Свобода замість в’язниці: кого Україна віддала бойовикам під час обміну

Перший за два роки взаємний обмін викликав в Україні бурхливе обговорення. З одного боку – звільнили українських заручників. З іншого – Україна частково відпустила людей, які не мають ніякого стосунку до війни на Донбасі. Так хто ж різними способами підігрівав війну в Україні, але замість української в’язниці отримав свободу після обміну? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Це нагороди після смерті. А це від України – «За мужність», – показує медалі чоловіка вдова Любов Суслопарова.

Олександр Суслопаров, боєць 17-ї танкової бригади, загинув п’ять років тому. У нього залишилися дружина і п’ятеро дітей. Наймолодший Матвій народився вже після смерті батька.

Матвійчик запитує: «А що тато робив? А де тато?»

«Матвійчик запитує: «А що тато робив? А де тато?». Треба поставити дітей на ноги. І виростити з них людей. Як чоловік казав: головне – щоб діти були не егоїстами, а розуміли біль людини, яка поряд. Чому так багато дітей? Він десятьох хотів», – розповідає вдова.

Олександр стояв на блокпосту в Станиці Луганській. Один із місцевих жителів, як пізніше з’ясувало слідство, Микола Рубан приніс бійцям банку меду. Вона і вибухнула. Рубана, відповідно до українських законів, засудили до 15 років. І повернули в ОРДЛО під час останнього обміну.

«Ви знаєте, я негативно на це дивлюся, тому що, дійсно, він дуже боляче зробив моїй сім’ї, мені, дітям», – каже Любов Суслопарова.

Трьом особам, які влаштували теракт у Харкові, винесли вирок – довічне ув’язнення і звільнили з-під варти



В результаті обміну на непідконтрольну Києву частину Донбасу віддали 124 людини. Офіційно їхні прізвища так і не назвали. Частина стала відомою через резонанс судових справ. Про інші розповіли журналісти проєкту «Слідство.інфо», оприлюднивши 66 імен.

«Там дуже багато таких персонажів, яких передали. Контраверсійних, я б сказав, де є багато питань, а є такі, де немає жодних питань. Наприклад, троє людей, які влаштували теракт в Харкові. Їм же винесли вирок – довічне ув’язнення і одночасно звільнили з-під варти», – зазначив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

У списку – не тільки засуджені за теракти і бойовики чи найманці, а й кримінальники, які ніяк не пов’язані з війною на Донбасі.

Процес звільнення заручників намагаються перетворити на торгівлю людьми і зробити Україну учасником

«Мені здається, що це робиться для того, щоб відвести якомога далі від правової площини процес звільнення заручників, для того, щоб фактично перетворити це на торгівлю людьми і зробити Україну безпосередньо учасником цієї торгівлі. І так само всіх, хто долучений до Мінських перемовин», – переконана координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

Після цього обміну громадян Російської Федерації, пов’язаних з війною на Донбасі, в українських в’язницях майже не залишилося, кажуть фахівці. Звільнили Валерія Гратова – в 1990-х роках він охороняв так званого «президента» невизнаної «республіки» Придністров’я, а в 2014-му опинився на Донбасі.

Відпустили і Руслана Гаджиєва – його вважають винним у загибелі восьми українських військових. Танкіста взяли в боях біля Санжарівки в 2015-му. Тоді він говорив, що на Донбас потрапив через проблеми з законом у Росії.

«Паспорти забрали в Ростові, а віддали, як приїхали в Донецьк», – свідчив бойовик Гаджиєв.

Уже після обміну російські ЗМІ почнуть називати Гаджиєва «добровольцем».

«Мій паспорт возив Порошенко по Євросоюзу, скрізь показував. Тикав в обличчя всім», – розповів в інтерв’ю російським ЗМІ бойовик.

Рафаель Лусваргі теж поїхав в рамках обміну. Бразилець, який воював на боці бойовиків і про якого неодноразово розповідали «Донбас.Реалії», потрапив до Києва завдяки спецоперації. СБУ виманило його в Україну з Бразилії запрошенням на роботу, але замість цього він отримав 13 років в’язниці, згідно з рішенням українського суду. Тепер Лусваргі планує жити в так званій «ЛНР».

«Це твій бразильський паспорт і документи, які у мене були», – так зустріли Лусваргі бойовики «ЛНР».

Бразилець, який стверджував, що їде в Україну воювати з «фашизмом», опинився в одному списку на обмін з людиною зі свастикою на руках – Сергієм Дроботом. Його теж повернули бойовикам. Звідки свастика – пояснює по-своєму.

«Чотири свастики мені набили в Старобільську. Військовослужбовці «Айдару», які там теж відбувають термін», – сказав бойовик.

На непідконтрольну Україні частину Луганської області відправився і Едуард Коваленко. Він організовував мітинг проти мобілізації в 2015-му, але на початку нульових у нього були абсолютно протилежні політичні погляди.

Він – той самий український нацист, проти якого вони нібито воюють, розумієте? У 2004 році він курував «УНА», яка зігувала. І він визнає, це було замовлення з Росії

«Він – той самий український нацист, проти якого вони нібито воюють, розумієте? Бо в 2004 році він курував «УНА» – «Українською національною асамблеєю», яка ходила з демонстраціями, зігувала, і фактично робилося все, щоб дискредитувати Ющенка під час виборів. І він зараз це визнає публічно, мовляв, так, це було замовлення з Росії, вони це робили і так далі», – розповідає Євген Захаров.

Лариса Чубарова з позивним «Тереза» – активна учасниця харківського «антимайдану» з російським паспортом. Пізніше – «комендант» кількох міст на окупованій частині Донбасу. За даними слідства, готувала диверсійні групи і допитувала полонених.

«Він є полоненим розвідником «укропівським». Я його вперше допитала 28 вересня. Після цього я його віддала операм, щоб вони його покрутили. І він старий. Таких не беруть в розвідгрупи, тому що я сама їх формую, я прекрасно знаю, який контингент туди беруть», – цю телефонну розмову за участі Чубарової записала СБУ.

Свідок розповідав, що на власні очі бачив, як вона розстрілювала українських військовополонених

«Свідок розповідав, що на власні очі бачив, як вона розстрілювала українських військовополонених. Що ще цікаво по Чубаровій – мені розповідали, що її затримували спеціально під обмін на Надію Савченко. Тоді це ще було до затримання Єрофєєва-Александрова, російських військових», – каже Ольга Решетилова.

Микола Бутрименко влаштував засідку для 19 бійців третього полку спецназу влітку 2014-го. Військові розшукували пілота збитого «Су-25», а фермер запропонував їм залишитися на ночівлю і пізніше привів туди ж бойовиків. Тоді загинуло 10 спецназівців, п’ятеро потрапили в полон.

Після звільнення можуть початися розправи і помсти. При чому як з того, так і з цього боку

«Я була на судових засіданнях по Бутрименку, де була оприлюднена прослушка сина Бутрименка. І, власне, в тих записах була погроза свідкам. Я хвилююся за те, що після звільнення можуть початися розправи і помсти. При чому як з того, так і з цього боку», – припускає Ольга Решетилова.

Це далеко не весь перелік тих, кого довелося звільнити Україні. Так званий «обмінний фонд» сильно порідшав, але війна триває. І правозахисники наполягають: люди не повинні бути заручниками політичного або економічного шантажу – їхні долі треба обговорювати окремо. Адже звільнення «всіх на всіх» так і не відбулося.