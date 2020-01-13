Президент самопроголошеної Абхазії пішов у відставку внаслідок протестів

Президент самопроголошеної Абхазія (сепаратистського регіону ​Грузії) Рауль Хаджимба пішов у відставку після чотирьох днів протестів у регіональній столиці Сухумі. Він також не планує брати участь у наступних виборах.

13 січня парламент регіону офіційно узгодив відставку президента Абхазії Рауля Хаджимби. Голосування проходило у закритому режимі. 32 із 34 депутатів проголосували «за». Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

До цього Хаджимба увечері 12 січня написав заяву про відставку.

У відставку також відправили і віцепрезидента Аслана Барцица. Раніше Барциц заявляв, що Хаджимба продовжуватиме брати участь у політичному житті, але у виборах участі не братиме. Сам Хаджимба на питання про участь у виборах відповів: «життя покаже».

Тепер до наступних президентських виборів, які мають провести 22 березня, обов’язки голови регіону виконуватиме прем’єр-міністр Валерій Бганба.

Бганба зробив заяву, в якій запевняє, що «робитиме все, щоб забезпечити внутрішню стабільність, щоб забезпечити гідну організацію і проведення президентських виборів у відповідності до умов, визначених конституцією».

У регіоні Хаджимбу вважають проросійським політиком, який просуває інтереси Москви. Рауль Хаджимба є колишнім офіцером КДБ.

Лідер Блоку опозиційних сил Аслан Бжанія 13 січня заявив, що він планує брати участь у виборах.

Ексзаступник помічника міністра оборони США Майкл Карпентер 9 січня написав у своєму твітері: «Виявляється, деяким абхазцям не подобається так звана модель «керованої демократії» (читати: клептократичної або авторитарної), яку нав’язує Москва.

Протести

Протести у сепаратистському регіоні тривали кілька днів.

Все почалося з того, що 9 січня прихильники опозиції штурмом захопили будівлю адміністрації Хаджимби. Вони вимагали його відставки. Він відмовився йти.

Учасники акції заявляли, що Центральна виборча комісія неправильно підрахувала голоси під час другого туру президентських виборів, які відбулися восени 2019 року.

У другому турі Хаджимба (який тоді вже був головою регіону) боровся за президентство з Алхасом Квицинією, лідером опозиційної партії «Амцахара».

10 січня Верховний суд сепаратистського регіону скасував результати президентських виборів. Хаджимба, однак, відмовлявся залишати посаду і закликав опозицію до переговорів для збереження стабільності.

Ніл Гауер (канадський журналіст, 10 січня): «Мітингувальники окупують адміністрацію президента другий день поспіль, у той час як президент Рауль Хаджимба замислюється над тим, щоб оголосити надзвичайний стан. Москва поки що не втручається. Абхазці втомилися від недостатнього розвитку чи прогресу».

Хаджимба та його прихильники чинили опір закликам до його відставки та планували подати апеляційні скарги.

12 січня голова Центральної виборчої комісії сепаратистського регіону Грузії Тамаз Гогія заявив, що він не погоджується з постановою Верховного суду, але виконувати його буде.

Комісія визначила 22 березня датою нових виборів.

Увечері того ж дня до Абхазії приїхав помічник президента Росії Владислав Сурков «для врегулювання кризи», як повідомила ТАСС.

Росія – одна з небагатьох країн, які визнали самопроголошену незалежність Абхазії, а також іншого сепаратистського регіону Грузії – Південної Осетії.

Москва зробила це після російсько-грузинської війни в 2008 році. В Абхазії розміщені російські військові, а більшість жителів мають російські паспорти.

Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.