доньок. Більшість інформації про найріднішу вони отримують від тих, кого вже звільнили з полону. Так дівчата дізналися, що у колонії №127 у Сніжному Олену примушують до обов’язкової роботи у місцевому швейному цеху. При цьому, з їжі на «роботу» жінкам дозволяється проносити тільки те, що вміщається у баночку з-під гірчиці. Щоб не ґвалтували і не знущалися, Олена одразу підписала всі документи, що від неї вимагали бойовики. В ОРДЛО її незаконно засудили на 11 років ув’язнення.

Марина Юрчак

«Не можу навіть передати словами, через що довелося пройти у 2017-му, поки ми шукали доньку. Приблизно за місяць побивань в «МГБ» нарешті підтвердили, що кинули її на «свою тюрму», тобто на «Ізоляцію» – найстрашнішу з усіх катівень Донецька», – крізь сльози каже мама Марини Юрчак Наталя. Угрупування «ДНР» незаконно засудило жінку на 15 років за гратами за патріотичні публікації у Twitter. Марина не виїздила з рідного міста навіть під час запеклих боїв – казала, вірить, що Донецьк знову стане мирним українським містом.

Олена Пєх

Одразу після незаконного арешту наукову співробітницю з Горлівки запроторили в одиночну камеру на території однієї з військових частин. Тепер, уже у донецькому СІЗО, Олена пише вірші, у тому числі, про тих, хто її скривдив. За словами Наталії Юрчак, мами іншої полоненої, Пєх наразі утримують в одній камері з її донькою. Втім обох жінок, Олену Пєх та Марину Юрчак, от-от можуть відправити у колонію в Сніжне.

Андрій Гаррюс

«Коли Андрія привезли додому на «обшук» – його не впізнала навіть рідна мати... У наш будинок у селищі міського типу Кринична, що входить у склад Макіївки, приїхали кількадесят так званих «військових» «ДНР» – прямо ціла штурмова група. Вагітну невістку та маленького онука закрили на другому поверсі», – це слова батька Андрія. Гаррюс у полоні з грудня 2018 року.

Павло Подвезко

На відео допиту так званого «МГБ» угрупування «ДНР» 31-річний Павло монотонно зачитує завчений текст. Бойовики схопили його у травні 2018 року, а потім незаконно засудили на 14 років. Павла звинуватили у нібито передачі українським спецслужбам важливої інформації за допомогою Twitter. Попри тиск, хлопець навіть на допиті найперше підкреслює, що у 2014-му не підтримав створення примарних «республік».

Валерій Матюшенко

«Мною керує кохання, а це – страшна сила. До останнього битимуся за його звільнення», – каже про чоловіка Тетяна Матюшенко. Його, підприємця з Кальміуського (Комсомольська), який не приховував проукраїнські погляди, схопили просто посеред міста в липні 2017 року. Після катувань примарне «правосуддя» угрупування «ДНР» незаконно засудило Матюшенка до 10 років ув’язнення. Наразі важко хворий чоловік знаходиться у 32-й колонії у Макіївці.

Андрій Сидоренко

Своє 30-річчя 24 травня цього року хворий на складну форму цукрового діабету Андрій, ймовірно, зустріне в одній з катівень бойовиків. Угрупування «ДНР» незаконно затримало й звинуватило його у «шпіонажі» на початку січня 2018 року. Хлопця утримують у підвалі донецького СІЗО. Там він втрачає зір, а також страждає від страшного болю у суглобах – артриту.

Віталій Атаманчук

За пенсіонером прийшли вночі і забрали, в чому був одягнений. Разом з ним і дружину та сина, яких згодом, після побиття, відпустили. Невдовзі, вже на волі, його син помер. Віталія чекає з полону дочка.

Станіслав Боранов

У документах бойовиків «ДНР» 34-річний Станіслав проходить як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 р.н.). Щоб встановити цей факт, мамі чоловіка Валентині Григоріївні знадобився не один місяць. Свого сина вона шукала серед живих та серед мертвих. Востаннє з родичами Станіслав розмовляв 31 серпня 2017-го: тоді сказав мамі, що збирається на роботу у Київ, а потім пропав. Про те, де саме знаходиться син, Валентина Григорівна дізналася лише минулого року. Тепер уже колишній полонений Валерій Соколов, якого разом з іншими бранцями звільнили 29 грудня 2019-го, повідомив їй, що знає Станіслава, і, що його наразі незаконно утримують у 97-й колонії у Макіївці. Втім, так звані суди російських гібридних сил не виносили Боранову жодних «вироків». Єдине, що родичі знають напевне: Станіслава жорстоко катували. Зокрема, на території колишнього донецького заводу «Ізоляція».

Сергій Русинов

Йому лише 22, і він студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики взяли його за коментарі та лайки у російській соцмережі «ВКонтакте».

Ігор Назаренко

Лікаря-хірурга із Донецька російські гібридні сили викрали прямо з робочого місця у жовтні 2017 року. Медика звинуватили у буцімто тероризмі. Примарне «слідство» тривало два роки: з грудня 2019-го хірурга незаконно утримують в одній із колоній Макіївки. Бойовики дали хірургу 11 років позбавлення волі.

В’ячеслава Засипка

У день великого обміну за шлагбаумом КПВВ «Майорськ» на нього чекала сестра. Проте брата так і не включили у списки. Того ж дня Галина передала інформацію Службі безпеки України: там відповіли, що стежать за справою, але сторона угрупування «ДНР» не підтверджує готовність передати цього полоненого. За рік до потрапляння у полон В’ячеслав Засипка отримав важкі опіки лівої частини тіла. Колишні бранці з «Ізоляції» в один голос кажуть, що цей факт не зупиняв катів – В’ячеслава, зокрема, били струмом. «Катували саме по обпечених ділянках. Після операцій братова шкіра стала схожа на крило метелика – така ж тонка і вразлива», – каже сестра.

Петро Сандулов

Бойовики угрупування «ДНР» «зшили» мешканцю Кальміуського (Комсомольська) та Олені Федорук, про яку мова йде вище, одну справу. Мирних жителів звинуватили у зборі інформації для українських спецслужб. Як і деякі іншим цивільним з Кальміуського, Петрові не пощастило жити у місті, яке стало закритим, коли у 2014 році там осіли військові з Росії. Сандулова затримали весною 2017 року – одразу після того, як він повернувся з мирної частини країни.

Сергій Дубровін

Ще один житель Кальміуського (Комсомольська). Його, співробітника місцевого ліцею, російські гібридні сили звинуватили начебто у зборі інформації про колег-викладачів, які були причетні до референдуму 2014 року. Дубровіна незаконно утримують у колонії №32 у Макіївці.

Роман Онищук

«Є ваш Рома», – ці слова почула мати з телефонної слухавки після того, як два роки син був зниклим без вісти. У 2015-му його, військового, бойовики витягли серед білого дня з таксі на підконтрольній Україні території. Роман зараз – у луганському СІЗО.

Євген Ставцев

На 34-річного чоловіка вдома чекають батьки – батько-пенсіонер та мама, яка має інвалідність. Про Євгена відомо небагато. У полоні він з 4 жовтня 2017 року. Бойовики незаконно засудили дончанина на 14 років за «шпіонаж» та «тероризм».

Вадим Дреєв

Він має інвалідність 2-ї групи, на чому акцентують увагу російські ЗМІ – «психопат, якого завербували українські спецслужби». Вадима показово возили по місту та знімали для пропагандистського ТБ. Він невдало з'їздив у Станицю Луганську: схопили при перетині блокпостів.

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Геннадій Матвійчук

«Зламаний хребет, пів хребта відсутні, металевий стрижень, він залишається в підвалі», – так про шахтаря Геннадія Матвійчука каже уже звільнений з полону Василь Савін. Відомо, що, попри важкий стан, Матвійчука незаконно утримують в одній з колоній суворого режиму у Макіївці.

Олександр Марченко

Його випадок – один з небагатьох, коли угруповання «ЛДНР» передають людину прямо російським офіційним органам. Марченка взяли, коли він відвідував Донецьк, щоб знайти відібране в нього авто. Його вивезли у Росію і утримують в СІЗО Краснодара.

Богдан Ковальчук

Потрапив у полон 17-річним ще у 2016 році. Богдана та його друзів, Владислава Пазушка, Максима Солодовникова, Дениса Хмеленка, Ярослава Миронова, Арсенія Белавина і Дениса Коваля, побитими й зляканими показали ледь не на всіх російських телеканалах. Підлітків прозвали «ясинуватські підривники» й незаконно засудили на 10-15 років за те, що вони нібито за гроші підривали машини проросійських бойовиків та місцевих підприємців. Наприкінці 2019 року бойовики заявили, що помилували хлопців. Умовою «угоди» було їх щире розкаяння та не виїзд з підконтрольної російським гібридним силам території. За даними Радіо Донбас. Реалії, Богдан – єдиний, хто відмовився від цієї процедури, й досі чекає на обмін в одній з колоній Донецької області.

Більшість кримчан, які очікують обміну, ‒ кримські татари, вони фігурують у низці кримінальних справ, зокрема у «справах Хізб ут-Тахрір», «Таблігі Джемаат» (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні, ‒ ред.). Правозахисники та адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ ‒ правовірні мусульмани.

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