Путін підписав указ про те, що Росія профінансує модернізацію армії Абхазії

Президент Росії Володимир Путін доручив урядові країни підписати угоду, яка покладе на Росію фінансування витрат на модернізацію збройних сил сепаратистського регіону Грузії, Абхазії.

Відповідне розпорядження розміщене на порталі правової інформації Росії 23 вересня.

Сума, яка буде витрачена на озброєння армії окупованого регіону, в документі не названа.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

Росія надає допомогу сепаратитиському регіону Грузії Абхазії і за офіційними, і за неофіційними каналами. Нині 10 найбільших платників податків в регіоні – це компанії з російськими інвестиціями, сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода і «Голосу Америки» «Настоящее время» так званий міністр економіки самопроголошеної республіки Адгур Ардзінба.

Російські паспорти є у близько 90% жителів Абхазії. Росія офіційно доплачує абхазьким пенсіонерам до пенсій за російськими стандартами, а загальний обсяг допомоги, яка щорічно йде з Росії до Абхазії, оцінюється в 300 мільйонів доларів (офіційно ці цифри ніколи не розкривалися). Майже вся продукція абхазьких компаній при цьому йде або на внутрішній ринок, або в Росію.

У 2015 році генштаб Абхазії очолив російський генерал Анатолій Хрульов, а незабаром після цього Держдума Росії ухвалила постанову про об’єднане угруповання військ РФ і Абхазії.