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16 квітня 2020, Київ 14:33
Новини | Політика

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – Офіс президента

Обмін на КПВВ Майорськ, Донецька область, 14 квітня

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.

У Донецькій області звільнили дев’ять людей:

  • Алакоз Олександр (цивільний);
  • Гриненко Микола (військовий);
  • Ілюхін Микола (цивільний);
  • Карась Володимир (правоохоронець);
  • Костєв Євген (цивільний);
  • Помеляйко Олександр (цивільний);
  • Садовський Олександр (цивільний);
  • Сірик Вадим (цивільний);
  • Шайдов Віктор (військовий).

На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:

  • Желдак Віталій (цивільний);
  • Можаєв Валентин;
  • Миронич Сергій;
  • Полозов Микола (цивільний);
  • Попова Алевтина (цивільна);
  • Русинов Сергій (цивільний);
  • Сливка Іван (цивільний);
  • Сливка Олександр (цивільний);
  • Табачний Олександр (цивільний);
  • Штиль Олександр (цивільний);
  • Яковенко Олександр (цивільний).

У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» не повідомляють, скількох людей їм передала українська сторона в межах обміну утримуваними особами. Бойовики «ЛНР» заявляють, що отримали чотирьох громадян. При цьому спочатку Україна мала передати їм вісім людей, але згодом четверо з них відмовилися від участі в обміні.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.

«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили – ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – розповів Зеленський у своєму відеозверненні.

До цього останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.

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