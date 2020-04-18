Полон зсередини. Фотоісторія про українця у колонії бойовиків у Єнакієвому

Радіо Донбас.Реалії отримало унікальні, але страшні за своєю суттю, знімки. Фотографії 42-річного жителя селища Довга Балка В’ячеслава Засипка, якого російські гібридні сили «засудили» до 17 років ув’язнення за нібито «держзраду», дивом потрапили до родичів українця. Фото були нещодавно зроблені у колонії №52 у Єнакієвому, куди В’ячеслава перевели після тортур в «Ізоляції» та ув’язнення у СІЗО в Донецьку. Засипка не віддали на обидва попередніх обміни.

Реальність за ґратами

На момент весни 2016 року у колонії суворого режиму №52 у Єнакієвому, за даними самих же бойовиків угрупування «ДНР», утримувалося 436 людей. Загалом тюрма розрахована на 770 в’язнів, причому 150 з них можуть перебувають в одиночних камерах, розрахованих на людей, засуджених до довічного ув’язнення.

Минулого року колонії виповнилося 60 років. Телеканали бойовиків розтиражували відео про те, як тюрма відновилася після обстрілів у 2015-му. На численних зйомках представники керівництва колонії демонструють кімнати, де у форматі гуртожитку нібито живуть ув’язнені. А потім показують декілька цехів, де засуджені начебто з доброї волі виготовляють, наприклад, тротуарну плитку, шлакоблок та спецодяг.

Насправді ж, за словами родичів бранців, те, що бойовики називають «трудовою адаптацією», є обов’язковою примусовою роботою. А в’язнів, принаймні тих, хто «засуджений» за проукраїнську діяльність в окупації, незаконно утримують у сирих камерах з нарами, а не у кімнатах з двоповерховими ліжками.

Судячи з фотографій, які прямо з колонії отримали родичі полоненого В’ячеслава Засипка, його тримають у камері на декілька чоловік.

Майже за рік до потрапляння у полон незаконно засуджений отримав важкі опіки лівої частини тіла. Засипка пережив не одну операцію, і, як сам каже на постановочній зйомці одного з російських телеканалів, ледь перебирає ногами. Попри це, бойовики все одно катували українця – били струмом, зокрема, по шрамам від опіків, каже його сестра.

В’ячеслав Засипка потрапив у полон бойовиків у березні 2018 року. За словами його старшої сестри Галини Закревської, чоловік поїхав в окуповану російськими гібридними силами Макіївку як таксист – мав відвести туди знайому. Врешті, їх обох затримали представники збройного угруповання «МГБ ДНР». Бойовики звинуватили жителя Довгої Балки у співробітництві з українськими спецслужбами. Незважаючи на сподівання близьких, В’ячеслава не внесли у список на обмін ані 29 грудня 2019-го, ані 16 квітня цього року.

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