«Ви собі кого набрали? Альо, гараж!»: як у Росії і в ОРДЛО розповідають про вибори парламенту України

Вибори до Верховної Ради України – залишаються топовою темою останніх тижнів не лише на українському телебаченні. Не оминають її увагою й медіа Росії і ОРДЛО. Новини, політичні ток-шоу, спецпроекти – все про одне. Що кажуть про вибори в український парламент ЗМІ на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей? Які акценти розставляють російські журналісти? Як відгукуються про партії Анатолія Шарія та Віктора Медведчука? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​На відміну від президентських виборів, які відбулися навесні цього року, про парламентські – на телеканалах окупованого Донбасу говорили вкрай мало.

«А поки на Донбасі тривали обстріли, на Україні відбулися дострокові вибори до парламенту», – мовиться в сюжеті на підконтрольному бойовикам телеканалі «Юніон».

Переважно цю новину подавали з негативним посилом: «вибори до Верховної Ради України створили нову невизначеність», «цю передвиборну гонку вже охрестили найбруднішою за всю історію незалежності країни».

Деякі наголошували на тому, що експрезидент України Петро Порошенко – вже «не біля керма».

«Партія колишнього президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність», яка за результатами виборів пройшла у Верховну Раду, – не зможе впливати на політичні процеси в парламенті», – повторюють на телеканалх бойовків.

Натомість засмучувалися, що Анатолій Шарій – відеоблогер, який просуває російську пропаганду, до Ради не потрапив.

«А ось партія відомого медіаексперта Анатолія Шарія, яка дає надію для молоді, в умовах повного замовчування про неї в ЗМІ і рейтингових виданнях, не змогла пройти п’ятивідсотковий бар’єр», – так розповідають про причини поразки Шарія, приділяючи проросійському блогеру чимало ефірного часу.

Чимало часу присвятили також казусам з виборчих дільниць і безглуздим передвиборчим роликам.

Своє бачення майбутнього України обговорювали і з місцевими експертами, і псевдодепутатами так званої «народної ради»: «87% населення знову проголосували за війну і за те, щоб Україна повзла на це саме НАТО-євросоюзівський цвинтар», – виголошував один з них на одному з телеканалів бойовиків.

Що кажуть про вибори в Україні на російському телебаченні

І якщо на окупованій частині Донбасу новини про українські вибори можна буквально на пальцях порахувати, то ось в Росії цю тему не залишив без уваги жоден телеканал.

«Розмір має значення, значення вирішальне, принципове. На Україні, як ви зрозуміли, позачергові вибори до Верховної Ради», – так про результати парламентських виборів розповідав ведучий на російському «Первом канале».

«В новій Раді 70% нових обличь. Стара гвардія програла нікому невідомим. Але, по суті, це нічого не змінює», – мовиться на телеканалі «Россия 24».

«Українці за незрозумілих причин видали Зеленському фактично ярлик напряму. Більшість – у партії «Слуга народу», – констатувала ведуча російського державного телеканалу «Росія-1» Ольга Скабєєва.

«Ми задоволені результатом, хоча говорити про те, що у нас є повна вдоволеність від досягнутого, я думаю, було б не правильно», – а це підбиває підсумки виборів на російському держаному «Первом канале» лідер партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Одіозні телеведучі ні у висловлюваннях, ні в емоціях, ні у відвертих образах собі не відмовляли. Так, співведучий Ольги Скабєєвої Євген Попов у програмі «60 минут» на телеканалі «Россия 24» назвав «клоунами» та іншими неприпустимими за стандартами журналістики висловлюваннями чинних народних депутатів, представників ПАРЄ від України Борислава Березу і Олексія Гончаренка.

Варто додати, що саме вони та інші члени української делегації в ПАРЄ мали кілька гострих протистоянь зі Скабєєвою, відомою своєю пропагандистською прокремлівською позицією, неприхильною до України.

«А це випадково не ті люди, які кричали, критикуючи нашу Думу: що у вас за дума, навіщо у вас співаки та спортсмени? Ви собі кого набрали? Альо, гараж!», – кричав в ефірі «Россия 1» Володимир Соловйов.

«Коли читаєш пресу, я ось уважно подивився, все що пишуть в Західній Європі, в США, таке враження, що впали тяжкі кайдани. Нарешті, тепер-то ми заживемо», – а так раділи в іншому ток-шоу ведучі однієї з програм телеканалу «Россия 1».

«Найбільш русофобська Рада в історії України 8-го скликання, всуціль злочинці і активісти Майдану. Десять осіб воювали в АТО, тобто вбивали співгромадян. Головне досягнення Ради – розкол українського суспільства», – риторика Ольги Скабєєвої залишається незмінною.

Порушення на дільницях російські ЗМІ теж не обійшли: «Кількість порушень перевершила всі очікування. Тільки перед виборами зафіксували майже 1000 спроб – це незаконна агітація, підкуп виборців та підробка документів», – розповідали на телеканалі Міноборони Росії «Звезда».

І звичайно ж, підкреслюють – явка низька, утім пояснення цьому російські ЗМІ мають власні. Раз у раз повторюючи тезу Кремля про необхідність виборів на окупованій частині Донбасу:

«А ще, до речі, не вирішено питання з Донбасом, там, до речі, не голосують, як і в Росії. Адже проголосувати могли ще кілька мільйонів з українськими паспортами», – мовилось в коментарі на телеканалі «Звезда».

​«Сотні тисяч людей вражені в правах всередині України, я вже не кажу про тих, хто живе в Росії», – заявляють на телеканалі «Россия 1».

«Жителів ДНР і ЛНР, як і останні кілька років, права голосу позбавили», – йдеться на російському «Первом канале»

Хоча про те, що українське законодавство на цих територіях де-факто не діє, росіянам пояснювати не стали, в черговий раз маніпулюючи, мовляв, це Україна відмовилася від своїх територій, а Росія просто спостерігач з боку.

В Аналітичному центрі зі США «Міжнародому республіканському інституті» (IRI) констатували, що вибори в Україні були добре організованими, а їхньою проблемою назвали вплив Кремля. Через продовження окупації Росії на частині української території – в Криму і на Донбасі, виборчі органи не змогли провести вибори у всіх регіонах країни, і 16 відсотків українців не змогли проголосувати.

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