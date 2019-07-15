Російський «Зоопарк»: яку новітню техніку «вполювали» українські військові і що вона робила на окупованій частині Донбасу

«Зоопарк-1» – сучасний російський радіолокаційний комплекс. Інформація про його перекидання з Росії на Донбас звучала уже неодноразово. Але лише зараз українським бійцям вдалося отримати відеодокази присутності техніки на окупованій території і відкрити по ній вогонь. Як це сталося, для чого комплекс постачають на підконтрольні бойовикам території і що ЗСУ можуть протиставити російській розробці?

​Позиції полку Нацгвардії «Азов» в районі Світлодарської дуги: бійці демонструють наслідки роботи великокаліберної артилерії бойовиків.

«Всі уламки з цього прильоту. Підозрюю, що це 122 міліметри артилерія була. Коли збирав, ще були теплі», – показує сталеві друзки боєприпасу військовий.

Безпілотник підрозділу відправляють на околицю окупованої Горлівки. Саме звідси, кажуть військові, бойовики коригують артилерійський вогонь. Під час польоту оператор БПЛА помічає військову техніку супротивника.

Опубліковані кадри – унікальні. Це вперше були отримані докази ураження такої техніки на Донбасі.

«Три місяці нам про нього відомо. Ми готували свої засоби для того, щоб його можна було виявити. Але вони діяли грамотно, часто міняли позиції, висувалися на різних ділянках», – розповідає начальник артилерії полку «Азов» із позивним «Білотур».

На що ж полювали бійці останні кілька місяців? За словами військових, а також профільних експертів, в кадрі – радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1». Ця техніка демонструвалася в програмі російського телеканалу «Звезда». А ось комплекс, який потрапив під обстріл поблизу Горлівки.

«Зоопарк-1» призначений для виявлення вогневих позицій мінометного, артилерійського та ракетних систем залпового вогню, а також оперативно-тактичних і тактичних ракет

«Засоби контрбатарейної боротьби, а «Зоопарк-1» належить до цих засобів, він призначений для виявлення вогневих позицій мінометного, артилерійського та ракетних систем залпового вогню, а також оперативно-тактичних і тактичних ракет. Він здатен виявляти місця, визначати траєкторію польоту цих боєприпасів, орієнтовне місце падіння цих боєприпасів, давати інформацію своїм підрозділам для наведення на ці вогневі позиції противника для того, щоб в подальшому їх знищувати», – розповідає головний редактор журналу Ukrainian Defense Review Антон Міхненко.

Розробка комплексу почалася ще у 1980-х роках. Але через розпад СРСР в Україну ця техніка ніколи не постачалася, каже Міхненко. На озброєння російської армії «Зоопарк» почав надходити тільки у 2008 році.

«Зоопарк-1» – це виключно російське озброєння

«Цей комплекс «Зоопарк-1», який ми побачили на території Донбасу, а саме той, що біля Горлівки був знищений, – це, фактично, виключно російське озброєння. Яке було створене за часів Російської Федерації. Такого зразка, який ми бачили зараз там – він не постачався. Його немає на території України», – зазначив Міхненко.

Вперше докази перебування комплексу «Зоопарк-1» на окупованій частині Донбасу продемонстрували волонтери міжнародної спільноти «Інформнапалм». У 2016 році, на опублікованих фото, бойовики засвітили характерні деталі машини. Водночас в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють: фіксували роботу російського комплексу навіть раніше.

«По тому відео чітко видно – так, це «Зоопарк». Безпосередньо з 2014 року він перебуває на нашій території. Ми фіксували це і восени 2014-го, і тим більше в 2015-му, коли вже були створені 1-й та 2-й «армійські корпуси», – каже спікер ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Про фіксацію комплексу «Зоопарк-1» в районі окупованої Горлівки у квітні цього року в своєму офіційному звіті повідомила також моніторингова місія ОБСЄ. Завдяки міжнародним спостерігачам на окупованій частині Донбасу вдалося виявити ще один сучасний російський контрбатарейний комплекс.

У січні 2015-го в окупованому Донецьку, заявляючи про обстріл з боку ЗСУ, бойовики показали членам місії ОБСЄ дані з РЛС «Аістьонок». Цей радар – російська розробка, що була офіційно представлена лише у 2008 році. На відео помітно, що оператори комплексу всіляко приховують свої обличчя від камер. У спільноті «Інформнапалм» впевнені: сучасні радари відправляють з території Російської Федерації разом з російськими військовими.

«Місцевих навчити можна – на механіка-водія БМП, танку, тягача, на снайпера ще якось, військового інженера, тобто, мінно-підривної справи. Але вивчити на базі якогось полігону таку складну систему – та ні, це нереально. Потрібні тренажери, потрібен кваліфікований заклад, кваліфіковані професійні викладачі для того, щоб цьому навчити», – наголошує представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

В Міноборони Росії повідомляли, що і «Аістьонок», і «Зоопарк-1» постачалися до Сирії, де участь в бойових діях беруть російські військові. В управлінні розвідки Міноборони України заявляють: росіяни використовують гарячі точки як випробувальний полігон для такої техніки.

«Дуже активно використовуються на нашій території спеціалісти підприємств-виробників, які здійснюють контроль застосування цієї зброї. Вносять після цього відповідні технологічні зміни для того, щоб вдосконалити цю зброю, яка використовується на території України», – каже Вадим Скібіцький.

Експерти, аналізуючи відео з російським комплексом під Горлівкою, відзначають одну важливу деталь – його застосування було не зовсім типовим.

«Частіше за все намагаються такі комплекси десь приховати, щоб його не було помітно. Поставити за якийсь пагорб, щоб його було неможливо виявити різними засобами. Тобто максимально його приховати. В даному випаду ми бачимо ситуацію, де фактично він був на голій місцевості. На одному боці – невеличка лісосмуга, на іншому – невеличка лісосмуга, але його було помітно», – зауважує Міхненко.

Представники волонтерської спільноти «Інформнапалм», які з 2014 року ідентифікували на Донбасі кілька десятків зразків сучасної російської техніки, кажуть, що ця помилка – не одиничний випадок.

Вони стають якісь менш лякані, чи що. Ну фіксуйте – ну і що далі? Вони вже не так бояться

«Вони стають якісь менш лякані, чи що. Ну фіксуйте – ну і що далі? Ви вже фіксували. Вони вже не так бояться. Ну «Зоопарк» знайшли. Але ж і до цього були скандали. Знаходили «Красуху», «Житель», «Торн». При тому, що знаходили не волонтери, а офіційні організації типу ОБСЄ. І що? Організації опублікували звіт – і нічого: ні додаткових санкцій, ні міжнародного тиску», – констатує Михайло Макарук.

У 2018 році в Україні представили власний контрбатарейний комплекс «Зоопарк-3». Від російського аналога він відрізняється підвищеною дальністю роботи.

Виявляти роботу мінометів українська розробка може на відстані понад 20 кілометрів, позиції артилерії – на дистанції майже 30 кілометрів, РСЗО – майже 40, зафіксувати застосування тактичних ракет техніка здатна за 55 кілометрів.

Влітку 2018-го комплекс навіть брав участь у параді до Дня Незалежності України.

«На сьогоднішній день «Зоопарк-3» прийнятий на озброєння. Навесні було ухвалене рішення про прийняття даного зразка. Чи буде він постачатися в майбутньому – все залежить від Міністерства оборони, від замовлень Міноборони. «Зоопарк-3» у війська поки що не постачався», – каже Антон Міхненко.

За таких умов ЗСУ доводитися розраховувати на допомогу партнерів. З початку війни на Донбасі США передали Україні кілька десятків контрбатарейних радарів власного виробництва.

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