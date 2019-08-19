Літня відпустка в умовах окупації: як і де відпочивають жителі непідконтрольної Україні частини Донбасу

Останні тижні літа, згідно з прогнозом погоди, в окупованих Донецьку і Луганську будуть спекотними. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» поцікавилися: як проводять літні вихідні і відпустки жителі окупованих міст? Чи всім відпочинок по кишені? І яку альтернативу пропонують жителям, які отримали паспорти Російської Федерації?

В окупованому Донецьку – спека. На телеканалах бойовиків попереджають жителів про спекотні дні до кінця серпня.

Частина містян радіють сонячним літнім дням: «Я спеку нормально переношу. Мені прекрасно! Водичка – і все», – відповів донеччанин.

«Завдяки загартуванню! Я – велосипедист, по сто кілометрів на день їжджу на велосипеді», – а це рецепт гарного самопочуття у спеку від іншого місцевого жителя.

Більшість все ж – у пошуках прохолоди. Люди рятуються хто чим – напоями, морозивом, за можливості намагаються виїхати за місто.

«Кондиціонером рятуюся», – коротко відповів чоловік.

«Холодним квасом і морозивом. Ось – «держморозиво», – каже хлопець.

Але так зване «держморозиво» не всім до смаку. Попри те, що в Донецьку є своя фабрика морозива «Вінтер», на прилавках міста можна знайти багато української продукції.

– А хто виробник цього морозива? – питаємо у продавця.

– «Ласунка». Це з «території України», – відповів чоловік.

– Це українське морозиво? Добре купують?

– Дуже добре. Зараз спека – одразу розбирають.

У таку погоду ніякі ціни на холодні смаколики донеччан не зупиняють.

«Вартість морозива – від 30 до 80 рублів (приблизно від 11,60 до 31 гривні – ред.). Але немає різниці, все беруть», – розповідає продавець морозива.

Але головним порятунком від високих температур для жителів окупованих міст залишаються водойми. Ставок «Кірша», що за 15 кілометрів від Донецька, одне з найпопулярніших місць відпочинку серед містян і, до того ж, одне з найбезпечніших.

«А більше варіантів немає, їхати більше нікуди», – констатує чоловік.

«Чиста вода, тепла. Скрізь пишуть: у водоймах купатися не можна. Тут, в крайньому випадку, щодо цього ставка не вказано, що тут заборонено купатися», – каже літній чоловік.

На підконтрольних бойовикам телеканалах дійсно застерігають: у низці водоймів купатися заборонено. «Передати словами той смердючий запах, яким зараз просякнуте повітря біля Кальміуса не зможе жодна камера. Але перебувати тут навіть 20-30 хвилин достатньо складно», – мовиться в одному з сюжетів.

Але навіть це не зупиняє місцевих: «Ми не гидуємо. Як кажуть, тут жабки квакають, качки плавають, нічого страшного немає», – каже місцева жителька.

Озеро в окупованому селищі Стукалова Балка, що в Луганській області – за 5 кілометрів від лінії розмежування. Взимку сюди приїжджають на хрещення, а влітку – рятуватися від спеки. «Меблі» для пікніка – з ящиків для снарядів.

До війни улюбленим місцем відпочинку луганчан була річка Сіверський Дінець. Але зараз її пляжі пустують. Якраз там проходить лінія розмежування між підконтрольними Україні територіями і окупованими. Тому купатися небезпечно.

Хоча мріють в окупації далеко не про місцеві водойми.



«Де хотів би відпочити? В Італії, в Португалії», – відповів хлопець.



«На Азовське море взагалі хотіли б поїхати, але обставини і кошти…», – каже донеччанин.

«В Арабські Емірати з родиною», – зазначив житель окупованого Донецька.



«В Абхазію хочу», – відповів чоловік.



Тим часом на підконтрольних бойовикам телеканалах активно рекламують російський паспорт.

«Літо в самому розпалі, можна, звичайно, провести його в межах міста, а можна влаштувати собі подорож мрії практично в будь-яку точку світу. Межі для жителів «ДНР» розширюються…Перший крок на шляху до подорожей для жителів «ДНР» – це паспорт Росії. Гостинна Абхазія і Осетія, колоритна Грузія, велична Албанія і святі землі Ізраїлю», – мовиться у сюжеті.

Ось тільки на телеканалах бойовиків не говорять, що наявність російського паспорта і так зване «розширення кордонів» не змінює того, що жителям окупованих територій мрії поки що не по кишені.



«Вже відпочила – в селі. Більше не планую, дуже дорого все», – каже жінка.

«Та я – пенсіонер, у мене відпустка… Хотілося б поїхати, але у мене голуби, я їх не можу кинути», – відповів літній чоловік.

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