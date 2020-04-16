Обмін утримуваними: хто вони – звільнені, а хто залишився у полоні?

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окупованих російськими гібридними силами районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента. Ось повний список. Що про цих людей відомо?

Сергій Русинов

Йому лише 22, і він студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики взяли Сергія за коментарі та лайки у російській соцмережі «ВКонтакте». Сергій провів у полоні угруповання «ЛНР», підконтрольного Росії, два роки – з квітня 2018-го.

Віктор Шайдов

Боєць 53-ої окремої мотопіхотної бригади. Разом з іще п’ятьма побратимами потрапив у полон угрупування «ДНР» у травні 2019 року. Спрацювала людська помилка – їхня автіка заїхала на блокпост противника під час виконання бойового завдання.

Віталій Желдак

Його затримали на одному з КПВВ після того, як чоловік повертався з лікування у Лисичанську. Бойовики звинуватили місцевого жителя у зборі «розвідувальної інформації». Утримувався у Слов’яносербській колонії №60. Щоб полонені, «засуджені» за «політичними» статтями, не спілкувалися між собою, у колонії №60 їх постійно переводять з камери у камеру. Втім, в’язні спілкуються між собою. У тому числі, завдяки цьому рідні Желдака дізналися, що Віталій живий.

Сергій Миронич

Був незаконно затриманий на День незалежності у 2016 році. Контрольовані Росією бойовики звинуватили його у начебто підготовці теракту на луганській нафтобазі. Так званий «військовий суд» незаконно засудив 57-річного чоловіка до 20 років ув’язнення.

Олександр Яковенко

Про нього відомо, що він водій з Довжанська (Свердловська), цивільний 1981 року народження.

Микола Гриненко

Він – 21-річний розвідник з 79-ої окремої десантно-штурмової бригади. Потрапив у полон під час виконання бойового завдання 23 січня 2019 року.

Олександр Табачний та Алевтина Попова

Про них у фейсбуці розповідає омбудсмен Людмила Денісова: «Олекснадр Табачний – інвалід та ветеран МВС України, один з найстарших, хто потрапив у полон. Алевтина Попова незаконно утримувалася з 2018 року у виправній установі на тимчасово окупованій території міста Луганськ. Вона була засуджена так званим судом «ЛНР» за «державну зраду»

Проте, про частину звільнених людей досі нічого не було відомо. Це, з окупованої частини Донецької області:

Алакоз Олександр (цивільний);

Ілюхін Микола (цивільний);

Карась Володимир (правоохоронець);

Костєв Євген (цивільний);

Помеляйко Олександр (цивільний);

Садовський Олександр (цивільний);

Сірик Вадим (цивільний)

З окупованої чатсини Луганської області:

Можаєв Валентин;

Полозов Микола (цивільний);

Сливка Іван (цивільний);

Сливка Олександр (цивільний);

Штиль Олександр (цивільний);

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