Лідер сепаратистської Абхазії пішов у відставку після протестів

Президент сепаратистського регіону Грузії, Абхазії Рауль Хаджимба погодився добровільно піти у відставку після чотирьох днів протестів.

Заяву Хаджимби ввечері 12 січня зачитав колишній прем'єр-міністр сепаратистського регіону Сергій Шамба.

Оголошення з'явилося через кілька годин після того, як помічник російського президента Владислав Сурков прибув у Сухумі, де приєднався до російської делегації, очолюваної заступником секретаря Ради безпеки Росії Рашидом Нургалієвим.

У вересні минулого року на виборах президента в сепаратистській Абхазії переміг Рауль Хаджимба. Опозиція не визнала результати голосування.

9 січня учасники протесту, прихильники опозиції захопили будівлю адміністрації Хаджимби. Після цього фактичний парламент сепаратистського регіону ухвалив постанову із закликом до Хаджимби подати у відставку.

10 січня Верховний суд сепаратистського регіону скасував результати президентських виборів. Хаджимба, однак, відмовлявся залишати посаду і закликав опозицію до переговорів для збереження стабільності.

Росія – одна з небагатьох країн, які визнали самопроголошену незалежність Абхазії, а також іншого сепаратистського регіону Грузії – Південної Осетії.

Москва зробила це після російсько-грузинської війни в 2008 році. В Абхазії розміщені російські військові, а більшість жителів мають російські паспорти.

Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.