Україна звільнила з полону 20 своїх громадян – Офіс президента

Україна звільнила з полону 20 своїх громадян, яких утримували в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Офіс президента.

У Донецькій області звільнили дев’ять людей:

Алакоз Олександр (цивільний);

Гриненко Микола (військовий);

Ілюхін Микола (цивільний);

Карась Володимир (правоохоронець);

Костєв Євген (цивільний);

Помеляйко Олександр (цивільний);

Садовський Олександр (цивільний);

Сірик Вадим (цивільний);

Шайдов Віктор (військовий).

На території Луганської області звільнили ще 11 утримуваних громадян:

Желдак Віталій (цивільний);

Можаєв Валентин;

Миронич Сергій;

Полозов Микола (цивільний);

Попова Алевтина (цивільна);

Русинов Сергій (цивільний);

Сливка Іван (цивільний);

Сливка Олександр (цивільний);

Табачний Олександр (цивільний);

Штиль Олександр (цивільний);

Яковенко Олександр (цивільний).

У контрольованому Росією угрупованні «ДНР» не повідомляють, скількох людей їм передала українська сторона в межах обміну утримуваними особами. Бойовики «ЛНР» заявляють, що отримали чотирьох громадян. При цьому спочатку Україна мала передати їм вісім людей, але згодом четверо з них відмовилися від участі в обміні.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє боротися, «доки кожен українець не повернеться додому» з полону.

«Прийде час і ми повернемо, перш за все, як ми говорили – ми повертаємо всіх і в рамках і мінських домовленостей, і в рамках домовленостей «нормандської четвірки». Ми звільняємо всіх і будемо боротися, доки кожен українець не повернеться додому», – розповів Зеленський у своєму відеозверненні.

До цього останній обмін утримуваними між Україною й угрупованнями «ЛНР» і «ДНР» відбувся 29 грудня 2019 року. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже колишні військовополонені, 64 – цивільні. Протилежній стороні передали 124 особи.