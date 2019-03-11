«Оборонка» на експорт. Кому Україна продає зброю

Після корупційного скандалу навколо «Укроборонпрому» президент України пообіцяв міжнародний аудит компанії. Тим часом, державний концерн продає зброю не тільки українській армії, а й іншим країнам. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» дізнавалися, кому Україна продає зброю в останні роки, що саме відправляють на експорт, і хто на цьому заробляє.

Танки, бронетранспортери, ракетні комплекси, гелікоптери і літаки. Це не повний перелік того, що за роки війни на Донбасі Україна продала за кордон. Якщо читати лише заголовки – «зрада». Але у 2015 році навіть президент України визначив ціль для «оборонки» – топ-5 світових експортерів зброї.

Основний дохід, поки що йде з-за кордону, не від української армії

«Якщо наші заводи перестають продавати за кордон, фактично вони не можуть виробляти для армії, тому що основний дохід, на жаль, поки що йде з-за кордону, не від української армії через обмеженість бюджету», – каже заступник генерального директора держконцерну «Укроборонпром» з 2014по 2018 роки Денис Гурак.

Експортна діяльність української оборони складається з трьох складових, зауважує директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Expess Сергій Згурець.

«Перша – це постачання нової техніки, постачання старої техніки, якщо це дозволяє Міністерство оборони України і Генштаб. Друга – це спільні розробки на закордонні гроші нових зразків в інтересах іноземних замовників. І третя складова – це, власне, обслуговування екс-радянської техніки», – розповідає Сергій Згурець.

Куди Україна постачає військову техніку

Експорт може відбуватися після того, як підприємство задовольнило потреби держзамовлення в інтересах ЗСУ

​Дані щодо готової техніки щороку публікує Держслужба експортного контролю. У 2014 і 2015 роках Нігерія купила в України 23 танки Т-72 і 12 гаубиць Д-30. У 2016 році у Конго відправили 25 танків Т64БВ-1, в Об’єднані Арабські Емірати –108 броньованих машин БРДМ-2, в Індонезію – 5 БТР-4, ще 34 бронетранспортери БТР-3 – до Таїланду. Але вже в офіційних даних 2017 року кількість проданої бронетехніки зменшилась – лише 16 танків «Оплот» для Таїланду. Статистики за минулий рік поки немає.

«Коли ми говоримо про експорт завершених зразків військової техніки, то їхній експорт може відбуватися лише після того, як підприємство задовольнило потреби державного оборонного замовлення в інтересах Збройних сил України і лише надлишкові зразки можуть експортуватися. Саме тому у нас на сьогодні структура експорту змінилася», – зазначає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Expess Сергій Згурець.

На початку війни Україна продавала навіть авіацію. У 2014-му, наприклад, Хорватії відправили 5 літаків Міг-21, ще один Міг-29 у Чад. Тоді ж Білорусь отримала шість Мі-8. А у 2015-му ще п’ять гелікоптерів Мі-24 відправили до Південного Судану. З того часу, згідно з офіційними даними, авіацію не продавали. Зараз за кордоном є попит на українські протитанкові ракетні комплекси – «Стугна» і «Корсар». Їх купують Йорданія, Єгипет і Саудівська Аравія. Перспективними для України також називають Індію та інші країни Азії.

«У цих країнах дуже багато старої радянської техніки, і цю техніку потрібно модернізувати. Але для того, щоб її модернізувати потрібні конструктори, які є тільки в Росії, Україні. Виходячи з того, що у Росії щільне ембарго на експорт озброєння, це місце має зайняти Україна, але ми робимо дуже мляво такі спроби зайти на ці ринки і я просто хочу сказати відразу – якщо ми протягом року цю проблему не почнемо вирішувати, то це місце займуть китайці», – зауважує президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

«Це гроші, це «бабло»

Згідно з даними мілітарного проекту Defence.blog, у 2020 року у М’янмі Україна добудує завод для виробництва БТР-4 і самохідних артилерійних установок. Цього тижня державна компанія «Спецтехноекспорт» заявила про підписання минулого року контрактів з 30-ма країнами – головними експортними партнерами, як Індія, Алжир, М’янма, Китай, Екваторіальна Гвінея. Основні роботи – модернізація радянської авіації, бронетехніки, систем протиповітряної оборони (ППО). А от щодо європейського ринку – він у структурі українського експорту зброї складає лише декілька відсотків. Виокремити варто співпрацю з Польщею, у 2016-му туди, наприклад, продали 40 керованих авіаційних ракет Р-27.

«Ці ракети може поставити або Україна, або Росія. Зрозуміло, що Польща зараз у Росії їх купувати не буде. Польща зрозуміла перша, що їй стратегічно важливо працювати з Україною в ОПК і ведеться ряд спільних розробок з Польщею, починаючи від боєприпасів, закінчуючи радарною технікою – це десятки проектів», – розповідає колишній заступник генерального директора держконцерну «Укроборонпром» Денис Гурак.

Гурак оцінює український експорт зброї від одного до двох мільярдів доларів на рік. Близько половини – доля приватних компаній. Ті, зі свого боку готові виробляти більше, але жаліються на корупцію і те, що держава у цьому бізнесі діє як посередник.

«А це гроші, це «бабло», ви всі схеми пропускаєте крізь себе, ви хочете щось комусь продати, ціну диктує посередник. Зараз у нас є жорстка монополія держави на експорт військової продукції, продукції подвійного призначення. Тобто я не можу самостійно вести переговори, не можу шукати собі ринки збуту», – додає президент Асоціації виробників озброєння та військової техніки Вадим Кодачигов.

Нещодавній приклад – глава і 4 колишніх чиновника «Спецтехноекспорту». 6-го і 7-го березня їх арештували за розтрату 55-ти мільйонів гривень. А щодо заявленої мети – зараз офіційний Київ досить далеко від неї – у топ-5 світових експортерів зброї США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. Україна у рейтингу Стокгольмського інституту миру на 11 місці.

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