90% оборонного замовлення в Україні відбувається непрозоро – експерт

Гості програми «Ваша Свобода»: Семен Кабакаєв, координатор проекту «Стоп терор»; Віктор Плахута, виконавчий директор фонду «Вільна Україна», експерт «Реанімаційного пакету реформ»; Тарас Пастух, народний депутат України («Самопоміч»); Юрій Береза, народний депутат України («Народний фронт»).

Для Міністерства оборони України зняті обмеження на закупівлю зброї за кордоном. Також державним спецкомпаніям, усім виробникам військової техніки та зброї дали добро на експорт власної продукції без посередництва. Президент Петро Порошенко підписав указ і стало чинним рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для української «оборонки». Цей указ вкотре звернув увагу на те, наскільки ефективною є «оборонка» України? Адже йде вже 5-й рік війни на Донбасі. Як зауважував недавно в ефірі Радіо Свобода військовий експерт Олександр Мусієнко, «одна з причин, чому американські Javelin так пізно надали Україні – боялися, що ця технологія кудись може бути продана, у ту ж Росію».

Олександр Лащенко: Пане Плахута, що означає цей указ президента, точніше, набуття чинності рішення РНБО? Що це суттєво може змінити для української «оборонки»?

Віктор Плахута: Президент поставив завдання за 2 місяці розробити законодавчі зміни, які дозволили б усім замовникам, силовикам, а на сьогодні 16 замовників з держоборонзамовлення, закуповувати за кордоном озброєння, військову техніку без посередників. На сьогодні, за законодавством, вони мають закуповувати з посередниками, що збільшує вартість, обмежує замовників у виборі, тому що посередники («Укроборонпром» та його структури, приватні компанії, інші держкомпанії) пропонують тільки те, що можуть поставити.

Україна входила і досі продовжує входити в десятку (займає 11-е місце), відповідно до даних SIPRI, як великий світовий експортер озброєння

Це (посередники – ред.) була нормальна практика. На території України були зосереджені дуже великі запаси радянського озброєння. Потрібно було з ним щось робити. Велика частина йшла на експорт. Переважно й за рахунок цього Україна входила і досі продовжує входити в десятку (займає 11-е місце), відповідно до даних SIPRI, як великий світовий експортер озброєння. Міноборони на сьогодні може і повинне здійснювати закупівлю імпорту за кордоном самостійно – зекономлять кошти і матимуть дуже великий вибір.

Інше завдання – за місяць Кабмін має теж внести зміни до своїх актів, щоб лібералізувати систему експорту-імпорту, щоб надавати можливість всім компаніям на імпорт. Відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня, який був затверджений президентом у 2016 році, завдання, відповідно до якого всі наші замовники мають закуповувати без посередників, мало бути виконане до кінця 2017 року. Дивно, чому президент дублює це рішення своїм указом.

ЗСУ формують своє замовлення раз на рік. Сьогодні держоборонзамовлення приймається на трирічний термін, але кожного року оновлюється, відповідно на другий і на третій роки. Держоборонзамовлення – це секретний план закупівель озброєння, військової техніки, всіх пов’язаних послуг, який приймається після ухвалення закону про бюджет.

Більша частина закупівель по держоборонзамовленню відбувається по не конкурентних процедурах (приблизно 90%), таємно, непрозоро. У 2017 «Укроборонпром» мав прибуток більше від мільярда доларів

Більша частина закупівель по держоборонзамовленню відбувається по не конкурентних процедурах (приблизно 90%), тобто таємно, непрозоро. У 2017 році «Укроборонпром» мав прибуток більше від мільярда доларів. Питання: куди йдуть кошти?

В Україні діє стара совєцька система утаємничення всього. У цій галузі (оборонній – ред.) тотальна секретність. Дані про імпорт та експорт засекречуються. Декларуємо рух до стандартів НАТО – маємо знизити рівень секретності в оборонних закупівлях в першу чергу.

​Семен Кабакаєв: «Укроборонпром», як конгломерат зла, був створений вже дуже давно. Це була і є система, в якій проходять найвеличніші корупційні схеми, які стосуються оборонних замовлень, розроблення зброї, тобто всього, що пов’язано з оборонно-промисловим комплексом. Його треба знищувати.

І рішення, яке було підписане президентом, дає поштовх для розробки того ж законопроекту про державне приватне партнерство, до зміни законів, щоб налагодити постачання зброї і іншого оснащення наприклад, медичного або ще чогось в Україну без посередників, щоб заходили компанії. Воно не остаточне, не відкрило золотим ключок двері, і в нас нічого не посиплеться просто так. Але це дуже гарний, виважений крок, який повинен був бути давно. Проте треба слідкувати, що буде вноситися у підзаконні акти і закони. Я знаю нашу Верховну Раду, яка може повносити для себе «чорні діри».

Не треба думати, що у нас технології 21-го століття, а ми не використовуємо на фронті. У нас з новітніх технологій «на пальцях однієї руки» перерахувати. За один танк (продавши – ред.) «Оплот» можна модернізувати до 20 звичайних танків. Треба виходити з фінансових реалій, що можемо наразі.

Взагалі Україна у потенціалі технічному відстала, навіть не знаю на скільки років, від світу. Потенціал великий є, але туди 25 років не вкладалися взагалі ніякі кошти. І це знову ж клятий «Укроборонпром», який сидить з великою пилкою і пиляє ці гроші.

У Нацгвардії знищили цю систему. Це внутрішні накази

Зараз Міноборони формує, подає, «Укроборонпром» знаходить і через підставні фірми, посередників, десяті офшорні компанії починає це все завозити. Ціна злітає, прорахувати не можна. Потім, якщо хтось не допише в підзаконних актах кінцевого бенефіціара, то це взагалі буде незрозуміло що. І через цей ланцюг через рік доходить замовлення назад у Міноборони. У Нацгвардії – вони знищили цю систему. Це внутрішні накази.

– Пане Пастух, яка ваша оцінка указу президента про набуття чинності рішення РНБО?

Тарас Пастух: Коли я прочитав безпосередньо документ, то обуренню меж не було. Такого самодурства нашого президента (чесно!) я ще не бачив... РНБО посилається на ст. 107 Конституції, яка говорить, що РНБО є координаційним органом, і жодним чином РНБО не може давати будь-яке доручення Кабміну. Тому сам цей документ не вартує того паперу, на якому був надрукований.

Ми повинні прибрати посередників між державою і постачальниками

Другий момент. Найвищим органом у зовнішньоекономічний діяльності є Верховна Рада, яка приймає закони, а уряд забезпечує реалізацію цих законів. Народні депутати вже розробили законопроект №8448, яким РНБО нібито доручає Кабміну розробити, внесли, зареєстрували. Цей законопроект підписали депутати з його фракції. Потрібно просто-на-просто внести в порядок денний і проголосувати впродовж двох тижнів, як парламент піде на канікули. Ми повинні прибрати посередників між державою і постачальниками.

Будь-який посередник – це добавлена вартість. Для всієї України очевидно, що «Укроборонпром» є середовищем корупції

Сьогодні будь-який посередник – це добавлена вартість. Для всієї України очевидно, що «Укроборонпром» є середовищем корупції, де... сотні тисяч мільйонів і гривень, і доларів. Цим законопроектом даємо можливість Міноборони напряму закуповувати озброєння, а нашим підприємствам – напряму закуповувати комплектуючі до озброєння, яке виготовляють, і напряму здійснювати експорт озброєння і товарів подвійного призначення.

– Пане Береза, яка ваша оцінка, наскільки конкурентоздатним є арсенал ЗСУ? Чи не забагато посередників із «Укроборонпрому»?

Юрій Береза: У 1994 року проти нашого ВПК, який був міцний, потужний, сильний, почала працювати розвідка Росії, яка завербувала справді більшість керівників... Міноборони. І на 2014 рік мали практично розвалений ВПК, знищену практично армію.

Знищує Росія Дрогобицький завод автомобільних кранів, задіяні величезні фінанси на знищення

На сьогодні зробили досить потужну структуру – надважливий момент. Я хотів би застерегти багатьох патріотів, які говорять, що корупція і все інше. Корупція починається з нас. Наприклад, коли знищує Росія Дрогобицький завод автомобільних кранів, задіяні величезні фінанси на знищення, а про це мовчать. Це стосується любого підприємства, задіяного у ВПК.

У нас найпотужніші інженери, самі великі потужності. Крім нас, нас ніхто не захистить. Насправді українські підприємства – це страшний нічний сон для Путіна. Тому що ми їх не знищимо. Жовті Води, Дрогобич, Дніпро, Запоріжжя... Можемо говорити про багато підприємств, які намагається Путін та воєнщина знищити за рахунок наших «патрійотів».