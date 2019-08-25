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25 Серпень 2019, Київ 20:32
Новини | Політика

Україна засудила «президентські вибори» в окупованій Абхазії – заява

«Прес-центр ЦВК Абхазії», фото 24 серпня 2019 року

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Міністерство закордонних справ України рішуче засудило «проведення під контролем Російської Федерації так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії, Грузія», мовиться в заяві МЗС.

Україна, мовиться в заяві, не визнає ці «фейкові» «вибори» і розглядає їх як «чергову провокаційну спробу Росії легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія».

«Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів і не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія», – заявили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ України закликає Росію поважати й неухильно виконувати норми і принципи міжнародного права і переглянути рішення щодо визнання «незалежності» так званих Республіки Абхазія й Республіки Південна Осетія, заявляють у Києві.

Так само й у Тбілісі МЗС Грузії засудило так звані «президентські вибори» в Абхазії як «черговий нелегальний крок, спрямований проти суверенітету і територіальної цілісності Грузії», й теж закликало Росію відкликати визнання самопроголошеної «незалежності» Абхазії, як і іншого сепаратистського регіону Грузії, Південної Осетії (Цхінвальського регіону).

На згаданих «виборах» проти Рауля Хаджимби, який називає себе «президентом Абхазії» нині й «балотується на другий термін», виступають іще вісім кандидатів.

Дотепер жодні «вибори», влаштовані сепаратистами в Абхазії й Південній Осетії, не були визнані ні у Тбілісі, ні на Заході – як і в Україні.

«Незалежність» Абхазії й Південної Осетії, крім Росії, на цей час визнають тільки проросійські режими Нікарагуа, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, президента Сирії Башара аль-Асада, а також невелика тихоокеанська острівна держава Науру. Іще дві такі держави – Тувалу (яка визнавала обидва грузинські регіони за «держави») і Вануату (де визнали було тільки Абхазію) – відкликали ці визнання і визнали територіальну цілісність Грузії.

Значне число інших країн світу виступило з заявами прямого засудження дій Росії, яка після короткої війни проти Грузії 2008 року не виконала своїх міжнародних зобов’язань вивести свої війська з грузинської території й натомість визнала «незалежність» двох грузинських регіонів, у яких залишилися російські війська. У Тбілісі (як, зокрема, і в Києві) ці регіони вважають окупованими Росією.

8 серпня, на роковини початку тієї війни, США і низка європейських країн (Бельгія, Велика Британія, Естонія, Німеччина, Польща і Франція) оприлюднили спільну заяву, в якій повторили підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Грузії й закликали Москву вивести свої війська з території Грузії.

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