Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – Офіс президента

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.
У Донецькій області звільнили дев’ять людей:
- Алакоз Олександр (цивільний);
- Гриненко Микола (військовий);
- Ілюхін Микола (цивільний);
- Карась Володимир (правоохоронець);
- Костєв Євген (цивільний);
- Помеляйко Олександр (цивільний);
- Садовський Олександр (цивільний);
- Сірик Вадим (цивільний);
- Шайдов Віктор (військовий).
На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:
- Желдак Віталій (цивільний);
- Можаєв Валентин;
- Миронич Сергій;
- Полозов Микола (цивільний);
- Попова Алевтина (цивільна);
- Русинов Сергій (цивільний);
- Сливка Іван (цивільний);
- Сливка Олександр (цивільний);
- Табачний Олександр (цивільний);
- Штиль Олександр (цивільний);
- Яковенко Олександр (цивільний).
У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» не повідомляють, скількох людей їм передала українська сторона в межах обміну утримуваними особами. Бойовики «ЛНР» заявляють, що отримали чотирьох громадян. При цьому спочатку Україна мала передати їм вісім людей, але згодом четверо з них відмовилися від участі в обміні.
Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.
«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили – ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – розповів Зеленський у своєму відеозверненні.
До цього останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.
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