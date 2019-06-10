Нових українських танків у ЗСУ немає через російські складові – Міноборони

Міністерство оборони України у 2019 році не укладало контракти на виготовлення танків БМ «Оплот», повідомили у відомстві у відповідь на запит проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії. Як зазначили в Міноборони, причиною цього є російські деталі у складі в бойовій машині, які досі не вдалося замінити на українські чи іноземні аналоги.

«Причиною зазначеного стало надходження інформації від державного концерну «Укроборонпром» про неготовність до укладання державного контракту у зв’язку з потребою проведення робіт по імпортозаміщенню певних складових, які на час розроблення зазначеного танка виготовлялись в Російській Федерації», – йдеться у відповіді Міністерства оборони України.

У відомстві додали, що, аби провести імпортозаміщення російських складових, вже розпочалась спеціальна дослідна робота. Відповідне технічне завдання видали Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, втім, процес ще не закінчений.

Більше про виготовлення «Оплотів» для української армії читайте тут.

Два роки тому тодішній президент України Петро Порошенко заявляв, що танки «Оплот» надійдуть до ЗСУ в 2017 році. БМ «Оплот» був прийнятий на озброєння у 2009-му, але до підрозділів ЗСУ бойові машини досі не надійшли.