У самопроголошеній Абхазії почалися вибори президента

У сепаратистському регіоні Абхазія відкрились 115 виборчих дільниць для проведення президентських виборів. Чинному лідеру Раулю Хаджимбі протистоять ще 8 претендентів на цей пост.

«Всі виборчі дільниці для проведення виборів президента Абхазії на території республіки відкрилися, також були відкриті ділянки в Москві і Черкеську», – цитує голову місцевої виборчої комісії Тамаза Гогію проект Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Тбілісі та країни Заходу не визнавали результати попередніх виборів, які у підтримувані Росією сепаратисти провели у цьому регіоні та у Південній Осетії.

У серпні 2008 року почалася війна між Росією і Грузією в сепаратистських районах Абхазії і Південної Осетії. Провину за початок воєнних дій кожна зі сторін перекладає на противника. П'ятиденна війна забрала сотні життів і позбавила даху тисячі людей, донині обидві території перебувають в стані замороженого конфлікту.

Цю війну назвали першою європейською війною 21-го століття.

Після війни у 2008 році Росія визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська та бази. Крім Росії, рішення Сухумі й Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру. Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.