«Злодії в законі», бойовики «ДНР» та переворот в сепаратистській Абхазії

«Держпереворот в Абхазії влаштували українські громадяни» – таку інформацію розповсюдила пресслужба вже колишнього президента самопроголошеної республіки Абхазія, сепаратистського регіону Грузії. Виявилося, що мова йде про найманців із батальйону «Пятнашка» з контрольованого Росією угруповання «ДНР». Що бойовики з Донбасу забули на Кавказі, яку роль вони зіграли в поваленні там влади і який стосунок до цієї історії мають «злодії в законі»? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Самопроголошена республіка Абхазія, січень 2020 року. Люди вимагають відставки президента Рауля Хаджимба. Один із лідерів вуличного протесту – Ахра Авідзба. Певний час він був командиром батальйону «Пятнашка» в угрупованні проросійських бойовиків «ДНР», відомий під позивним «Абхаз».

«Що стосується Донецька, що стосується того, коли я в Росію їжджу, так, я – і там громадянин, і там громадянин, і тут громадянин. Але моя батьківщина – Абхазія! І тому, коли вони телефонують своїм кураторам, скаржаться, розповідають: «Це – донбасівець», вони забули, звідки я», – говорив він у січні цього року, коментуючи події в регіоні.

Із самопроголошеної Абхазії до окупованих українських територій

Ахра Авідзба приїхав на Донбас влітку 2014-го. В батальйоні «Пятнашка» – 15 найманців із самопроголошеної Абхазії, Росії та Південної Осетії. Бойовики обстрілюють Донецький аеропорт, «Абхаз» стає героєм російської пропаганди, поряд з тоді ще живими «Моторолою» і «Гіві».

«Зірвався і поїхав я в липні. Але мав бажання ще у березні. У березні я почав шукати, до кого приїхати. Тому що навмання їхати теж не виходило. Спілкувалися з усіма, кого знаходили по інтернету, але всі нас боялися. Вони думали, якісь підступи СБУ. Хоча ми говорили: «Хлопці, дасте коридор – прийдемо зі своїм. Не дасте коридор – просто приїдемо», – казав Авідзба в одному з пропагандистських фільмів про початок своєї участі в бойових діях на Донбасі.

(«Донбас Реалії» вже розповідали про Авідзбу у складі батальону «Пятнашка», під началом бойовиків угруповання «ДНР» – детальніше читайте у матеріалі «Пятнашка» і «Восток»: що роблять вихідці з Кавказу на окупованій частині Донбасу?)

З Авідзби спеціально робили публічну особу, каже блогер, який родом з Донецька, Денис Казанський.

Його розкрутили як медійну персону, вручили зірку «героя «ДНР»

«Його активно розкручували російські медіа, тобто записували інтерв'ю з цим «Абхазом», його розкрутили як медійну персону, йому вручили цю зірку «героя «ДНР». Деякий час він там проявляв активність, на території ОРДЛО, а ось в 2017 році, приблизно в цей час, коли почався певний «покос» польових командирів, які почали, мабуть, поводитися занадто некеровано, коли підірвали «Моторолу», «Гіві», ось в цей час десь пропав і «Абхаз». Тільки йому вистачило розуму вчасно виїхати, і він поїхав туди, до себе в Абхазію», – каже блогер з Донецька Денис Казанський.

В Абхазії Авідзба навіть балотувався до місцевого парламенту, щоправда, невдало. А в кінці минулого року разом зі своїми соратниками з «Пятнашки» став фронтменом вуличних протестів в Сухумі.

«Сьогодні, коли кажуть і дорікають, що я їжджу зі зброєю, то я знаю, що мої вороги їздять з великою зброєю, тому я їжджу! Але у них є ще всякі посвідчення», – каже він, коментуючи абхазькі протести.

Чому спалахнули протести?

9 січня 2020 року прихильники опозиції штурмом захопили будівлю адміністрації Хаджимби в Сухумі. Вони вимагали його відставки, але той відмовився йти. Учасники акції заявляли, що Центральна виборча комісія неправильно підрахувала голоси під час другого туру президентських виборів, які відбулися восени 2019 року.

Кримінальний світ повстав проти маріонеток, які були останнім часом при владі в Абхазії

Проте на окупованій території немає політики, каже професор державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов. За його словами, ситуація там регулюється кримінальними авторитетами. І спусковим гачком для вуличних заворушень та перевороту в самопроголошеній Абхазії міг стати розстріл в Сухумі двох «злодіїв в законі» – «Астіка» і «Хасика», зауважують аналітики. Останній – Алхас Авідзба, близький родич командира «Пятнашки».

«Загалом це і було причиною того, що сталося зараз, коли кримінальний світ повстав проти тих маріонеток, які були останнім часом при владі в Абхазії», – розповідає професор державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов.

Усі ці квазі-держави, які наплодила Росія, всі однаково нещасні

Зрештою, у самий розпал протестів з Москви в Сухумі приїжджає куратор всіх невизнаних республік, радник президента Росії Владислав Сурков. У російському інформаційному просторі з'явилися повідомлення про те, що президент самопроголошеної республіки Рауль Хаджимба пішов з посади після розмови з Сурковим. Експерти кажуть про провал кремлівської політики управління непідконтрольними територіями.

«Успіхів таких, щоб Сурков поставив людину, і він користувався б авторитетом, так, я взагалі таких не знаю прикладів. Тому що в Донецьку Пушиліна ненавидять – задавили всіх, хто міг скласти йому конкуренцію. У Луганську, як ми знаємо, була така ж історія з Плотницьким – його скинули, викинули і, виходить, замінили в результаті Пасічником. І це була теж історія, де ставленик Москви був фактично викинутий за допомогою такого «путчу». Тобто всі ці квазі-держави, які наплодила Росія, всі однаково нещасні», – зауважує блогер з Донецька Денис Казанський.

Наскільки Кремль дозволить криміналу взяти в руки владу в Абхазії? Якщо це станеться, то стане очевидним, що Абхазія буде впливати на «ДНР» і «ЛНР»



«Наскільки все ж таки Кремль дозволить криміналу взяти в руки владу в Абхазії? Якщо це станеться, то стане очевидним, що Абхазія буде впливати і на Донецьк, тобто на Донбас, на «ДНР» і «ЛНР». І цілком можливо, що тут буде відбуватися такий процес криміналізації політики», – припускає професор державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов.

Нещодавній переворот в самопроголошеній Абхазії, як і «путч» в Луганську в листопаді 2017-го, коли скинули Плотницького, свідчить про те, що навіть кремлівський «дах» не гарантує політичної стабільності, зауважують експерти. І місцеві бойовики разом з криміналом, за умови збереження проросійського курсу, цілком можуть скинути того, кого ще вчора називали ватажком «невизнаної республіки».

Росія – одна з небагатьох країн, які визнали самопроголошену незалежність Абхазії, а також іншого сепаратистського регіону Грузії – Південної Осетії.

Москва зробила це після російсько-грузинської війни в 2008 році. В Абхазії розміщені російські військові, а більшість жителів мають російські паспорти.

Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС РЕАЛІЇ»: