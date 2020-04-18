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18 квітня 2020, Київ 10:47
Донбас.Реалії

Полон зсередини. Фотоісторія про українця у колонії бойовиків у Єнакієвому

У колонії №52 у Єнакієвому в'язнів змушують до важкої праці. Бранці, зокрема, виготовляють тротурану плитку (кадр з сюжету каналу бойовиків)

Радіо Донбас.Реалії отримало унікальні, але страшні за своєю суттю, знімки. Фотографії 42-річного жителя селища Довга Балка В’ячеслава Засипка, якого російські гібридні сили «засудили» до 17 років ув’язнення за нібито «держзраду», дивом потрапили до родичів українця. Фото були нещодавно зроблені у колонії №52 у Єнакієвому, куди В’ячеслава перевели після тортур в «Ізоляції» та ув’язнення у СІЗО в Донецьку. Засипка не віддали на обидва попередніх обміни.

Реальність за ґратами

На момент весни 2016 року у колонії суворого режиму №52 у Єнакієвому, за даними самих же бойовиків угрупування «ДНР», утримувалося 436 людей. Загалом тюрма розрахована на 770 в’язнів, причому 150 з них можуть перебувають в одиночних камерах, розрахованих на людей, засуджених до довічного ув’язнення.

В ангарах на території колонії знаходяться цехи, де в обов'язковому порядку працюють в'язні
В ангарах на території колонії знаходяться цехи, де в обов'язковому порядку працюють в'язні

Минулого року колонії виповнилося 60 років. Телеканали бойовиків розтиражували відео про те, як тюрма відновилася після обстрілів у 2015-му. На численних зйомках представники керівництва колонії демонструють кімнати, де у форматі гуртожитку нібито живуть ув’язнені. А потім показують декілька цехів, де засуджені начебто з доброї волі виготовляють, наприклад, тротуарну плитку, шлакоблок та спецодяг.

Телеканали бойовиків показують "правильну" картинку. Саме у таких кімнатах, як вони стверджують, утримуються в'язні
Телеканали бойовиків показують "правильну" картинку. Саме у таких кімнатах, як вони стверджують, утримуються в'язні

Насправді ж, за словами родичів бранців, те, що бойовики називають «трудовою адаптацією», є обов’язковою примусовою роботою. А в’язнів, принаймні тих, хто «засуджений» за проукраїнську діяльність в окупації, незаконно утримують у сирих камерах з нарами, а не у кімнатах з двоповерховими ліжками.

Судячи з фотографій, які прямо з колонії отримали родичі полоненого В’ячеслава Засипка, його тримають у камері на декілька чоловік.

Так В'ячеслав Засипка виглядає зараз. Незважаючи на складні опіки, бойовики катували його струмом
Так В'ячеслав Засипка виглядає зараз. Незважаючи на складні опіки, бойовики катували його струмом

Майже за рік до потрапляння у полон незаконно засуджений отримав важкі опіки лівої частини тіла. Засипка пережив не одну операцію, і, як сам каже на постановочній зйомці одного з російських телеканалів, ледь перебирає ногами. Попри це, бойовики все одно катували українця – били струмом, зокрема, по шрамам від опіків, каже його сестра.

Наслідки тортур бойовиків і опіків, отриманих ще до полону, на тілі бранця
Наслідки тортур бойовиків і опіків, отриманих ще до полону, на тілі бранця

В’ячеслав Засипка потрапив у полон бойовиків у березні 2018 року. За словами його старшої сестри Галини Закревської, чоловік поїхав в окуповану російськими гібридними силами Макіївку як таксист – мав відвести туди знайому. Врешті, їх обох затримали представники збройного угруповання «МГБ ДНР». Бойовики звинуватили жителя Довгої Балки у співробітництві з українськими спецслужбами. Незважаючи на сподівання близьких, В’ячеслава не внесли у список на обмін ані 29 грудня 2019-го, ані 16 квітня цього року.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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